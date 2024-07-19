歷時約2年5個月，大阪市立美術館終於全面翻新完成，預計於明年3月1日以嶄新風貌登場！從大廳入口到展覽間的環境都進行更新，並設置了免費入場區，創造更多讓民眾走進美術館，貼近藝術的機會。

大阪市立美術館2025年3月1日全新翻新再開！

坐擁約13,500件國寶及重要文化財等藝術珍品的大阪市立美術館，自2022年10月起展開為期約2年5個月的大規模翻新工程，在保護美術館的國家登錄有形文化財外觀的同時，進行大改造，以嶄新的面貌重生。





此次的改造以「開放的美術館」為概念，設置了可從電扶梯進入中央大廳的嶄新入口。此外，館內也將大部分展示間以外的空間設置為「免費入場區」，讓民眾可以輕鬆走進美術館。





在新入口處設有美術館商店，可在此選購充滿文藝感的紀念品。此外，還新設置了可以眺望近代日本庭園名園「慶澤園」的露天空間及咖啡館；在三樓還有可以舉辦工作坊的工作室。





展覽區也全面翻新，從展示櫃到照明等都煥然一新。一樓展區規劃為企劃展覽專區，而二樓則規劃為特別展覽專區。





為了紀念重新開館，大阪市立美術館也規劃了紀念特別展「What’s New! 大阪市立美術館 名品珍品大公開!!」，於2025年3月1日至3月30日期間限定展開。





大阪市立美術館的收藏品涵蓋了以日本和東洋美術為主的多個領域，包括繪畫、書蹟、雕塑、漆工、金工和陶瓷等。此次的紀念特別展精選了館內所收藏的8,500件作品中的200件精華作品，除了館內代表性的名作，也加入一些此前鮮少公開的作品，像是上村松園的《晩秋》和佐伯祐三的《教会・パリの裏街》等作品，讓民眾有機會近距離欣賞到不同領域、風格的作品。





大阪市立美術館

開幕日：2025年3月1日

地址：大阪府大阪市天王寺区茶臼山町1-82

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