這一次，我們自駕，首先做功課時，有發現大家多辦都使用周遊券去往名古屋、北陸、立山黑部，所以在爬完文，確認整個行程後，決定來分享給想自駕的朋友。

以下簡單介紹六天行程，直接說明立山黑部訂票攻略。

DAY 1 台北➡️名古屋➡️樂器街➡️逛街吃飯，因為富山機場機票較貴，也沒去過日本第三大城｜名古屋，所以決定從這邊開始旅程。

DAY 2 名古屋➡️富山➡️最美星巴克➡️24小時AEON超市，富山一日遊，當晚住富山車站附近，方便一早寄行李，因為去立山黑部大件行李需先寄送。

DAY 3 富山➡️立山駅➡️立山黑部➡️立山飯店一泊二食，這天需要一大早出發，直接登上山，當晚入住房源非常稀缺的立山飯店，可以悠閒享受兩天一夜。

DAY 4 立山黑部下山➡️高山飛驒➡️飛驒大鐘乳石洞➡️名古屋，晚上回到名古屋入住，方便明天可以直接玩，不用趕車。

DAY 5 名古屋➡️名古屋城➡️名古屋電視塔，開啟市區觀光，把沒買完的東西再補貨一遍，然後吃吃喝喝。

DAY 6 名古屋➡️還車➡️回家，當天中午飛機，一早起來就慢慢滴前往機場。

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富山🚗▶立山駅🚗▶美女平|覽車▶立山黑部上山|巴士▶室堂駅▶雪牆▶大觀峰風|電車▶黑部平|覽車▶黑布湖▶黑部水壩

各交通機關的說明| 立山黑部阿爾卑斯山脈路線

以下使用日文官方網站說明，資料比較齊全，同時實測發現，在購買的系統上，也會轉成日文或英文。

首頁，右上角 【WEBきっぷ】票券，首先要加入會員，後續出票時會寄到信箱，當日搭乘時，到立山駅，現場有藍色機台，掃描及QR code即可領取紙本票。

首頁，右上角 【WEBきっぷ】 票券

請加入會員，資料沒有精準審核，可以自行填寫

首頁

購票頁

登入購票頁，點擊新的預約，

目前還沒有販售區間票，只有3/1先行開賣整段來回的票，從富山側⇒扇 沢，或是扇沢側⇒富山，但對於我們要在山上住一晚的，不適合這樣買，需要等到2024/04/01買區間段。

以下一樣分享先行販賣的區間與售價

取り扱い区間・金額

〔立 山 駅 ⇒ 扇 沢（片道）〕 大人： １０,９４０円 小人：５,４８０円 〔電鉄富山 ⇒ 扇 沢（片道）〕 大人： １２,１７０円 小人：６,１００円 〔扇 沢 ⇒ 立 山 駅（片道）〕 大人： １０,９４０円 小人：５,４８０円 〔扇 沢 ⇒ 電鉄富山（片道）〕 大人： １２,１７０円 小人：６,１００円

利用日＝使用日期，販売期間＝銷售時間

2024先行開賣

註冊完會跳到購票頁，可先看票價表，來確定要搭乘的區間。因為我們在山上住一晚，所以購買單程立山駅▶黑部湖9,140円，再買一段黑布湖▶室堂駅5,050円，還是比直接購買來回票便宜，而隔日下山的票室堂駅▶立山駅2,050円，另外，因為我們入住立山飯店，回程的車票如果買不到，入住客可以跟飯店買，一定會送你下山的！

實際購買心得

4/1 15:00開放購買單程，來回的區間車票，因為我們住山上，又要去黑部湖水庫，所以直接買了 立山駅-黒部湖 往復 ，一人16,480円，立山黑部的票都可以在購買第一天後算起５日可以用，所以可以無限來回，當然應該沒有人不斷來回的。

買完可以在紀錄看到：訂單查詢

當日，我們直接開車到立山站，如果是從富山出發的，可以在富山車站，有一台藍色QR code掃描機器可以領票，掃下去５秒出票，超級快，所以建議大家都先預約。

這是立山站的機台，有三台，比較多藍色機台

車票(開啟第一天，往後５日都可用)

因為電車班次很密集，領完票可以去旁邊等，班次快到在排隊就好，不用提早排。

旁邊有免費的休息室，可以稍做休息，準備上山！

最後，附上對應票價參考

單程票

來回票

最後，附上時刻表給大家，參考去過的朋友說，開山初期很繁忙，班次有增加，都不是做到資訊上的班次，所以提供給大家參考。

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立山黑部介紹

可以稱「立山黑部」或「黑部立山」，依據大家上山的那一側，會有不同的名稱。

位於日本北陸富山縣境內飛驒山脈北部，立山連峰和東側黑部峽谷的合稱。 穿越2,500公尺以上的高山，途經雪之大谷、大觀峰、黑部水庫等壯觀景點，這個交通路線被稱之為「立山黑部阿爾卑斯路線」。

這一條路線全長90公里，可依需求挑選從哪側上山。2024立山黑部開山時間為4月15日～11月30日，人氣最高的大雪谷「雪之大谷」預計會從4/15開放至6月底左右。

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