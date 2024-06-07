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草津溫泉TOP 3必住，24小時開放泡湯!

2024-06-07 20:25:00 30以後 人氣：135
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窩客好文

30以後

發表篇數：331篇

文章類別：旅遊-國外旅遊

洲與國家：亞洲 > 日本

30以後 草津溫泉住宿草津溫泉飯店 蟬聯十多年日本溫泉100選第一名的草津溫泉，是日本三大名湯之首，起源已有千年之久。這裡的溫泉水以高酸度(PH值在1.7~2.1之間)與富含礦物質著稱，傳說具有醫療效果，甚至有「除了相思病以外，都能被治癒」的說法，歷代德川幕府將軍都曾派人運送溫泉水回江戶(東京)使用。

 

草津溫泉住宿推薦

1. 草津酒店

  • - 這間草津溫泉住宿，所有客房都是傳統日式風格，窗戶是少見的木製可開闔窗框，塌塌米地板配以日式床鋪、矮桌和坐墊，讓旅客猶如穿越到了大河劇之中。
  • - 飯店的溫泉是由西之河原與萬代泉源兩種泉水混合而成，設有室內與露天大眾浴池、私人浴池和足浴。為了讓住客能享受到兩個露天浴池不同的風情，每天早上男女浴池會互換，來此住宿的話千萬不要錯過，也千萬不要走錯喔！

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2. Oyado Yukizumi

  • - 這間草津溫泉飯店主打女性客人，入住時的迎賓點心是老闆娘手作的日式甜點與茶，早餐是和洋風的輕食，由工作人員送到房間。
  • - 備品包含保濕用品以及髮帶，並提供多種顏色花樣的女性浴衣。隔壁的餐廳「旬彩茶屋 夢花」是旅館主人的父親所經營，住客在餐廳用餐金額超過1000日圓，就贈送一杯酒類飲料。

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3. 漢根旅館

  • - 館內有四間24小時開放的私人浴場，沐浴用品「泉と恵」為資生堂與草津溫泉合作生產的商品。此外，館內還設有「洗髮用品吧」提供POLA、Kracie、DHC、資生堂、KOSE等品牌的洗髮潤髮用品給住客使用。
  • - 館內的早餐是一大特色，以花豆、黃豆、鷹嘴豆、等五花八門的豆類製作的日式早餐，既美味又健康。如果喜歡這家旅館供應的豆類點心，可到隔壁的和菓子屋「清月堂」選購伴手禮，住客享有5%折扣。

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