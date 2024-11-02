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【高雄住宿】承攜行旅高雄新崛江 - 距離中央公園捷運步行只要7分鐘，自助辦理入住好方便

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雞蛋糕生活美學專題報告

發表篇數：782篇

文章類別：旅遊-旅宿開箱

造訪商家：

承攜行旅高雄新崛江
phone07-2165566
place高雄市新興區五福二路198號
作者本次評價：
3.45
環境設備
3.00
服務
3.00
交通便利
4.50
CP值
4.50
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首圖.jpg

 

承攜行旅在全台有多間分館，這次入住的高雄新崛江館位在中央公園捷運站附近，步行只需7分鐘，距離最熱鬧的新崛江商圈也只需步行5分鐘，地理位置非常棒！知名的早餐食憇時代蛋餅也在附近，重點是CP值也很高，當天週五入住三人房不到兩千元，適合觀光客和洽公商務人士入住。

訂房請點這→Booking

外觀.jpg

【高雄住宿】承攜行旅高雄新崛江

▲旅館為獨棟八層樓建築，房間數不多。

 

【高雄住宿】承攜行旅高雄新崛江

▲入內後就是餐廳，可將晚餐或消夜外帶到這裡吃。

 

自助入住.jpg

▲旅館採自助報到，在螢幕上點一點拿到房卡就完成入住手續非常方便，日本很多這樣的旅館，不用接觸真人更有隱私。

 

【高雄住宿】承攜行旅高雄新崛江

▲再往內走發現了一個櫃台，裡面還是有人在留守值班。

 

【高雄住宿】承攜行旅高雄新崛江

【高雄住宿】承攜行旅高雄新崛江

▲通往房間的走道不長，很像日租套房的裝潢。

 

【高雄住宿】承攜行旅高雄新崛江

【高雄住宿】承攜行旅高雄新崛江

▲我們入住的是三人房的房型，有一張雙人床和一張單人床，床墊是硬床支撐性夠沒有塌陷感，枕頭和床墊被套的整潔也不錯完全沒有髒汙，房內也沒有任何煙味和霉味。

 

【高雄住宿】承攜行旅高雄新崛江

▲床邊有張情趣椅，這種東西不是都出現在汽車旅館嗎？

 

【高雄住宿】承攜行旅高雄新崛江

▲另一邊為電視和梳妝台，整體家具偏老舊。

 

【高雄住宿】承攜行旅高雄新崛江

 

【高雄住宿】承攜行旅高雄新崛江

▲進門的一角有張書桌，整潔度還OK沒有灰塵。

 

【高雄住宿】承攜行旅高雄新崛江

▲冰箱上提供熱水壺、茶包和瓶裝水。

 

【高雄住宿】承攜行旅高雄新崛江

▲冰箱功能正常整潔OK沒有異味，壓縮機沒有特別大的噪音。

 

【高雄住宿】承攜行旅高雄新崛江

▲衣櫥是有門的款式，內有衣架和鏡子。

 

窗外風景.jpg

▲我們入住七樓的樓層，窗外看出去是學校操場，晚上很安靜沒有任何從外面傳進來的聲音。

 

【高雄住宿】承攜行旅高雄新崛江

▲浴室整體空間算大，整潔OK沒有明顯水痕黴班，但洗手台櫥櫃很有歷史的痕跡。

 

【高雄住宿】承攜行旅高雄新崛江

▲馬桶上方有提供盥洗用品和毛巾，盥洗用品不知道甚麼品牌包裝很有質感。

 

【高雄住宿】承攜行旅高雄新崛江

▲吹風機是達新牌的壁掛式吹風機，還堪用！

 

【高雄住宿】承攜行旅高雄新崛江

【高雄住宿】承攜行旅高雄新崛江

▲淋浴間的空間很大，浴缸跨在中間是很特別的配置...，淋浴間水量偏小熱水有熱，排水正常，使用浴簾隔開，真的很像日本的旅館。
 

 

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雞蛋糕短評：距離捷運站和新崛江商圈近地理位置很好，入住和退房都是使用機器操作，房間空間大但家具偏老舊，床墊支撐不錯沒有塌陷感，清潔不錯沒有異味，浴室整潔也ok，水量稍微偏小，房間隔音好聽不到窗外和走廊聲響，整體來說cp值很高。

設計★★★
整潔★★★★
舒適★★★★☆
位置★★★★☆
服務★★★
CP值★★★★☆


承攜行旅高雄新崛江住宿資訊：

地址：高雄市新興區五福二路198號
電話：072165566
官網：https://guidehotel.com.tw/hotel-detail/134
等級：3星級
入住時間：15:00
退房時間：11:00
WIFI：有
停車場：有
游泳池：無
早餐：無
刷卡：有

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