30以後 草津溫泉住宿、草津溫泉飯店 蟬聯十多年日本溫泉100選第一名的草津溫泉，是日本三大名湯之首，起源已有千年之久。這裡的溫泉水以高酸度(PH值在1.7~2.1之間)與富含礦物質著稱，傳說具有醫療效果，甚至有「除了相思病以外，都能被治癒」的說法，歷代德川幕府將軍都曾派人運送溫泉水回江戶(東京)使用。
草津溫泉住宿推薦
1. 草津酒店
- - 這間草津溫泉住宿，所有客房都是傳統日式風格，窗戶是少見的木製可開闔窗框，塌塌米地板配以日式床鋪、矮桌和坐墊，讓旅客猶如穿越到了大河劇之中。
- - 飯店的溫泉是由西之河原與萬代泉源兩種泉水混合而成，設有室內與露天大眾浴池、私人浴池和足浴。為了讓住客能享受到兩個露天浴池不同的風情，每天早上男女浴池會互換，來此住宿的話千萬不要錯過，也千萬不要走錯喔！
草津酒店 → BOOKING訂房 |
2. Oyado Yukizumi
- - 這間草津溫泉飯店主打女性客人，入住時的迎賓點心是老闆娘手作的日式甜點與茶，早餐是和洋風的輕食，由工作人員送到房間。
- - 備品包含保濕用品以及髮帶，並提供多種顏色花樣的女性浴衣。隔壁的餐廳「旬彩茶屋 夢花」是旅館主人的父親所經營，住客在餐廳用餐金額超過1000日圓，就贈送一杯酒類飲料。
Oyado Yukizumi → BOOKING訂房 |
3. 漢根旅館
- - 館內有四間24小時開放的私人浴場，沐浴用品「泉と恵」為資生堂與草津溫泉合作生產的商品。此外，館內還設有「洗髮用品吧」提供POLA、Kracie、DHC、資生堂、KOSE等品牌的洗髮潤髮用品給住客使用。
- - 館內的早餐是一大特色，以花豆、黃豆、鷹嘴豆、等五花八門的豆類製作的日式早餐，既美味又健康。如果喜歡這家旅館供應的豆類點心，可到隔壁的和菓子屋「清月堂」選購伴手禮，住客享有5%折扣。
漢根旅館 → BOOKING訂房 |
東京：東京自由行，東京景點，台場景點，東京親子景點，東京住宿，上野住宿，池袋住宿，銀座住宿，淺草住宿，澀谷住宿，東京車站住宿，新宿住宿，成田機場住宿，羽田機場住宿，東京品川住宿，山中湖住宿，，東京迪士尼住宿，，東京必買伴手禮
東京近郊：河口湖景點，鎌倉景點，橫濱景點，輕井澤景點，箱根景點，輕井澤住宿，河口湖住宿，日光住宿，鐮倉住宿，橫濱住宿，草津溫泉住宿，宇都宮住宿，箱根住宿，，河口湖必買伴手禮
大阪：大阪景點，大阪親子景點，梅田景點，大阪住宿，大阪環球影城飯店，，大阪溫泉飯店，天王寺住宿，難波住宿，心齋橋住宿，梅田住宿，關西機場住宿，，大阪必買伴手禮
大阪近郊京都：京都自由行，京都景點，宇治景點，京都住宿，，，京都溫泉飯店，京都車站住宿，嵐山溫泉住宿，京都必買伴手禮
大阪近郊：奈良景點，神戶景點，神戶住宿，奈良住宿，姬路住宿，和歌山住宿，有馬溫泉住宿
沖繩：沖繩景點，沖繩親子景點，沖繩住宿，，，，，國際通住宿，那霸住宿，美國村住宿，石垣島住宿，宮古島住宿，沖繩租車，沖繩必買伴手禮
北海道：北海道自由行，北海道景點，北海道親子景點，札幌景點，北海道租車，北海道住宿，，北海道滑雪度假村，，札幌住宿，，函館住宿，函館溫泉住宿，旭川住宿，洞爺湖住宿，小樽住宿，富良野住宿，登別溫泉住宿，二世谷住宿，支笏湖住宿，阿寒湖溫泉住宿，留壽都住宿，北海道必買伴手禮，北海道JR Pass
九州：九州景點，九州親子景點，長崎景點，福岡景點，熊本景點，鹿兒島景點，長崎住宿，福岡住宿，福岡溫泉飯店，熊本住宿，由布院住宿，鹿兒島住宿，豪斯登堡住宿，別府一日遊，別府溫泉住宿，黑川溫泉住宿，小倉住宿，宮崎住宿，九州JR Pass
名古屋：名古屋景點，名古屋親子景點，名古屋住宿，，名古屋必買伴手禮
日本必買：日本必買伴手禮
日本交通：JR東京廣域周遊券，JR關西廣域鐵路周遊券，東京地鐵攻略
更多日本住宿：長野住宿，金澤住宿，，靜岡住宿，合掌村住宿，高山住宿，下呂溫泉住宿，日本樂高樂園住宿，富山住宿，越後湯澤住宿，新潟住宿，，苗場滑雪場住宿，岡山住宿，廣島住宿，道後溫泉住宿，日本松山住宿
最新優惠碼看這裡：，BOOKING優惠碼，，，TRIP.COM優惠碼，EXPEDIA優惠碼，