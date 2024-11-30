2017.5.26我的端午連假提前ㄧ天開始，我拖著行李與友達相約在桃園機場，準備我們的關西之旅。

關西，一個僅次於東京第二個我熟悉的國外地方。這是我第四次來到這裡，而這次我要帶著兩位從未踏上“日本”這塊土地的朋友，一行四人，在這度過五天。

首先，要先說明，我們四個『喜歡』一切有在計劃內。

當天，10:50不算早的飛機✈，足夠我們悠閒吃早餐等check in。但考慮到連假的出國人潮，讓我們在台灣就開始出現了“趕”的情況，幸好與預料的不同，我們可以放慢速度，慢慢的來。這個有點不疾不徐的開始，為接下來的旅程定出了基調，「悠閒的體驗，細細的品味」這是我出發前，心中暗自的想著的。

三個小時的飛行，在飛機的窗戶框框向下看，海、陸地，我知道我們到了「關西」！收拾著行李，加快腳步，無論是我、友達大家都非常期待接下來的旅程。

在出關到坐車通市區之前，看著我們計劃的行程，我們的步伐漸漸加快，計劃總是紙上談兵，為了可以快一點到達京都，我們開始加快速度，衝～

到達月台開始排隊，久久未來了，真的又再次感受到，日本的排隊哲學「直列、見距、延伸」，於是我們就默默的在月台邊被整隊了。

坐上通往市區的車，車上大家開始拿出塗牆壁的工具→先說，這是在行程內的

計劃，隨著はるか號的移動，大家開始發現時間有點緊，這是因為一塊超期好吃的玫瑰可頌，便決定在下車開始奔跑，這一跑，定了我們接下來行程的步調「快」！

「關西加速中」這一個綜合着娛樂性知識性、還兼具美感的節目，正式開始。車門打開前，大家做好了準備，刷、車門開、隨著廣播聲「ただいま京都到着します、足元ご注意ください」開始奔跑！

奔泡的同時，大家對於日本有如此完整的導盲磚路線，讚嘆不已，但同時也表示，行李好難拉啊～（期間，大家左手右手來回控制著行李箱）。順利到達民宿，這一瞬間，咦？我的相機呢？完了我忘在車上，怎麼辦，但大家的玫瑰可頌（大家一定很好奇是哪一家，嘿嘿）心裡有著幾千萬個想法的我，當然相機還是很重要啊，是花好幾張小朋友買的，裡面還有我的美照（大誤），衝吧！我告訴我自己，迅速返回京都車站，日本，真如我想的一樣，沒讓我失望，東西已經好好的躺在失物招理處了。鬆下一口氣，約五秒，接著還是為了玫瑰可頌，我們得繼續趕路！

終於，到達我們今天的第一個點，玫瑰可頌（人家有名字的，PIERRE HERME PARIS），順利拿到了，大家一起共同歡呼～～接下來就是拍照與美食享用的時間。

好，下個行程，購物去！大家沒聽錯，我們第一天先購物，因為目前排不出其他時間，我們還有 非 常 多地方要去。走走走、買買買、刷刷刷。精疲力盡，終於可以放飯了，我們選擇「龍馬」一家類似居酒屋的日本連鎖店，沒訂位，但很快就有位子，這是今天僅次於飛機餐的第二餐，但已經晚上9點多了> <

菜一道道的上，旁邊有典型的日本會社週五聚會，有像是聯誼的幾男幾女，唯獨我們與畫面格格不入，大家拾起筷子，沒拍照，沒聊天，迅速開吃。

食畢，回程。在車上，大家開始決定洗澡順序（這也是要計劃的！）到達民宿，各自處理各自，到要上床睡覺時已是1點，然後隔天要五點起來，這實在是更讓我睡不著～～啊

關西加速中的第二天，我終於正視這次的行程，先說好，我知道你計劃的很辛苦，但我那時沒反應過來…

邊看日出邊化妝.......

今天我們要去伏見稻荷大社（要走）、奈良公園（要跟鹿玩＋看春日大社）、宇治（看平等院＋要悠閒喝抹茶→唯一比較慢的），看起來或許很少，但這些地方都要「走、走、走」。

第一站：伏見稻荷大社，7點到達，或許真的太早，讓我們可以邊看風景，邊拍到不用把人p掉的照片。

第二站：奈良公園，一堆鹿，該玩的該味的，該捉弄朋友的，一樣沒少。請大家自己看照片做個圖文對比跟聯想。然後，春日大社，非常裡面，但我們是坐車，不過還是要小走，這半站非常迅速的結束。

