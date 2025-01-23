在嚴美溪秀麗的景致之中，除了知名的郭公糰子，還藏著一處容易被忽略的好地方——撒哈拉玻璃主題樂園（Sahara Glass Park）。旅行團通常把這裡當作短暫休息的地方，自駕來嚴美溪的朋友們，這裡也能提供免費停車哦！

如果你熱愛玻璃製品，那撒哈拉玻璃主題樂園絕對會讓你感到驚喜！這裡就像是通往格林童話世界的入口，帶領著遊客一步步踏入繽紛的玻璃藝術世界。

Sahara Glass Park / サハラガラスパーク（撒哈拉玻璃主題樂園）

走進撒哈拉玻璃主題樂園，彷彿穿越了時光隧道，濃濃的復古氛圍立刻讓人感受到昭和年代的魅力。園區的長廊展示著琳瑯滿目的玻璃藝術品與畫作，讓人眼花繚亂。朋友說，天氣好的時候，這裡的陽光映照在玻璃上，會形成一條美輪美奐的光影走廊，非常適合拍照打卡！雖然我們到訪時陰天，但光影的美麗景象還是能讓人聯想到聖家堂的光影奇觀。

撒哈拉玻璃主題樂園內收藏了超過10萬件來自世界各地的玻璃工藝品，種類之多讓人看得眼花撩亂。一些玻璃物件甚至讓我回想起小時候在長輩家中見過的那些充滿懷舊感的西洋玩意。

另外還有一些玻璃畫作，讓人不禁驚嘆：「這真的是用玻璃做的嗎？」園區內的展品從精美的小飾品到優雅的琉璃擺件應有盡有，甚至還包括北上川出產的砂鐵與南部鐵器，每一件都充滿了設計者的巧思與精湛技藝。

撒哈拉玻璃主題樂園的商場除了展示自家設計生產的玻璃裝飾品，還精選了來自世界各地的玻璃製品供遊客選購。

我還看到了熟悉的捷克水晶，以及曾在奧地利見過的精美裝飾品，甚至有不少大小件擺飾。

仔細一看，這裡的商品價格相當親民！據說在折扣季時，許多精美的玻璃工藝品更是低至五折。

不論是想為自己添置一件獨特的藝術品，還是為朋友挑選一份精緻的伴手禮，這裡都絕對值得一逛！

和店員聊了聊，得知園區有一個專區專門販售自家設計的玻璃擺飾品。

除了商店，園區還提供玻璃DIY體驗，讓遊客可以親眼近距離觀賞師傅專業的燒製過程。那天因為時間有限，我們無法參加玻璃工坊的製作活動。

如果你有充足的時間並且對玻璃工藝感興趣，可以提前預約DIY體驗，試試用傳統的「宙吹法」親手創作專屬的玻璃藝術品。

透過這樣的過程，親手打造一件獨一無二的玻璃作品，無疑會為你的旅程增添一份難忘的回憶。

那天，我們欣賞師傅製作玻璃工藝時，還巧遇了撒哈拉玻璃主題樂園的社長。他特別提到，園區設計製作的玻璃工藝品是限定商品，僅在此地販售，沒有對外出口哦！

當時，師傅正忙著製作迎接明年「蛇」年的玻璃工藝品。雖然這不是我的生肖，但不得不說，它的精緻程度讓人忍不住想帶回家留作紀念！

撒哈拉玻璃主題樂園是一個融合藝術、購物與創作的復古風園區，園內還有咖啡廳與餐廳。不論你是想欣賞玻璃藝術、選購特色紀念品，還是親身體驗玻璃製作的樂趣，都能在這裡享受充實又愉快的一天。

下次造訪嚴美溪時，不妨規劃一趟撒哈拉玻璃主題樂園之旅，為你的旅程增添更多光彩與難忘回憶！

.............................吃喝玩樂，沒有終點

快樂雲@FB、happycloud IG INSTAGRAM，

按個讚，大家一起在全世界打卡

日本｜岩手縣｜東京出發一個多小時，解鎖四季秘境：一關市48小時散策小旅行（序曲）

日本｜岩手縣｜一關市｜Sahara Glass Park / サハラガラスパーク（撒哈拉玻璃主題樂園），穿過昭和風格藝術廊道，走進嚴美溪旁的夢幻驛站。