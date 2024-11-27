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阿里山必遊景點│觸口遊客中心│旺萊山愛情大草原│免費試吃鳳梨酥鳳梨酵素│嘉義旅遊景點推薦│阿里山最佳中繼休憩站

2024-11-27 09:23:00 文字：大海愛上藍天
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大海愛上藍天

大海愛上藍天

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台灣有個阿里山，嘉義有個旺萊山，旺萊山有愛情大草原。位於阿里山腳下的觸口遊客中心是阿里山必遊第一站。這裡是前往阿里山的前哨站，遊客中心內有藝術造景、路易莎景觀咖啡、平地森林園區等，旁邊則為愛情大草原，這裡就像小型的婚紗基地，到處都充滿愛的藝術裝置，有愛情進行曲心之花園、真愛LOVE、愛情限時批、相戀等，讓你彷佛走進童話故事夢幻場景，風景美的像幅畫，還可以免費試吃旺萊山鳳梨酥和鳳梨酵素，成為阿里山腳下必遊景點。

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走「入」阿「里」山之前先到達觸口遊客中心。

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清水模造型的建築外觀，光外型就相當好拍。影片分享

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觸口遊客中心-阿里山公路的起點，也是最佳的中繼休憩站，除洗手間還有提供餐點、伴手禮、旅遊資訊等，附有免費停車場。

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戶外設置平地森林園區，有1：1阿里山小火車模型相當好拍。

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到處都有藝術裝置可以美拍。

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二樓遊客中心。

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一樓路易莎咖啡。

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有一整排戶外景觀座位區任君挑選。

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周邊：梅花鹿園區-鄒族逐鹿文創園區。

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阿里山必遊景點：旺萊山愛情大草原

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這裡腹地廣大，免門票，吃喝玩樂一應俱全，適合全家一起出遊好去處。影片分享

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免費試吃鳳梨酥鳳梨酵素。

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設有戶外座位區可以休憩。 

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到處都充滿藝術裝置，超好拍的～

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旺萊山愛情大草原-愛心拱門

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旺萊山愛情大草原-愛情限時批

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旺萊山愛情大草原-真愛LOVE

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旺萊山愛情大草原-心之花園

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旺萊山愛情大草原-相戀。

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戶外景觀餐廳：沒事不要草，有事喝咖啡。

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戶外綠油油的一片，非常適合野餐

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旺萊山愛情大草原：嘉義縣番路鄉7鄰15號 ；營業時間：09:00-17:00

阿里山國家風景區-管理處暨觸口遊客中心：嘉義縣番路鄉51號；營業時間：08:30-17:00

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