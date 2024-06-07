30以後 大阪泡湯住哪裡？本篇推薦CP值很高的大阪溫泉飯店、大阪溫泉住宿，許多人喜歡到日本泡溫泉，不過一般都需要到由布院或是銀山等溫泉鄉等郊區才能泡到溫泉，但其實在人潮鼎沸又便利的大阪就能泡到天然的溫泉喔，還不輸箱根這些溫泉名勝地！
大阪溫泉飯店推薦
1. 有馬溫泉竹取亭丸山溫泉旅館
- - 本間有馬溫泉旅館最大量點為預約制私人溫泉，共有謝、恩、報、德四間湯屋都有金泉和銀泉，私人浴湯正對著山景被竹林圍籬包圍，一邊欣賞自然景色一邊享受天然溫泉。
- - 晚餐為懷石料理，也提供豐富酒單可加點，另可額外預定刺身或燒烤海鮮食材，早餐則是可以選擇日式或西式早餐。
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2. 有馬溫泉陶泉御所坊酒店
- - 這間有馬溫泉飯店坐落在瀧川溪畔，客房寬敞均鋪有榻榻米地板，並設有障子紙拉門的休息區，邊泡茶放鬆身心，享受饒富禪意的氛圍，山景河景可一次滿足；公共浴池採混浴方式，中間有石頭之隔，不習慣男女混浴方式也可額外付費預約私人風呂，也有附有私人溫泉及桑拿的客房。
- - 旅館提供傳統客房餐飲服務，供應日式早餐，晚餐則是當地食材特色料理，像是神戶牛肉、明石浦漁港的鮮魚和黑豆豆腐，酒吧供應美味的日本清酒和多國精選葡萄酒。
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3. 阪神飯店
- -房間使用木質調小巧精緻，雖然不大但硬體都有提供，甚至還有加濕氣與空氣清淨機，備品都有供應充足，不需要另外攜帶或是索取。
- -飯店的一大賣點就是在房內就能泡到溫泉，水龍頭共分為一般水源與溫泉水源，開啟就能在私人空間泡湯，是不敢泡裸湯的人一大福音。這裡的溫泉被稱為「徳次郎の湯」，顏色是黃色的，因為可以在房內泡湯成為超熱門的大阪溫泉飯店。
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東京：東京自由行，東京景點，台場景點，東京親子景點，東京住宿，上野住宿，池袋住宿，銀座住宿，淺草住宿，澀谷住宿，東京車站住宿，新宿住宿，成田機場住宿，羽田機場住宿，東京品川住宿，山中湖住宿，，東京迪士尼住宿，，東京必買伴手禮
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