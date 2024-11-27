離滿天星斗最近的山峰 有一間

「立山飯店（ホテル立山）」

從立山，一路玩到黑部水壩，如果想優閒不趕行程，可以選擇立山附近或是山上的住宿，沿途有幾間飯店可以參考，包含在

宇奈月溫泉站的「Feel宇奈月（フィール宇奈月）」

立山站前正對面「千壽莊（千寿庄）」

室堂站的 「御庫裏池溫泉（ミクリガ池温泉）」

上立山途經的「彌陀之原飯店（弥陀ヶ原ホテル）」

立山山頂上的「立山飯店（ホテル立山）」

這一次，直接體驗入住全日本離星星最近的高山飯店：立山飯店。

位於海拔2,450公尺的「立山飯店」，是號稱全日本離星星最近的高山飯店。飯店只有35間房，數量非常稀少，客房有不同的大小與方位，往窗外眺望，可以看到連綿壯麗的山峰，美不勝收。在夜晚走到飯店頂樓，仰望可以看到滿天星斗。

想要預訂的朋友，可以先到官網上看看每間房的標註，會寫窗外可看到哪座山峰，下來下訂。

這一次，小尹預定西式三人房，附廁所

一進門，空間非常寬敞，這一間開業40周年的飯店，中間曾經翻修，整體維持得很好，乾淨整潔，浴室一體成型，不大間，但不影響使用。

立山飯店西式三人房（附廁所）

中間有一張可以吃東西、泡茶的桌子

還附贈一個大沙發

本次我們選擇一泊二食的方案，因為山上其實沒有其他餐廳，這樣不擔心吃的問題，可以很悠閒的去山上附近走走。

入住時，櫃檯還會說明期間的無料、有料活動，包含雪之大谷的導覽、觀星等等。只要在預定時間內到指定地點，就可以直接參與。

四樓公共區域

2024日本黑部立山開山時間為4/15-11/30，除了 、或是 ，可以選擇自駕，或買周遊券上山玩。

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