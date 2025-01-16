這次要推薦一個超好用的出國網卡選擇：WifiMi！不管是國際SIM卡無限流量網路吃到飽，還是eSIM免換卡，都超級方便！話說這次我們超臨時決定去日本沖繩，六天五夜的行程剛好可以過生日，結果沒想到也碰上跨年，整個就是超巧啊！而且台中星宇航空有飛沖繩的航班，完全不用再舟車勞頓跑到桃園搭飛機，直接從台中出發，方便到不行～總之，如果你最近有計畫出國，真的可以考慮一下WifiMi，讓網路暢通無阻，玩起來更輕鬆！

WifiMi好用嗎？出國網路eSIM、網卡的最佳選擇

不管是去哪一國自由行，行前準備一定要搞定的就是幾樣東西：機票、飯店、景點門票，還有最重要的——網卡！因為人在國外，不管是打卡、導航還是臨時找資料，都一定會用到網路啊～再說，開漫遊的費用真的太高了，划不來，所以我每次出國都會先找SIM卡或eSIM來用。

這次去日本沖繩，我們用了WifiMi的實體SIM卡+虛擬eSIM無限流量吃到飽方案，超方便！我一支手機插SIM卡，另一支用eSIM，兩種都能開熱點，還可以分享網路給同行的朋友，完全不用擔心網速不夠快或流量不夠用，整趟玩下來真的是超順的～

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活動時間：114年1月16日到2月6日，快把握機會喔！

eSIM免換卡有多方便？WifiMi讓你輕鬆連上網！

其實現在出國旅遊，很多旅咖都愛用eSIM，超方便！不用換卡，手機上簡單設定一下就能上網，真的是懶人救星～尤其是WifiMi的eSIM，60秒就可以出貨，效率超高！就算出國前臨時下單也來得及，不過我還是建議，出發前就先把網路設定好比較安心。

延伸閱讀：eSIM開通操作教學

像這次我們去沖繩，是從台中出發的，搭飛機前直接用手機掃描QR Code，照著簡單的教學設定一下，到了當地一開機，馬上就能連上網，完全不用再多做什麼，超順利！

另外，為了以防萬一，另外一支手機是插實體SIM卡，這樣就算哪天真的出現狀況，至少還有備用手機能上網，有問題的話隨時用Line找WifiMi的客服，反應速度快到不用擔心！

這次去日本，因為要使用Visit Japan Web，所以一到日本我就馬上開啟手機，立刻就可以上網了～之前我查過說這個網站可以離線使用，但到了現場才發現，還是得有網路比較保險，所以啊，出國旅遊的時候，網路品質穩定又快速的網卡真的超級重要！像我這次用的WifiMi eSIM，設定超簡單，不用換卡，到了當地一開機就能直接上網，完全不會有任何麻煩，超方便的～

當你一到日本，只要重新開機，手機就可以馬上連上網路，超方便的！完全不用手忙腳亂設定，直接享受順暢的網路體驗。不管是查地圖、聯絡朋友，還是發限時動態，通通都沒問題～是不是超讚？

第一天我們要搭沖繩單軌電車去飯店，首先就要來到那覇空港站搭車！這裡可是日本最西邊的電車站耶～是不是超特別？很多人都會特地在這裡拍照打卡，紀念一下自己來過這個日本「最西邊」的車站。

雖然電車班次超多，但一下飛機還是習慣先用APP查一下時間比較安心！這時候就超需要穩定的網路啊，不然要是網速卡卡的，查個班次都很麻煩。幸好有順利連上網，讓我們馬上搞定電車時刻，超方便～

沖繩單軌電車的票很彈性，可以買單程票，也可以選一日PASS或二日PASS，超方便！要買哪種就看你的行程安排啦，如果要跑很多景點，一日或二日PASS會比較划算，隨便搭超省心～反正就看自己需求，怎麼方便怎麼來！

沖繩的單軌電車真的很特別，班次也超多，幾乎不用等很久！不過因為這裡是機場站，上車的人大多都拉著行李箱，所以車廂感覺有點擠～

進飯店後發現時間還早，當然要去國際通逛一下啦！這裡真的就是伴手禮的天堂，店鋪一間接一間，看得眼花撩亂～各種沖繩限定的零食、手作小物、還有可愛的琉璃工藝，根本讓人停不下來，超容易買到手軟！而且這邊餐廳也超多，想吃什麼都有，不用怕餓肚子。

來沖繩我們租了三天的車，第二天就直接去OTS租車公司牽車啦！其實租車手續超快的，很方便～不過要提醒大家，來日本租車一定要準備好護照、日本駕照譯本，還有台灣駕照，這三樣缺一不可喔！

延伸閱讀：日本駕照翻譯本&國際駕照申請方式，申請懶人包

雖然車上有導航，但老實說，最熟悉的還是Google Map啊！這時候穩定的網路就超級重要了～這次我們用的WifiMi，無論是eSIM還是國際網卡，表現都超讚，訊號很穩！導航找路完全不卡，定位也很精準，去哪都很順利，真的讓人放心又方便～

