今夏就搭最懂台灣人的郵輪暢玩九州和沖繩！以高水準餐飲聞名、有「舌尖上的郵輪」美譽的「名勝世界壹號」，7月14日自基隆港啟航，首度展開為期六天五夜的九州、沖繩之旅，沿途停靠熊本、鹿兒島、那霸，主打比別人「多玩一點」。此外，還有三天兩夜的沖繩、宮古島等航程選擇，免請假就能輕鬆玩日本。







郵輪猶如一座「移動的海上度假村」，旅途中無須每日收拾行李換飯店，同時省去舟車勞頓，各年齡層旅客都能在船上盡情享受豐富的娛樂設施，如：羅馬泳池畔、凱撒滑水道、VR體驗館等；值得一提的是，「名勝世界壹號」是唯一擁有亞洲血統的國際郵輪公司，不僅深耕台灣市場，更是疫後唯一在台灣設立公司自行運營的船隊，且船上採全中文指示、多數船員也都會說中文，加上餐飲貼合亞洲人胃口，因而又有「最懂台灣人的郵輪」之稱。







「名勝世界壹號」為增加娛樂多元性，特別邀請知名占星師和塔羅師上船客座，為旅客們解惑、指點人生航線，以及邀請國際級藝術家現場作畫、藝術品拍賣會等活動；星座劇院每晚都有精彩節目，除了啟航派對、職員表演之外，同時呈現世界級演出，如：《信任》是一齣以信念和勇氣為靈感的新派舞台劇；《動幻》則有強烈未來感，結合科技、將動畫與幻術的經典之作。





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