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> 圖文創作 > 旅遊 > 國外旅遊 > 名古屋樂高樂園TOP 3必住，打造出自己的樂高世界！

名古屋樂高樂園TOP 3必住，打造出自己的樂高世界！

2024-06-06 16:30:00 30以後 人氣：105
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窩客好文

30以後

發表篇數：327篇

文章類別：旅遊-國外旅遊

洲與國家：亞洲 > 日本

30以後 名古屋樂高樂園飯店 、名古屋樂高樂園住宿名古屋樂高樂酒店住哪裡最方便？日本樂高樂園是一座以「 樂高積木 」為主題的大型樂園，位於日本愛知縣名古屋市附近，特色是所有遊樂設施和建築都以樂高積木為主題，可以盡情享受七大主題區。

 

名古屋樂高樂園飯店

1. 日本樂高樂園飯店

  • - 日本樂高樂園飯店設有 5 大主題房型：加勒比海風格的「 海盜 」房型、英倫風格的「 王國 」房型、神秘埃及風格的「 冒險 」房型、少女校園風格的「 LEGO 朋友 」房型、野生叢林風格的「 LEGO NINJA GO 」房型。
  • - 每一個房間都有放置樂高積木和兒童房，以及浴缸可泡澡，還能隨時免費觀看 LEGO 大電影，而且 12 歲以下的小孩，不佔床可以免費同住！

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2. 名古屋日航尚格飯店

  • - 這是一間以「 名古屋傳統文化 」爲核心風格的飯店，並以時尚藝術的現代風格裝潢點綴，可以感受日本特色的住宿空間。
  • - 每一間房型都有採光明亮的大型落地窗，並享有浴缸可泡澡，在房內也能欣賞 Netflix 影片串流，部分房型可以欣賞日式古屋建築和綠景。

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3. 格蘭德貝塞名古屋站西飯店

  • - 飯店提供豪華公寓的房型，室內設計以溫馨燈光和寬敞空間為特色，並設有多面的大型窗戶享有明亮彩光，房內也有提供浴缸可泡澡，更棒的是設有完善的小型廚房，可以簡單烹飪和冷藏食物，在房內也設有獨立的洗衣機。

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