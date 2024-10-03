千松しま(fb粉絲團):宮城県塩竈市長沢町15-1，電話:022-362-8771(完全預約制)，營業時間:12:00-14:00、17:30-22:00(不定休)

雖然目前為止咱們「小虎吃貨團」的日本米其林的摘星計劃只有20家左右，離我給大家的目標100還有很遠的路要「吃」。但要在這20家中挑一家我最推薦的「千松しま懷石料理」無疑前三妥妥的，為了它明天第二次的仙台米其林團，它是唯一會再造的。這是一位有著50年京都料理魂的老師傅，返鄉後在日本三景的松島上丘上開設的一家小小懷石日本料理，每次只接固定的預約客，除了50年的廚藝外，還把高貴的漆器、餐具全搬上來，配上松島的制高絕景，和外場夫人的完全配合。無怪乎日本鄉民評為仙台隱世之味，當之無愧啊!如果每次的日本旅行，都有這樣一餐，該是多奢侈的美好。

連續兩張google map交代一下千松しま懷石料理的地理位置，說鹽釜知道的可能不多，但要說日本三景的松島，應該很多人去過，就算沒去過也聽過。日本三景指的是宮城的「松島」、廣島的「嚴島神社」、京都府的「天橋立」。這三個景點，剛巧我都各自去了三次...坦白說，最無感的就是松島....但千松しま懷石料理的視野、角度看松島，沒準是我覺得最美的。

那天有一點細雨，天色自然是濛濛地，我們從仙台直接搭計程中上來，至於計程車費用就別提了......(笑)。正常的話自駕是最適合的，要不JR可以搭到「本鹽釜」或是「東鹽釜」，吃完飯可以順便逛狂以備鹽釜神社為主的老街，老街上仍有幾間酒造、老店可以參訪，這附近的鮪魚也特別有名。有機會我再多多著墨這座宮城我很愛的小海城市。

除了松島絕美的風景外餐廳的外觀有著純樸的設計，帶著那麼一點點無需修飾的仙氣。

除了美味的京料理外，千松しま懷石料理坐擁松島的絕景，也是許多人不遠千里而來的原因之一。

餐廳內只有兩個區塊，分別是上限8人的主廳和上限6人的小房間，兩間房間都有近270度的松島絕景。

除了是米其林一星外，千松しま懷石料理也是遲續多年TABELOG日料百名店的坐上賓，分數曾一度到達4.0的神級演出，常態的分數同樣也有3.85左右的極高水平。

這是當天我們預約後，大將幫我們客製化的菜單。大將的夫人，也就是前台的服務女將，除了親切的服務，同時有極詳細的說菜能力。就它的說法，這裡的料理90%以上都是使用宮城鹽釜的食材。

先付:鯨魚/蓮根。鯨魚肉我不是沒吃過，但這麼美的真是第一次，女將大姐說這是鯨魚最肥美的培根肉，加上一點點微酸的醬汁，配料是宮城產的連藕。

這粉嫩的鯨魚培根帶點煙燻後的油甜及適度點到為止的鹹香，醬汁像是無花果的微微清香，完美了味覺端的層次，好吃得亂八九糟!

當天我們點的五隻地酒，幾乎都是宮城，其中的浦霞禪、阿部勘都是鹽釜的地酒，餐會我們也在大將、女將的介紹下走造了這兩家酒造。下篇有機會我們再來一一分享。

餐廳的酒器幾乎都是大將在京都修業時的收藏品。

第二道滷活鮑，算是日料常見的料理，女將大姐說這是鹽釜的鮑魚經過長期的滷泡，口感非常軟嫩，而且鮮甜無比，同行的某服飾老闆說這是他吃過幾百家日料中鮑魚滷的最美味的。更讓我驚訝的是，肝臟居然如此完整，而且口感綿密的有如雞肝。吃完，我頻頻點頭，同意他的說法。

椀物是鯛魚的極品喜知次和春魚(冬粉)，魚骨的湯鮮帶著一點味香，單純蒸過的喜知次皮Q魚肉軟嫩的不像話....

因為我們不斷稱讚「椀物」的碗漂亮，女將居然把大將收藏多年的漆器都拿出來給我們看....比方一只40年前65萬的京漆器、加賀輪島日月碗，雖然我們也看不太懂，但還是傻傻的輕呼兼不住點頭(笑)。

生魚片盛合是日料的標榜動作之一，這一盤上有鹽釜的鮪魚的中腹、赤身，還有同樣鹽釜產的烏賊、石鯛，旁邊的小菜是用宮城赤貝。另外，這幾年發現，日本的生魚片沾鹽的吃法越來越普級，特別是花枝、烏賊，章魚都非常適合沾鹽。

鹽釜本鮪又甜又鮮，尤其是中腹的油質甜得亂七八糟，石鯛的口感Q脆到不行，花枝沾塩巴就甜得亂七八糟，而且帶著我喜歡的微綿微黏，超好吃。

炸物看起來都是野菜，但其實裡面還有非常美味的白魚、宮城產的牡蠣，還有苦苦回甘後韻的牛蒡菜，口感好像鮮炸的蘆筍，而且有一點咀嚼端的湯汁。

目鯛西京燒，味噌甜完全燒入魚皮和皮下的油質完全相融，正是我喜吃西京燒的完美味覺，就是魚肉下了一點，吃完那意猶未盡的感覺太強烈....。

拌豆腐渣好吃不說，漬名荷寒天美得櫻花都相形失色，美得捨不得吃，第一次知道日料高貴的配料名荷有這麼的作法，太厲害了。後來，我跟大將說這個可以拿來當伴手禮賣了。

食事的主食是滷竹筍，咀嚼後帶著意料之超多的汁，太銷魂了，另外一樣是炸河豚，感覺上炸前有先醃漬了一下，外層帶著討喜的油香和微酥，原來河豚也可以有如此不單純、不簡單的吃法，另外配料馬鈴薯也非常好吃。

味噌湯濃鹹香，裡面加的是松島產的海澡，據說鹽釜一帶的特別鮮美。

甜點是大將手作的紅豆艾草麻吉，同樣鎮覆了我對日本麻吉的認知，外表很軟很綿很細很黏，我實在找不到更好的形容詞形容它的口感...多了艾草的香、鮮，讓麻吉的米甜更凸顯，裡面的紅豆餡非常札實，如度在米、葉的組合下顯得恰到好處。猜想，我們的胃早就被大將精彩的手藝收服，連這個麻吉都驚為天人....大大滿足。

最後的禮物居然是輪島塗的筷子…..，真是受寵若驚，還有大將的親名簽名。

千松しま(fb粉絲團):宮城県塩竈市長沢町15-1，電話:022-362-8771(完全預約制)，營業時間:12:00-14:00、17:30-22:00(不定休)

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