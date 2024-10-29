🙋‍♀️嗨大家好，這裡是七分之二的探索，活動界的米其林指南！

微涼的天氣是最適合出遊的日子，但到底該帶精力旺盛的小孩去哪裡好呢？親子農場就是一個好選擇🐑可以和可愛小動物近距離接觸外，還有許多 DIY 活動，更可直接在園內享用餐點，周末待一整天也不膩！

這次七分之二的探索就派出神秘客來探訪新竹的 3 間親子農場，爸爸媽媽快看過來，周末帶上自家寶貝好好放鬆遊玩吧✨

🙆‍♀️【新竹親子農場推薦】神秘客詳細心得請看：【新竹親子農場推薦】讓小孩跟動物互動，4 間新竹休閒農場評比

1. Go Bear 溝貝親子休閒農莊

#採果、拔菜、餵動物最有趣

🏠地址：新竹縣竹北市聯興三街451巷61號

🕰營業時間：週一、五 10:00-17:00，週六、日、國定假日 09:00-18:00，週二至週四公休

💰價格：三歲以下：$50，三歲以上：$200，可折抵體驗活動

Go Bear 溝貝親子休閒農莊位於新竹縣竹北市，距離南寮漁港約 15 分鐘車程，門口有一片大空地可以停車🚘園區有一座溜滑梯及滑草坡、玩水玩沙區，門票還包含體驗券可以採果、拔菜、釣魚、換植栽回家等等，絕對會讓小朋友們玩瘋！

這裡的採果體驗會給一個盒子讓客人裝滿，拔菜體驗則可拔三株，蔬果們看起來相當新鮮🍅動物部分則有雞、鴨、兔子、天竺鼠的餵食區，還可以用蝦米釣青蛙、坐小船，活動相當豐富。

如果有成功釣到魚的話，還可以請店家幫忙料理，現場也有合菜菜單可以單點用餐🍽️整體來說，園區逛起來很舒服，很適合想找獨特農場活動的家長！

2. 老鍋休閒農莊

親手做草仔粿還免門票！

🏠地址：新竹市香山區西濱路六段569號

🕰營業時間：08:30-17:00，每週三公休

💰價格：米粉DIY $350，套裝行程 $590 起

位於新竹香山的老鍋休閒農荘有專屬停車場，是全台第一座米粉文化休閒場域，強調親子手作👨‍👩‍👧‍👦不僅會介紹米粉的歷史、製作演進過程和器具工法，還有米粉寮歷史導覽、親子共學手做體驗等，戶外園區有溜滑梯、盪鞦韆、沙坑等設施🛝

這裡特別的是入場不用門票，收費標準主要看選擇參加的活動💵親子手作課程分別有米粉、紅龜粿和草仔粿、麻糬等三種課程，可以和孩子們享受動手做、開心吃的樂趣。

這裡是北部媽媽群組都很推薦的農場，老師在「紅龜粿、草仔粿」課程時會先講解製作流程，再手把手耐心教學，中間還會穿插傳統美食的歷史🧑‍🏫

課程長度大約一小時，40 分鐘手作、20 分鐘蒸煮，最後可以自由捏造成品，再美味享用，超適合一家老小共享天倫之樂。

3. 綠世界生態農場

上百種動植物生態豐富小孩視野

🏠地址：新竹縣北埔鄉20號

🕰營業時間：週一至週日 08:30-17:30

💰價格：全票：$380，半票：$320

超級有名的綠世界生態農場就位於新竹北埔，整個園區腹地非常大，是亞洲最大的亞熱帶雨林生態園區。這裡共有六大主題公園，分為天鵝湖、大探奇區、水生植物公園、鳥園、蝴蝶園和生物多樣性探索區🦋

不僅有豐富的動植物生態，還有寬闊的草坪可以野餐，園內遊園車也很適合全家大小一日遊🚞

這裡場地動線規劃完善，呈現 O 字型的園區可以順著路線參觀一圈。最特別的活動就是「羊駝散步」🦙可以近距離看著羊駝興奮地從柵欄裡衝出，在草地上盡情奔跑！

此外，這裡還有夢幻的落羽松園區，木棧道搭配湖面的造景美麗動人，絕對是媽咪帶娃的打卡景點📸而可愛動物區屬於開放型態，可以近距離接觸兔子、烏龜等小動物，更是小小孩最愛的天堂。

👉更多親子農場請看：【新竹親子農場推薦】讓小孩跟動物互動，4 間新竹休閒農場評比

以上就是這次新竹的農場推薦，七分之二的探索精選 3 間北部親子農場，皆派神秘客參訪✨

周末想帶小孩煞時間卻不知道該去哪，能夠寓教於樂，讓小孩與動植物接觸的好地方就是親子農場，快趁著假期帶小孩放電，享受親子時光吧💓