第三 站：宇治，先到平等院，哇，人變多了，果然這個景點開始被大家發現了，繼續，悠閒的吃抹茶，大家的腳開始微酸，但還有三天。

晚上，8點多回到京都，店又關了，好吧吃飯去。

回程，按照決定好的順序，自己用自己的，平躺在床，又是1點！然後明天要五點半起來…這次真的不行睡不著了。

關西加速中的第三天，全員一致認可，最需要意志力的一天！因為今天我們要穿和服遊京都。出發，我們約定時間內到達，而且是最早的，耶～可以選到最完整的衣服。結果，從選衣服，腰封，著裝，弄髮型，加上照鏡子看自己，兩個鐘頭過去了XD。大家都可以明顯感受到兩邊肋骨比沒穿和服靠近非 常 多，但今天才剛要開始！手上捧著「計劃好」的路線圖，今天要去八阪神社、二年板、三年板、花間小路、然後繞回去還和服。一樣還是用「走」的。跟每個到次旅遊的人一樣，京都很美，遊這的方式就是走走、看看、拍拍、吃吃。前三項都沒問題，最後一個，由於肋骨實在太靠近了，真的無法。

走京都的過程中，跟之前一樣（小驕傲）我們四個成為大家的拍照景點，其中還有台灣人（不好意思，我用日文回答你，我怕你失望）因為很多人都在說，現在在京都，想跟日本妹拍照，卻總是遇到同鄉，台灣。另外，一群不知道來自哪裡的黑人朋友，我想著，終於有次合照我是最白的XD。按照計劃，我們一站也沒漏，走完全程，漸漸的腳與心也分離了。回到借和服的地方，還被媽媽們誇讚，說好多人中途折回來了，因為那天有快30度…

卸下和服，天還是亮的，這時才感謝現在是夏天，趕緊又加速，去那些剛才路過，但我們實在走不進去，坐不下去的地方繞繞。終於結束今天的行程，又到吃飯時間了，這是今天的第一個正餐，地點：電車上（早餐也是），因為要「趕」去大阪。

車到站前，吃飽了，有力氣了，其中一位說：各位，開始拉筋，等等要衝！絕對關鍵字，大家都注意到，整裝待發，車門一開，推著略略加重的行李，在大阪車站上演跑跑卡丁車（原因是中間大家竟然開始比賽）大阪第一站，梅田藍天大廈，到達，嚇傻。人 好 多，立即捨棄這一站，沒時間等啊。接著再迅速的推著行李，坐車到難波，先去飯店，不然人家把我們忘了，已經快9點了。順利到達飯店，放下行李，吃點剛剛路過購買的食物，整理行李，上傳照片，洗澡，回味一下今天，然後睡覺，又是1點，但我已經習慣了。

第四天，考驗體力的時刻又來了，跟昨天的不太一樣，今天著輕裝，我們來到大阪環球影城，尚未入園，門口已排一推人，還好有了五次迪士尼的經驗，我知道這是正常的，而且今天 必 需 衝。這時另一位朋友說了句整個旅程讓人有動力的一句話：「跑過越多人，就可以排在越前面！」同意。於是，門開，神回，衝刺，第一站哈利波特區，接著侏羅紀公園、進擊的巨人、好萊塢區等等，結束行程時，已不是腿痠，是腳底板痛。又到了晚餐時間，今天決定真的要來一杯，選擇了日本人生活不可或缺的居酒屋-焼き鳥，地點對，時間對，人也對，但精神不對，同樣又是自成一格，我們一群人呆呆的看著上來的生ビール、唐揚げ。吃著吃著開始有點活力，心想明天就要回台灣了！還是好捨不得啊。與此同時，我們還發現，我們還沒購物，第一天真的沒想法要買什麼。

本次旅程的最後一天，同樣，還是要「趕」，先去大阪城，是的最後一天，再走一個行程。然後趕著吃一蘭，友達說好吃！接著購物，不過為了爭取時間（16:20飛機），我們是拖著行李箱。。。購物。走走走、跑跑跑、推推推。終於在電車上，一把黏在椅子上，開始進入短暫的休息。

不過，一路都「趕」的我們，在最後的時刻，還不忘在發揮一下。因為懂日文，讓我有一種小小使命感，加上本來就不愛在大眾交通工具上睡覺，我只有微微的眯著，因此我聽到了這段廣播：以下日文（截取部分）

前４両(１～４号車)が関空快速、関西空港行き

後４両(５～８号車)は紀州路快速、和歌山行き

となり、途中の日根野駅で電車が分割され、関西空港と和歌山に分かれて行きます。

我心中驚訝的想：列車會分開，而且我們在5號車廂，立馬吵醒大家，快速換車廂，不然就到和歌山去了。然後就多玩一天，然後就加不完的班….

終於，最終於，我們一行人來到機場check in，過護照秤行李，恩，沒超重，當然，都沒有時間買啊～然後我們發現，我們是最後一組，所以，又要衝了。

趕趕趕，跑跑跑，推推推，讓我們得到了一點時間，約20分小逛一下免稅店，同樣迅速結賬，迅速去廁所，最後趕上了飛機。

飛機上，大家靜靜的，連我也是，慢慢的進入短暫的睡眠，結束了我們這一趟不斷趕路、衝刺、超越體力極限的關西之旅。

總計：五天，正常吃五餐

步行：十萬步

時速：走路7成、跑步3成

謝謝你，用阿姨急躁的性格，不斷提醒大家時間；

謝謝你，用娃娃音告訴大家，跑過這些人可以排在越前面；

謝謝你，克服自己，拿出意志力戰勝你的腳底板；

有你們真好，這趟旅程讓我覺得收獲好多好多！我愛你們～

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