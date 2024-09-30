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台中市南屯區台中芭蕾城堡酒店》頂級villa房型，泳池SPA好享受，不出國也能體驗異國風情的魅力

2024-09-30 17:35:21 紫色微笑 人氣：114
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紫色微笑

發表篇數：1519篇

文章類別：旅遊-旅宿開箱

縣市地區：台中市 > 南屯區

造訪商家：

台中芭蕾城堡酒店
phone04-23832888
place台中市南屯區向上路三段221號
作者本次評價：
4.50
環境設備
4.50
服務
4.50
交通便利
4.50
CP值
4.50
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「台中芭蕾城堡酒店」十幾種頂級villa房型，偽出國的好選擇。台中是個我們很喜歡的城市，因為這城市給人很有活力的感覺，每隔一陣子來都能感受它蛻變與進步，當然囉，就拿旅人的住宿地點來說，這裏也一樣令人驚喜，這次我們入住了台中的芭蕾城市渡假旅店，一房一景一風格的設計，充滿異國風情，每間都有充份的採光與自然環境的綠意設計，雖然置身於暄囂的城市之中，有不同的住宿體驗，讓我們驚艷不已

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台中芭蕾城堡酒店 資訊

  • 地址 : 台中市南屯區向上路三段221號
  • 電話 : 04-3506-7711
  • 官網

台中芭蕾城堡酒店 交通資訊

  • 自行開車：Google導航輸入台中芭蕾城堡酒店即可到達
  • 停車場：「台中芭蕾城堡酒店有附設免費停車場， 開車來很方便

台中芭蕾城堡酒店 房間介紹

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芭蕾城市渡假旅店應該說是汽車旅館的進化版，可別以為汽車旅館的既定印象制約了，這裏可是住的超級舒服的

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光是這樣的空間及質感，就可以打趴很多旅店了吧，寬廣的住宿空間，我們兩個小傢伙在裏面跑來跑去也沒問題

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小貝果一進房，就高興的躺在沙發，用70吋的超大電視來看卡通!!

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這裏因為另有空間，剛好可以加床，變成小孩的睡覺空間，這是兄妹倆專屬的空間哦

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這裏的櫃子、冰箱打開，餅乾、飲料全部免費!

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浴室也是超級無敵大

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通風、採光一級棒，當然囉，在這裏一面泡澡，一面喝點小酒，徹底的放鬆。換個空間，也換個心情，這樣才是出門旅行的真義啊

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淋浴空間與衛浴

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伊莉沙白

前面提到，一房一景一風格， 33種戶外造景汽車房，22種獨立風格經典房，每一間都可以感受自然的陽光 、空氣與自然融合，這些都不是蓋的哦

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我們也有幸受邀來參歡其他的房型，真的每一間都令人咋舌、令人驚豔

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如果有朋友家中想裝修設計，嘿嘿，來這裏住上兩天，保證回家有靈感

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想要學遊泳嗎，這裏也是另類的好地方哦

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以一代巨星瑪麗蓮夢露為主題的房型，透露幾分高貴、華麗、慵懶的氣息

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各位可以仔細看一下，光亮透淨，住起來超舒服的

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格林德瓦，這是來自瑞士阿爾卑斯山的格林德瓦滑雪渡假木屋的設計理念，光是剛剛介紹的這些房型，每間都像個小豪宅一樣，光是坪數就有二、三十坪!

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而且裏可的氣氛非常到位，真的有一秒到歐洲的感覺

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這間是帶有中東風情的馬泰拉

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真的每一間都很精采

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好喜歡泳池的房間

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台中芭蕾城堡酒店 早餐

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住過汽旅的朋友一定都知道，大部份都是由服務人員送到樓下的，這次我們拿到手上的早餐時，真的讓我們大吃一驚

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除了咖啡、水果之外，這個主角真要大大的介紹了，這可是貨真價實的知名台中肉蛋土司哦! 真的不用排隊，舒舒服服的睡到自然醒，就有人送到房門口了! 其實我們也沒吃過，但第一口就知道它的厲害了!! 那塊肉排真的又軟又好吃!! 調味也很適中，土司和蛋的品質也很棒! 難怪是台中早餐的扛霸子!! 芭蕾城市渡假旅店的用心讓我們見識到了

台中芭蕾城堡酒店 心得評價

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芭蕾城市渡假旅店不但這VILLA 主題很精采，就連一般商務房也不遑多讓

可以看一下裏面的芭蕾經典與芭蕾雅致的部份

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