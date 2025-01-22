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這處位於台北市中正區徐州路46號的「台北市長官邸」，初建於1940年(日本昭和十五年)，至今已有近85年的歷史，是一棟和洋混合的日式老宅，日治時期當時，這種和洋混搭風格的建築宅院極為罕見， 和洋混搭的風格始於明治時代以後，因為日本開放後漸漸受到西風影響，除了睡覺的和室，鋪上傳統的榻榻米外，客廳與書房大都轉為偏向西化裝飾風格，裡面放置西式家具沙發、書櫃等，成為時尚的先驅。





根據臺灣傳統建築研究者、古蹟審查委員、古蹟修護研究者、畫家學者李乾朗的研究， 現在重新文創利用再生的「市長官邸藝文沙龍」，原為台北州知事官舍的市長官邸，是日治時期第一級的官舍，基地800坪、建地300坪，不管是當年還是現在，都是佔地甚廣的住宅，與台東的廳知事官邸，是台灣保存最完整的日本時代官邸。

1994年以前的歷任市長，除吳伯雄之外，包括高玉樹、張豐緒、林洋港、李登輝、邵恩新、楊金欉、許水德、黃大洲等，任內都居住在官邸內，深具歷史傳承的紀念意義與價值。



有趣的是，幾乎每任市長上任時，都會依自己的八字，將房子內外做些改變，官邸裡外成了融合和洋中式文化風格的建築擺設，直到陳水扁擔任台北市長任內(1994年12月25日—1998年12月25日)，才首度開放給民眾參觀，從此掀開了「市長官邸」的威權神秘面紗，成了人人都能造訪的「全民之家」。

在財團法人瑞興銀行文化基金會的經營下，「市長官邸藝文沙龍」蛻變成一處推廣生活美學的基地，藉由舉辦多元化的課程活動、空間租賃、藝文展演、文創商品等服務，將藝術的元素，融入了平民百姓的食衣住行育樂，讓文化創意俯拾即見。

一般大眾可以自由參觀台北市長官邸，從一進大門，被綠蔭圍繞的前庭廣場，欣賞歷經多年種植，長得十分高大繁茂的樹木花草自然景觀，接著順著屋外環繞一圈，一路前行可以欣賞到舊官舍日式迴廊、心型水池、綠竹造景，屋裡屋外都能看見藝術家在官邸內發表的藝術作品，

「市長官邸藝文沙龍」提供台灣藝術家良好的發表平台，讓創作者與消費者面對面的欣賞與溝通接觸，充分感受到整個空間洋溢散發著無處不在的生活藝術氛圍。

下次如果有機會造訪這處位於台北市中正區徐州路46號， 被古木參天綠樹圍繞的和洋混合日式老宅改裝的「市長官邸藝文沙龍」，不妨花一點時間進去逛逛，感受穿越時空走入美好舊時光的靜謐與無爭的藝術饗宴。

台北市長官邸藝文沙龍

營業地址：100台北市中正區徐州路46號

營業電話：(02)2396 - 9398

營業時間 : 週日到週一 09:00 ~ 17:00 週二到週六 09:00 ~ 21:00

官方網頁 : 市長官邸藝文沙龍



官邸導覽 : https://www.mayorsalon.tw/Videos

藝術展覽 : https://www.mayorsalon.tw/Exhibitions

課程講座 : https://www.mayorsalon.tw/Courses

場地租借 : https://www.mayorsalon.tw/Places

餐飲與交通指南資訊 : https://www.mayorsalon.tw/VisitInformations

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