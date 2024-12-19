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關西六福莊生態度假旅館 | 新竹親子定點旅遊好去處．彷彿置身於動物園的旅宿空間

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2024-12-19 11:54:00 文字：寶小銘
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寶小銘

寶小銘

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「關西六福莊生態度假旅館」是結合動植物生態的主題度假飯店，在這裡就好像置身於動物園裡，可以享受零距離的動物生態觀察體驗， 是一個親子定點旅遊的好去處。

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進入飯店大廳前，正好有「非洲迎賓秀」，遊客們可以感受到歡樂的氛圍。

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「關西六福莊生態度假旅館」的大廳沒有一般飯店挑高氣派的格局，呈現出的是非洲原野的氣息，讓遊客有身歷其境的感受。

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check in 之後，我們在前往房間的步道上，就可以看到大犀牛在步道下悠閒散步。

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還有環尾狐猴在小屋上跳上跳下,。

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「關西六福莊生態度假旅館」是亞洲唯一以自然生態與草食性動物為景觀設計的主題飯店，所以飯店裡的牆璧彩繪都是以動物主題做為呈現，在這裡可以盡情拍照打卡，讓小小孩留下美好的回憶。

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這是我們入住的剛果房型，房間空間不算大，但設計感十足，也融入了非洲原野的元素，整體感覺舒適溫馨。

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房間的落地窗外，就可以清楚看見大犀牛的身影，對我們全家而言，這是很新鮮的體驗。

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浴廁空間採乾溼分離。

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放好行李後，我們在「好望角餐廳」度過了晚餐時光。

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佐佑兩兄弟的兒童餐，是可愛的環尾狐猴造型擺盤。

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我們大人選了摩洛哥的特色餐「塔吉鍋套餐」。整體還滿美味的，不過份量就剛剛好而已，如果可以再提升份量的話會更好。

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晚餐過後，我們還參加了「非洲草原盛會」，會有非洲傳統舞蹈的表演。

還有氣氛熱絡的帶動跳，佐佐很認真地跟著跳起來！

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非洲舞表演之後，現場還有睡前說故事時光。聽完故事就回到溫暖的房間休息囉！

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第二天一早我們在觀景步道走了一大圈，萬里晴空的好天氣，讓整個視野景觀更美了。

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還看到紅鶴排排站的畫面，真的很療癒！

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「關西六福莊生態度假旅館」的早餐也不錯喔！而且餐廳的裝潢彩繪，融入了童趣風十足的動物，讓人用餐時擁有美好心情。

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早餐後有「玩偶同樂會」，可以看可愛動物玩偶一起拍拍照。

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「飛翔精靈見面會」帶領大小朋友認真園區內的鳥類動物。

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「關西六福莊生態度假旅館」有規劃多元的動物體驗活動，可以依喜好自費參加，我們選擇的是「環尾狐猴餵食體驗」。

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工作人員會先發給每個人一條新鮮蔬果條。

 

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接著我們就來到環尾狐猴的家，環尾狐猴看到美食立馬跳到我肩上，讓我又驚又喜。

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環尾狐猴餵食體驗真的很特別，是一般農場少見的，看到牠們爬上爬下一直充滿活力的畫面，真的很有趣！

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環尾狐猴的動作真的很迅速，所以要合拍的話，真的都要快狠準。

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在地面上還會巧遇狐獴大軍。

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「關西六福莊生態度假旅館」有為住客規劃許多免費的體驗活動，像這個「鸚鵡探索之旅」也是其中一項。 

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在解說員的介紹下，大家可以認識鸚鵡的生活習性，也可以觀賞鸚鵡的精彩表演。

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「非洲音樂會」可以欣賞充滿動感活力的非洲樂曲，表演結束後，還可以操作非洲傳統樂器。

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住客也可以免費體驗一項DIY活動，佐佐佑佑完成了狐獴造型時鐘，非常有成就感。

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一旁還有靜態遊戲閱讀空間。

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在「快樂攝影棚」可以拍下美美的回憶。

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退房前可以到貨伴手禮店逛逛，有許多充滿質感的玩偶和紀念品可選購。

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住房專案都享有六福村二日無限制進出手環，夏天來玩的話還有水樂園可以玩。

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整體而言，「關西六福莊生態度假旅館」的住宿環境、服務態度和活動體驗，都很不錯喔！是全家同遊定點度假的好選擇。六福莊的住宿房價整體偏高，建議大家可以在旅展選購會有較優惠的價格，線上各大購物網站也會不定時有優惠價格也可以參考。

《旅宿資訊》

「關西六福莊生態度假旅館

地址：新竹縣關西鎮拱子溝60號(六福村主題樂園旁) 

電話：0989-810-896或03-5475365

官網：https://www.leofooresort.com.tw/zh-TW

 

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Leofoo Resort關西六福莊生態渡假旅館(新竹縣旅館016號)

phone03-5475365
place新竹縣關西鎮仁安里拱子溝60號
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