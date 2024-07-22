今夏就搭最懂台灣人的郵輪暢玩九州和沖繩！以高水準餐飲聞名、有「舌尖上的郵輪」美譽的「名勝世界壹號」，7月14日自基隆港啟航，首度展開為期六天五夜的九州、沖繩之旅，沿途停靠熊本、鹿兒島、那霸，主打比別人「多玩一點」。此外，還有三天兩夜的沖繩、宮古島等航程選擇，免請假就能輕鬆玩日本。
郵輪猶如一座「移動的海上度假村」，旅途中無須每日收拾行李換飯店，同時省去舟車勞頓，各年齡層旅客都能在船上盡情享受豐富的娛樂設施，如：羅馬泳池畔、凱撒滑水道、VR體驗館等；值得一提的是，「名勝世界壹號」是唯一擁有亞洲血統的國際郵輪公司，不僅深耕台灣市場，更是疫後唯一在台灣設立公司自行運營的船隊，且船上採全中文指示、多數船員也都會說中文，加上餐飲貼合亞洲人胃口，因而又有「最懂台灣人的郵輪」之稱。
「名勝世界壹號」為增加娛樂多元性，特別邀請知名占星師和塔羅師上船客座，為旅客們解惑、指點人生航線，以及邀請國際級藝術家現場作畫、藝術品拍賣會等活動；星座劇院每晚都有精彩節目，除了啟航派對、職員表演之外，同時呈現世界級演出，如：《信任》是一齣以信念和勇氣為靈感的新派舞台劇；《動幻》則有強烈未來感，結合科技、將動畫與幻術的經典之作。
而為了滿足所有旅客味蕾，「名勝世界壹號」共有17間餐飲，包括三間免費餐廳：麗都自助餐廳、百味軒、星夢，以及付費餐廳：絲路花舞中餐廳、星宴、藍湖美食、海馬日本料理、火鍋等，各式各樣的佳餚都能一趟滿足，甚至有饕客放棄上岸觀光，只為了好好體驗船上所有餐廳。
房間部分，「名勝世界壹號」共有七種房型，特別推薦直接訂皇宮等級套房，除了房間寬敞舒適、有管家服務之外，還享有專屬戶外泳池，並能隨時前往皇宮餐廳用餐。若宵夜時間前往解饞，絕不能錯過炸洋蔥圈和炸雞翅；付費餐廳更為皇宮房客設計專屬菜單，讓你在航程中享受貴賓級的禮遇。
推薦閱讀：不用飛智利也能看見摩艾石像！復活島唯一授權打造、七座巨型摩艾就在日本「日南太陽花園」，各種摩艾周邊商品等你買爆
名勝世界郵輪資訊
官方網站：https://walkr.tw/Smtpl5qe
官方FB：https://walkr.tw/EY7LEyA5