【高雄住宿】承攜行旅高雄新崛江

承攜行旅在全台有多間分館，這次入住的高雄新崛江館位在中央公園捷運站附近，步行只需7分鐘，距離最熱鬧的新崛江商圈也只需步行5分鐘，地理位置非常棒！知名的早餐食憇時代蛋餅也在附近，重點是CP值也很高，當天週五入住三人房不到兩千元，適合觀光客和洽公商務人士入住。

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▲旅館為獨棟八層樓建築，房間數不多。

▲入內後就是餐廳，可將晚餐或消夜外帶到這裡吃。

▲旅館採自助報到，在螢幕上點一點拿到房卡就完成入住手續非常方便，日本很多這樣的旅館，不用接觸真人更有隱私。

▲再往內走發現了一個櫃台，裡面還是有人在留守值班。

▲通往房間的走道不長，很像日租套房的裝潢。

▲我們入住的是三人房的房型，有一張雙人床和一張單人床，床墊是硬床支撐性夠沒有塌陷感，枕頭和床墊被套的整潔也不錯完全沒有髒汙，房內也沒有任何煙味和霉味。

▲床邊有張情趣椅，這種東西不是都出現在汽車旅館嗎？

▲另一邊為電視和梳妝台，整體家具偏老舊。

▲進門的一角有張書桌，整潔度還OK沒有灰塵。

▲冰箱上提供熱水壺、茶包和瓶裝水。

▲冰箱功能正常整潔OK沒有異味，壓縮機沒有特別大的噪音。

▲衣櫥是有門的款式，內有衣架和鏡子。

▲我們入住七樓的樓層，窗外看出去是學校操場，晚上很安靜沒有任何從外面傳進來的聲音。

▲浴室整體空間算大，整潔OK沒有明顯水痕黴班，但洗手台櫥櫃很有歷史的痕跡。

▲馬桶上方有提供盥洗用品和毛巾，盥洗用品不知道甚麼品牌包裝很有質感。

▲吹風機是達新牌的壁掛式吹風機，還堪用！

▲淋浴間的空間很大，浴缸跨在中間是很特別的配置...，淋浴間水量偏小熱水有熱，排水正常，使用浴簾隔開，真的很像日本的旅館。



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雞蛋糕短評：距離捷運站和新崛江商圈近地理位置很好，入住和退房都是使用機器操作，房間空間大但家具偏老舊，床墊支撐不錯沒有塌陷感，清潔不錯沒有異味，浴室整潔也ok，水量稍微偏小，房間隔音好聽不到窗外和走廊聲響，整體來說cp值很高。

設計★★★

整潔★★★★

舒適★★★★☆

位置★★★★☆

服務★★★

CP值★★★★☆



承攜行旅高雄新崛江住宿資訊：

地址：高雄市新興區五福二路198號

電話：072165566

官網：https://guidehotel.com.tw/hotel-detail/134

等級：3星級

入住時間：15:00

退房時間：11:00

WIFI：有

停車場：有

游泳池：無

早餐：無

刷卡：有

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