牽完車後，我們的第一站就來到糸滿魚市場啦！聽說這裡有超新鮮的海鮮可以吃，離OTS租車公司也很近～所以我們就先來這邊嚐嚐新鮮的海鮮，這裡的海鮮真的是超多！有熟食也有生食，不過我覺得來這裡吃生食會比較好，因為熟食看起來有些好像放久了，吃起來有點乾柴～如果喜歡新鮮的海鮮，直接點生食就對了。

一路開車北上，我們來到了觀光客必來的景點—琉球八社之首的「波上宮」！這裡不僅是那霸市區最近的神社，旁邊還有漂亮的海灘。如果有時間，一定要來這裡走走，保證不會讓你失望。

另外，這裡也可以買御守喔！愷愷也挑了一個書包御守，超可愛的吧？小小的御守不但有保平安的寓意，還可以當作小飾品掛在書包上，既實用又有紀念價值～

今晚我們要住北部的飯店，所以一路開車往北走，這次安排了去看古宇利大橋！要看這個大橋，其實有兩個地方可以去，一個是古宇利大橋南端觀景台，另一個是古宇利海灘。不過我覺得南端觀景台最美，站在那邊可以把整座橋和海景都盡收眼底，超級壯觀的！

來古宇利島玩，很多人都推薦吃蝦蝦飯，所以我也決定來試試看！一路開車過來，就可以遠遠聞到蝦子的香味，真的超誘人的，完全不誇張！雖然有稍微排了一下隊，但等的不算久，超快就能吃到了！結果一吃，真的超好吃的～

隔天我們來到了沖繩最大的水族館—沖繩美麗海水族館！這裡真的超有名，裡面有各種超美的海洋生物，特別適合全家一起來參觀。不過，因為碰上日本的新年假期，所以水族館裡人超多，幾乎是擠得滿滿的！

來沖繩美麗海水族館必拍的剪影，這水槽真的好大，鯨鯊真的是超級震撼！站在水槽前面，看著那些鯨鯊游來游去，感覺好像自己也變成了大海的一部分，真的是來沖繩必看的景點之一！

這麼美的地方，當然一定要拍照打卡啦！而且拍完照後，立馬就想分享給朋友們看，這時候穩定的網路就超級重要了！沒網路怎麼傳圖片、PO限時動態呢？我推薦你用WifiMi，無論是eSIM還是國際網卡，都超穩定，隨時隨地都能上網，讓你拍完美照後，馬上分享給大家，完全不用擔心網速問題！

接下來我們要開車回市區了，就沿著海岸線慢慢開，順便特地停下來去星野度假村的BANTA CAFE！這裡真的是超級美，環境超級放鬆，下午來這邊喝個下午茶簡直太享受了～你可以一邊品嚐飲品，一邊看著美麗的海景，完全是放鬆心情的好地方！如果有時間，一定要來坐坐。

你有注意到他們的飲料配色都超美的嗎？顏色搭配得很有海邊的氛圍，讓人一看就覺得超清新、放鬆！每一杯都像是為這個海景量身打造的，喝下去不只好喝，還很有度假感，完全是來這裡的完美配套！

在BANTA CAFE旁邊，還可以看到Lazor Garden Alivila Christea Chapel的海之翼教堂！雖然不能進去參觀，但從外面看就能感受到這座教堂的美，設計很特別。

這次來沖繩，除了去了沖繩美麗海水族館，我們還去了DMM Kariyushi水族館，這間是新開的哦！我覺得它超適合帶小朋友來玩，因為可以親手餵企鵝、淡水魚和水獺，超級有趣！小朋友們一定會覺得超好玩，也能近距離接觸動物，學到不少東西。整個水族館不大，但很有特色，真的是家庭旅遊的好選擇！

首里城感覺也是來沖繩必去的景點之一！只要搭單軌電車到首里站下車，走過去也不會太遠，超方便的。而且因為我們來的時候正好是新年期間，所以裡面還有日本在地的表演，氣氛特別熱鬧！不管是傳統的舞蹈還是音樂表演，都讓整個景點更加生動有趣，讓人不僅能欣賞美麗的歷史建築，還能感受到濃厚的文化氛圍，真的是來沖繩不能錯過的體驗！

最後一天，我們又來到了國際通買伴手禮啦！就這樣簡單的六天行程，沒有特別安排一定要去的景點，真的就是想去哪就去哪，這就是自由行的好處。而自由行最需要的就是穩定的網路，畢竟要找美食、導航、拍照打卡，通通都少不了網路。這幾天我們用的WifiMi真的是超穩定，不管是用eSIM還是國際網卡，都沒有斷線的情況。下次再來日本或其他國家，我一定還會繼續使用它！如果你也在找網路卡，推薦給你，真的是超方便的！

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