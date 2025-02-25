在小樽的早上
一定要逛逛白天的小樽運河的呀！
趁遊客還不多的時候
比較好拍照
因為還沒吃早餐
所以我們一路往車站方向逛去
順道看看有沒有咖啡廳可以吃早餐
每次經過這家店
我都很好奇
可愛的下水道蓋
我們找到這家咖啡廳吃早餐
價格還蠻平易近人的
大家很餓馬上掃光
只能拍個店面照做紀念了
吃完早餐走到小樽駅才9點多
這天我們真的算是蠻早起床的
車站內裝飾了很多油燈
超特別的
車站旁有一處小道
寫著「三角市場」
我們便進去逛逛看
裡面的店舖還不少
市場內跟函館的朝市有點像
很多都是賣海鮮的
但是短短的
很快就可以逛完
好大隻的蟹啊~
流口水~( ♥д♥)
巨大章魚腳
烤熟不知道會有多美味~(⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)‼
這裡也有食堂
可以馬上享用美味的海鮮
可惜我們才剛剛吃過早餐啊..........
只能含淚揮別了
雖然不能享用美味的海鮮大餐
但是來根玉米是可以的
北海道的玉米果然很甜美
但是最甜的還是在昭和新山的熊牧場吃到的
甜到真的非常誇張
從車站再一路逛回小樽運河
街上遇到這家商店
販賣的東西都好可愛
沒有進去買幾個
現在好後悔
店門外也有一些更平價的小物
但感覺店內的商品更吸引人
再度逛回運河
遊客已經漸漸增多了
小屁孩╮(′～‵〞)╭
這次到訪才知道小樽運河可以坐船遊河
有分日間票及夜間票
目前票價已經不是我拍攝的價格
有興趣的朋友可以參考下面的網站哦！
小樽運河遊覽船 https://otaru.cc/zh/
Day 1 2019.7.25
北海道露營裝備&虎航初體驗→露營車初體驗→根室花丸迴轉壽司→ 函館Homac→ 洞爺湖花火大會→洞爺湖車中泊
Day 2 2019.7.26
昭和新山&熊牧場→千歳さけますの森 さけます情報館→石狩しんしのつ公園道の駅車中泊
Day 3 2019.7.27
秩父別町鳴鐘道の駅→ベルパークちっぷべつキャンプ場 遊戲場→コムケ国際キャンプ場→ベイエリアオートサイト海洋公園露營場
→撞車事故
Day 4 2019.7.28
紋別海豹中心→冰海展望塔→海豹樂園→カニの爪、流冰公園→紋別はまなす通り夜市→紋太の湯
Day 5 2019.7.29
日の出岬展望台→枝幸町道の駅→千疊岩→さるふつ公園道の駅→宗谷岬→稚內港の湯
Day 5 2019.7.30
稚內森林公園露營場→稚內鹿群→稚內水族館&科學館→稚內港防波堤&最北道の駅→初山別みさき台公園キャンプ場&金比羅宮→小樽有料駐車場車泊
Day 5 2019.7.31