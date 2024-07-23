吃貨一定要搭的郵輪！「名勝世界壹號」有「舌尖上的郵輪」之稱，船上共有17間豐富餐飲，包含三家免費餐廳和七家付費特色餐廳，以及酒吧、蛋糕坊、冰淇淋專賣店等分布在郵輪各處；而身為唯一擁有亞洲血統的「名勝世界壹號」，餐飲顛覆大眾對郵輪餐廳的刻板印象，不僅多元、且口味符合亞洲人味蕾、廣受台灣旅客好評，甚至有老饕放棄岸上觀光，選擇留在船上體驗餐廳。





「名勝世界壹號」有三家免費餐廳，讓全船旅客每餐都能品嘗不同的料理。免費中餐餐廳「百味軒」主打道地中式料理和粵式點心，款式多元，習慣吃中式餐點的旅客能吃得盡興；「星夢餐廳」主打「中西合併」，不管是想吃中式或西式料理都能在此滿足；麗都自助及燒烤餐廳食物豐富，中西日式餐點任君取用，伴著徐徐海風享用燒烤。







七間付費餐廳各有擁護者，最高人氣的是「藍湖餐廳」，以經濟實惠的價格就能飽嘗亞洲經典小吃。尤其偏好星馬經典美食的旅客，一定不能錯過炒粿條、炸魚皮、叻沙。7月14日自基隆港啟航、六天五夜的九州、沖繩之旅，有旅客連續四晚消夜時間都至「藍湖餐廳」報到，並連吃四晚／碗叻沙。





喜歡吃西式料理的旅客，特別推薦「星宴餐廳」，用餐空間走宮廷風格、奢華高雅，套餐前菜、湯品、主菜與甜點都相當細緻，尤其是蘑菇濃湯和烤安格斯牛等都令人難忘，而且套餐價格台幣兩千元有找，讓人不傷荷包就能享受海上浪漫時光。若偏愛中式料理，上船記得立刻預訂供應美味中、粵式料理的「絲路花舞中餐廳」，烤鴨二吃和咕咾肉等都是必點，而嗜辣如癡的旅客，可以加點麻辣水煮牛，辣度得宜、相當開胃下飯；「海馬日本料理」除了生魚片、丼飯等日式料理之外，還有兼具表演性質的鐵板燒。

倘若預算充足，推薦直接訂皇宮等級的套房，不僅房間寬敞舒適、享有管家服務以及有專屬戶外泳池。對於吃貨來說，最棒的是24小時都能前往皇宮餐廳品嘗免費餐點和點心，其中一晚不用人擠人排隊也能輕鬆吃燒烤。此外，三間付費餐廳更為皇宮房客設計專屬菜單，讓皇宮貴賓在「名勝世界壹號」的航程中深刻感受VIP禮遇。







深耕台灣市場多年，又有「最懂台灣人的郵輪」號稱的「名勝世界壹號」，不單對台灣人喜好做足了功課，更大方招待每房一杯清酒及一盤滷味，航程中憑招待券前往指定餐廳兌換即可；而針對熱愛小酌的旅客，除了在船上喝得到清爽的18天台灣啤酒之外，還有各種酒精飲料優惠方案，如：台幣320元Asahi朝日啤酒買二送二等，讓你在船上也能盡情暢飲！



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