問世至今近40年歷史的長青電玩遊戲「超級瑪利歐」，迄今仍受許多玩家喜愛，且是老少咸宜的國民遊戲！這次其開發公司任天堂以「超級瑪利歐」系列遊戲為主題，推出一系列旅行周邊商品，於2024年7月12日在東京及京都的官方直營店販售。這次的新品不僅實用，更充滿了瑪利歐世界的趣味元素，絕對能為你的旅程更添樂趣！

超級瑪利歐主題旅行周邊新品登場

自1985年推出第一款遊戲以來，「超級瑪利歐」系列遊戲就深受各年齡層玩家喜愛。從最初的2D橫向捲軸遊戲，到現在的3D開放世界冒險，瑪利歐的魅力從未減退。這次推出的旅行周邊商品，更是將遊戲中的經典元素巧妙融入日常生活用品中，讓粉絲們可以隨時隨地感受瑪利歐世界的樂趣。







害羞幽靈造型斜背包（サコッシュ テレサ）

以害羞幽靈為主題的斜背包不僅實用，更充滿了遊戲元素。網眼口袋內藏多隻害羞幽靈，彷彿隨時都在玩捉迷藏。拉鍊頭還有害羞幽靈造型吊飾，細節處處展現巧思。這個包包絕對能成為你出門時的亮點單品！







遊戲角色眼罩（アイマスク おやすみヨッシー/テレサ）

長途旅行必備的眼罩，這次推出兩種可愛的設計。一種是害羞的害羞幽靈，彷彿在幫你遮擋光線；另一種是熟睡的耀西，讓你戴上就能感受到睡意。每款眼罩都附贈造型收納袋，蛋形或臉型的設計更添趣味。無論是在飛機上還是火車上，都能助你安心入睡。







透明護照套（パスポートカバー）

以瑪利歐遊戲場景打造的實用護照套，封面有瑪利歐、路易吉、碧姬公主等經典角色，內袋還有庫巴圖案。透明設計既時尚又實用，讓你在出入境時展現獨特風格。







行李箱束帶（スーツケースベルト）

以超級瑪利歐的遊戲關卡為靈感設計的行李箱束帶，不僅可以牢固固定你的行李箱，還能在行李輸送帶上快速辨識自己的行李。實用性和趣味性兼具，是旅行必備好物。







旅行收納袋組（収納ポーチセット）

這組收納袋能幫助你更好地整理衣物和小物品，讓行李箱內部井然有序。每個袋子都有不同的瑪利歐元素設計，既可愛又實用。



票卡夾（ICカードケース）

以水管、超級蘑菇和問號方塊為設計元素的IC卡套，讓你的交通卡也充滿遊戲風格。每次刷卡時都彷彿在玩遊戲，為日常生活增添一份樂趣。





除了上述商品，這次的系列還包括多款精美設計的小物。如可愛的瑪利歐角色造型耳塞、精緻的行李吊牌、實用的旅行用轉接插頭等。每一樣商品都經過精心設計，確保既能滿足旅行需求，又能展現瑪利歐的獨特魅力。這些周邊商品不僅適合自用，更是送禮的絕佳選擇，快分享給你的熱愛瑪利歐的朋友吧！





任天堂「超級瑪利歐」旅遊主題新品

販售日期：2024年7月12日起

販售店舖：東京&京都任天堂直營店