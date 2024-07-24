搭郵輪輕鬆走訪九州、沖繩！有「舌尖上郵輪」和「最懂台灣人郵輪」稱號的「名勝世界壹號」，今年暑假特別規劃基隆港出發、沿途停靠熊本、鹿兒島、那霸的六天五夜航程，就是要比別人多玩一點！船上有豐富娛樂設施、活動以及17間特色餐廳，而三日的岸上觀光也帶大家前往當地必去景點。







熊本熊公園萌翻天、港口限定熊本熊船長必買

搭郵輪來熊本，最令人羨慕的就是一下船就抵達最熱門的熊本景點「熊本熊公園」，園區免門票、總共有84隻熊本熊等你拍，其中又以吸6公尺高的巨大熊本熊和熊本熊合唱團最為吸睛，熊本熊迷絕對會拍到瘋狂！至於為什麼說搭郵輪讓人羨慕呢？因為八千代港離熊本市區路途遙遠，單程車程至少要1小時15分鐘，加上港邊商店唯有有郵輪進港時才會營業，且只有這裡才買得到限定版的船長熊本熊，萌到連「名勝世界壹號」船長都愛不釋手！







邁向重建之路的熊本城、水前寺成趣園看小富士山

「熊本城」別名銀杏城，為日本三大名城之一，2016年發生大地震，以致多處城牆石垣以及屋瓦崩落，至今雖仍在重建路上，不過天守閣已於2021年完成修復、內部也重新開放參觀，可以俯瞰熊本市區景致；「水前寺成趣園」同樣是初訪熊本縣一定會安排的名勝史跡，為圍繞池塘而建的回遊式庭園，以仿富士山而造的假山最為吸睛。此外，園區內「出水神社」有源自源自阿蘇火山湧泉的「長壽之水」，據聞飲用長命百歲。







櫻島火山下泡足浴、天文館商店街買起來

提及鹿兒島景點，率先想到的肯定是「櫻島火山」，搭乘十分鐘的渡輪即可抵達。特別推薦在櫻島火山下的「櫻島熔岩海濱公園」體驗足湯，雙腳在天然溫泉泡上數分鐘、褪去旅途疲勞，下一站前往商店街購物再好不過；「天文館商店街」同樣是榜上有名的鹿兒島景點，為鹿兒島最繁華的商店街，不論是想尋覓鹿兒島美食或購物來準沒錯，其中必吃的是白熊冰和蜂樂饅頭。





美食購物盡在國際通、沖繩小希臘瀨長島

全長1.6公里的「國際通」是那霸必逛的商店街，沖繩美食、沖繩伴手禮、藥妝店應有盡有，炎炎夏日尤其推薦至「Blue Seal」來支沖繩感十足的雪鹽冰淇淋消暑解熱；若不想吃餐廳，還能立刻踏進有「沖繩人的廚房」之稱的牧志公設市場尋覓各式各樣的海鮮好料。





「瀨長島」是近年在IG爆紅的沖繩熱門景點，白色平房搭配海天一線、夢幻的蔚藍景致，彷彿置身浪漫的愛琴海，因而又有「沖繩小希臘」之稱。周邊還有許多餐廳、冰店及選物店可以邊吃邊逛，值得一提的是，天氣良好之際，還能近距離直擊飛機起降，度假感滿分！



除了上述提的熊本、鹿兒島、那霸景點，「名勝世界壹號」針對這三站、規劃了各三條一日遊路線，大家可以依照自己感興趣的景點來報名岸上觀光行程；搭乘郵輪最大好處就是不用煩惱住宿和交通，老人小孩同行也能輕鬆暢遊，今夏就跟著「名勝世界壹號」來場好吃又好玩的九州、沖繩之旅吧！



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