台灣有個阿里山，嘉義有個旺萊山，旺萊山有愛情大草原。位於阿里山腳下的觸口遊客中心是阿里山必遊第一站。這裡是前往阿里山的前哨站，遊客中心內有藝術造景、路易莎景觀咖啡、平地森林園區等，旁邊則為愛情大草原，這裡就像小型的婚紗基地，到處都充滿愛的藝術裝置，有愛情進行曲心之花園、真愛LOVE、愛情限時批、相戀等，讓你彷佛走進童話故事夢幻場景，風景美的像幅畫，還可以免費試吃旺萊山鳳梨酥和鳳梨酵素，成為阿里山腳下必遊景點。

走「入」阿「里」山之前先到達觸口遊客中心。

清水模造型的建築外觀，光外型就相當好拍。影片分享

觸口遊客中心-阿里山公路的起點，也是最佳的中繼休憩站，除洗手間還有提供餐點、伴手禮、旅遊資訊等，附有免費停車場。

戶外設置平地森林園區，有1：1阿里山小火車模型相當好拍。

到處都有藝術裝置可以美拍。

二樓遊客中心。

一樓路易莎咖啡。

有一整排戶外景觀座位區任君挑選。

周邊：梅花鹿園區-鄒族逐鹿文創園區。

阿里山必遊景點：旺萊山愛情大草原

這裡腹地廣大，免門票，吃喝玩樂一應俱全，適合全家一起出遊好去處。影片分享

免費試吃鳳梨酥鳳梨酵素。

設有戶外座位區可以休憩。

到處都充滿藝術裝置，超好拍的～

旺萊山愛情大草原-愛心拱門

旺萊山愛情大草原-愛情限時批

旺萊山愛情大草原-真愛LOVE

旺萊山愛情大草原-心之花園

旺萊山愛情大草原-相戀。

戶外景觀餐廳：沒事不要草，有事喝咖啡。

戶外綠油油的一片，非常適合野餐

旺萊山愛情大草原：嘉義縣番路鄉7鄰15號 ；營業時間：09:00-17:00

阿里山國家風景區-管理處暨觸口遊客中心：嘉義縣番路鄉51號；營業時間：08:30-17:00

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