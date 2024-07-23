知名的「道頓堀黑船」鰻魚飯專賣店在大阪美國村開設全新分店囉！為了慶祝開幕，只要出示文末連結，原價3,500日圓的頂級鰻魚飯就只要2,300日圓，這樣的超值優惠只到8月5日。沒錯，頂級鰻魚飯從3,500日圓直接降到2,300日圓，這樣震撼的價格實在太欠吃了。





「道頓堀黑船」在大阪已經有三家分店，包括長堀橋店、東心齋橋店和最新的美國村店。不僅深受在地人喜愛，就連訪日外國人也對他們的鰻魚飯讚不絕口呢！除了面向外國人的「道頓堀黑船」，他們還有另一個品牌「黑船」，專門瞄準日本國內市場。目前「黑船」在日本有六家分店，遍及大阪、和歌山、愛知和東京等地，甚至在海外的菲律賓宿霧島也有據點。看來全世界的饕客都被他們的美味鰻魚飯圈粉了！





高品質鰻魚

「黑船」和「道頓堀黑船」的鰻魚飯究竟有何特別之處呢？他們使用的都是頂級的日本鰻，從鰻魚苗開始，就在通過ISO認證、遵守HACCP標準的海外養殖場精心飼養。不僅注重水質和飼料，更只選用通過嚴格檢查的安全健康鰻魚。難怪吃起來一點腥味也沒有，肉質還超級豐厚呢！調味的醬汁也很講究，是高知縣百年老字號釀造廠的傑作，每次製作都要特地去土佐沖打撈深層海水呢！







高品質米飯

搭配使用的米飯也是出自「五星大師杉原米穀店」的嚴選好米，稍微硬一些，能完美襯托出鰻魚的美味。整個套餐從裡到外都散發著高級感，絕對值回票價！







如果你想品嚐「黑船」的招牌鰻魚飯，建議可以點個「特級」套餐。除了鰻魚飯本身，連裝盛的象牙白飯盒都印有精緻的菊花圖案，光是看著就賞心悅目。喔對了，再次提醒大家，美國村店的開幕優惠只到8月5日為止。只要向店員出示下方連結，就能用超優惠的價格品嚐到頂級鰻魚飯。像是240克的「特級」套餐，原價3,500日圓，現在只要2,300日圓；160克的「上級」套餐，原價3,100日圓，現在只要1,700日圓；80克的「普通」套餐，原價2,500日圓，現在只要1,000日圓。真的是史上最強的鰻魚飯優，身為鰻魚控，怎能錯過這場饗宴，趕快相揪親朋好友，一起到「道頓堀黑船」美式村店朝聖，讓這個夏天充滿鰻魚的醇香吧！店內還提供啤酒、威士忌等多款飲品，邊吃邊喝更過癮。

優惠連結







道頓堀黑船大阪美國村店

地址：大阪府大阪市中央區西心齋橋1-6-24

交通方式：大阪Metro御堂筋線心齋橋站徒步4分鐘

營業時間：12：00～15：00（最後點餐14：30）僅午餐時間營業