為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 旅遊 > 國外旅遊 > 大阪溫泉TOP 3必住，免費泡溫泉和宵夜！

大阪溫泉TOP 3必住，免費泡溫泉和宵夜！

2024-06-07 10:00:00 30以後 人氣：118
share
窩客好文

30以後

發表篇數：331篇

文章類別：旅遊-國外旅遊

洲與國家：亞洲 > 日本

30以後 大阪泡湯住哪裡？本篇推薦CP值很高的大阪溫泉飯店大阪溫泉住宿，許多人喜歡到日本泡溫泉，不過一般都需要到由布院或是銀山等溫泉鄉等郊區才能泡到溫泉，但其實在人潮鼎沸又便利的大阪就能泡到天然的溫泉喔，還不輸箱根這些溫泉名勝地！

 

大阪溫泉飯店推薦

1. 有馬溫泉竹取亭丸山溫泉旅館

  • - 本間有馬溫泉旅館最大量點為預約制私人溫泉，共有謝、恩、報、德四間湯屋都有金泉和銀泉，私人浴湯正對著山景被竹林圍籬包圍，一邊欣賞自然景色一邊享受天然溫泉。
  • - 晚餐為懷石料理，也提供豐富酒單可加點，另可額外預定刺身或燒烤海鮮食材，早餐則是可以選擇日式或西式早餐。

有馬溫泉竹取亭丸山溫泉旅館 →  BOOKING訂房 | 

 

2. 有馬溫泉陶泉御所坊酒店

  • - 這間有馬溫泉飯店坐落在瀧川溪畔，客房寬敞均鋪有榻榻米地板，並設有障子紙拉門的休息區，邊泡茶放鬆身心，享受饒富禪意的氛圍，山景河景可一次滿足；公共浴池採混浴方式，中間有石頭之隔，不習慣男女混浴方式也可額外付費預約私人風呂，也有附有私人溫泉及桑拿的客房。
  • - 旅館提供傳統客房餐飲服務，供應日式早餐，晚餐則是當地食材特色料理，像是神戶牛肉、明石浦漁港的鮮魚和黑豆豆腐，酒吧供應美味的日本清酒和多國精選葡萄酒。

有馬溫泉陶泉御所坊酒店 →  BOOKING訂房 | 

 

3. 阪神飯店

  • -房間使用木質調小巧精緻，雖然不大但硬體都有提供，甚至還有加濕氣與空氣清淨機，備品都有供應充足，不需要另外攜帶或是索取。
  • -飯店的一大賣點就是在房內就能泡到溫泉，水龍頭共分為一般水源與溫泉水源，開啟就能在私人空間泡湯，是不敢泡裸湯的人一大福音。這裡的溫泉被稱為「徳次郎の湯」，顏色是黃色的，因為可以在房內泡湯成為超熱門的大阪溫泉飯店。

阪神飯店 → BOOKING訂房 | 

 

東京：東京自由行東京景點台場景點東京親子景點東京住宿上野住宿池袋住宿銀座住宿淺草住宿澀谷住宿東京車站住宿新宿住宿成田機場住宿羽田機場住宿東京品川住宿山中湖住宿，，東京迪士尼住宿，，東京必買伴手禮

東京近郊：河口湖景點鎌倉景點橫濱景點輕井澤景點箱根景點輕井澤住宿河口湖住宿日光住宿鐮倉住宿橫濱住宿草津溫泉住宿宇都宮住宿箱根住宿，，河口湖必買伴手禮 

大阪：大阪景點大阪親子景點梅田景點大阪住宿大阪環球影城飯店，，大阪溫泉飯店天王寺住宿難波住宿心齋橋住宿梅田住宿關西機場住宿，，大阪必買伴手禮 

大阪近郊京都：京都自由行京都景點宇治景點京都住宿，，，京都溫泉飯店京都車站住宿嵐山溫泉住宿京都必買伴手禮

大阪近郊：奈良景點神戶景點神戶住宿奈良住宿姬路住宿和歌山住宿有馬溫泉住宿

沖繩：沖繩景點沖繩親子景點沖繩住宿，，，，，國際通住宿那霸住宿美國村住宿石垣島住宿宮古島住宿沖繩租車沖繩必買伴手禮

北海道：北海道自由行北海道景點北海道親子景點札幌景點北海道租車北海道住宿，，北海道滑雪度假村，，札幌住宿，，函館住宿函館溫泉住宿旭川住宿洞爺湖住宿小樽住宿富良野住宿登別溫泉住宿二世谷住宿支笏湖住宿阿寒湖溫泉住宿留壽都住宿北海道必買伴手禮北海道JR Pass

九州：九州景點九州親子景點長崎景點福岡景點熊本景點鹿兒島景點長崎住宿福岡住宿福岡溫泉飯店熊本住宿由布院住宿鹿兒島住宿豪斯登堡住宿別府一日遊別府溫泉住宿黑川溫泉住宿小倉住宿宮崎住宿九州JR Pass

名古屋：名古屋景點名古屋親子景點名古屋住宿，，名古屋必買伴手禮

日本必買：日本必買伴手禮

日本交通：JR東京廣域周遊券JR關西廣域鐵路周遊券東京地鐵攻略

更多日本住宿：長野住宿金澤住宿，，靜岡住宿合掌村住宿高山住宿下呂溫泉住宿日本樂高樂園住宿富山住宿越後湯澤住宿新潟住宿，，苗場滑雪場住宿岡山住宿廣島住宿道後溫泉住宿日本松山住宿

最新優惠碼看這裡：，BOOKING優惠碼，，，TRIP.COM優惠碼EXPEDIA優惠碼

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

#日本
morechevron_right
文章關鍵字
日本 日本飯店住宿推薦 日本旅游 大阪溫泉飯店推薦 more
檢舉
share
chevron_left

(三大恆春住宿推薦)靠近夜市的住宿!
推薦商品
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up