來到沖繩那霸市的第六天，公主跟朋友借租了一天的車前往比較少旅客會去的濱比嘉島，探索一下這個傳說中是琉球神聖參拜地的景點

濱比嘉島周長僅有7公尺里，人口大約只有550人，很適合自駕的朋友們前來探索

大約早上10點出發前往濱比嘉島，一路上都是沿海的風景，藍天白雲風和日麗，真是個自駕出遊的好天氣

濱比嘉島有許多神聖的參拜地。位在濱比嘉島南部的志仁禮久洞窟，就是最有名的聖地之一。據傳，現在的聖地，以前是女神阿摩美久、男神志仁禮久、以及他們兒女的居所。現在，志仁禮久是許多夫妻祈禱順產的參拜地。志仁禮久的入口有個木製鳥居，爬上長長的階梯就可抵達著名的洞穴

傳說阿摩美久與志仁禮久的埋葬處，位在突出海面的Amanji岩。遊客可從濱比嘉島，走水泥步道通到Amanji岩

（以上資料來源自Visit Okinawa Japan）

這次的濱比嘉島一日遊，公主並沒有前往這些神聖之地參觀，只是在附近的海濱停留拍拍照，風和日麗藍天白雲，天氣舒服十分的好，然後又找了一家島上的餐廳做爲午餐的歇腳處

Ocean View 413 Hamahiga 咖啡廳

餐廳地址：548-2 Katsurenhama, Uruma, Okinawa 904-2315, Japan

電話號碼：098 983 1413

營業時間：

午餐 下午1200至下午1400

午茶 下午1400至下午1600

公休日：無休

服務態度：4.5🌟

CP值：4.5🌟

飲食美味：4.0🌟





413 濱比嘉是一間渡假屋跟咖啡廳，一排的渡假屋是面相向海洋，可以想像在這裡渡假的話一定是非常放空放鬆舒服的

這一天我們就在413 濱比嘉的咖啡廳享用午餐，吹著海風溫暖的陽光舒服的天氣，吃著午餐搭配餐廳的特調無酒精飲料，度過了一個歡樂美好的午餐時光

謝謝閱讀。分享。推薦度：4.5🌟