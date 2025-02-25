在小樽的早上

一定要逛逛白天的小樽運河的呀！

趁遊客還不多的時候

比較好拍照

因為還沒吃早餐

所以我們一路往車站方向逛去

順道看看有沒有咖啡廳可以吃早餐

每次經過這家店

我都很好奇

可愛的下水道蓋

我們找到這家咖啡廳吃早餐

價格還蠻平易近人的

大家很餓馬上掃光

只能拍個店面照做紀念了

吃完早餐走到小樽駅才9點多

這天我們真的算是蠻早起床的

車站內裝飾了很多油燈

超特別的

車站旁有一處小道

寫著「三角市場」

我們便進去逛逛看

裡面的店舖還不少

市場內跟函館的朝市有點像

很多都是賣海鮮的

但是短短的

很快就可以逛完

好大隻的蟹啊~

流口水~( ♥д♥)

巨大章魚腳

烤熟不知道會有多美味~(⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)‼

這裡也有食堂

可以馬上享用美味的海鮮

可惜我們才剛剛吃過早餐啊..........

只能含淚揮別了

雖然不能享用美味的海鮮大餐

但是來根玉米是可以的

北海道的玉米果然很甜美

但是最甜的還是在昭和新山的熊牧場吃到的

甜到真的非常誇張

從車站再一路逛回小樽運河

街上遇到這家商店

販賣的東西都好可愛

沒有進去買幾個

現在好後悔

店門外也有一些更平價的小物

但感覺店內的商品更吸引人

再度逛回運河

遊客已經漸漸增多了

小屁孩╮(′～‵〞)╭

這次到訪才知道小樽運河可以坐船遊河

有分日間票及夜間票

目前票價已經不是我拍攝的價格

有興趣的朋友可以參考下面的網站哦！

小樽運河遊覽船 https://otaru.cc/zh/

Day 1 2019.7.25

北海道露營裝備&虎航初體驗→露營車初體驗→根室花丸迴轉壽司→ 函館Homac→ 洞爺湖花火大會→洞爺湖車中泊

Day 2 2019.7.26

昭和新山&熊牧場→千歳さけますの森 さけます情報館→石狩しんしのつ公園道の駅車中泊

Day 3 2019.7.27

秩父別町鳴鐘道の駅→ベルパークちっぷべつキャンプ場 遊戲場→コムケ国際キャンプ場→ベイエリアオートサイト海洋公園露營場

→撞車事故

Day 4 2019.7.28

紋別海豹中心→冰海展望塔→海豹樂園→カニの爪、流冰公園→紋別はまなす通り夜市→紋太の湯

Day 5 2019.7.29

日の出岬展望台→枝幸町道の駅→千疊岩→さるふつ公園道の駅→宗谷岬→稚內港の湯

Day 5 2019.7.30

稚內森林公園露營場→稚內鹿群→稚內水族館&科學館→稚內港防波堤&最北道の駅→初山別みさき台公園キャンプ場&金比羅宮→小樽有料駐車場車泊

Day 5 2019.7.31

小樽駅＆三角市場→小樽水族館→