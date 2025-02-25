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【2019北海道。露營車夏令營】充滿油燈的小樽駅 & 小樽的朝市．三角市場

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2025-02-25 21:40:00 文字：安妮貓玩食遊
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安妮貓玩食遊

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【2019北海道。露營車夏令營】小樽駅 & 三角市場

在小樽的早上

一定要逛逛白天的小樽運河的呀！

趁遊客還不多的時候

比較好拍照

【2019北海道。露營車夏令營】小樽駅 & 三角市場

因為還沒吃早餐

所以我們一路往車站方向逛去

順道看看有沒有咖啡廳可以吃早餐

每次經過這家店

我都很好奇

【2019北海道。露營車夏令營】小樽駅 & 三角市場

可愛的下水道蓋

【2019北海道。露營車夏令營】小樽駅 & 三角市場

我們找到這家咖啡廳吃早餐

價格還蠻平易近人的

大家很餓馬上掃光

只能拍個店面照做紀念了

【2019北海道。露營車夏令營】小樽駅 & 三角市場

吃完早餐走到小樽駅才9點多

這天我們真的算是蠻早起床的爽.gif

【2019北海道。露營車夏令營】小樽駅 & 三角市場

【2019北海道。露營車夏令營】小樽駅 & 三角市場

車站內裝飾了很多油燈

超特別的

【2019北海道。露營車夏令營】小樽駅 & 三角市場

車站旁有一處小道

寫著「三角市場」

我們便進去逛逛看

【2019北海道。露營車夏令營】小樽駅 & 三角市場

裡面的店舖還不少

【2019北海道。露營車夏令營】小樽駅 & 三角市場

市場內跟函館的朝市有點像

很多都是賣海鮮的

但是短短的

很快就可以逛完

【2019北海道。露營車夏令營】小樽駅 & 三角市場

好大隻的蟹啊~ 

流口水~( ♥д♥)

【2019北海道。露營車夏令營】小樽駅 & 三角市場

巨大章魚腳

烤熟不知道會有多美味~(⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)‼

【2019北海道。露營車夏令營】小樽駅 & 三角市場

【2019北海道。露營車夏令營】小樽駅 & 三角市場

這裡也有食堂

可以馬上享用美味的海鮮

可惜我們才剛剛吃過早餐啊..........【2019北海道。露營車夏令營】小樽駅 & 三角市場

只能含淚揮別了

【2019北海道。露營車夏令營】小樽駅 & 三角市場

雖然不能享用美味的海鮮大餐

但是來根玉米是可以的

【2019北海道。露營車夏令營】小樽駅 & 三角市場

北海道的玉米果然很甜美

但是最甜的還是在昭和新山的熊牧場吃到的

甜到真的非常誇張 

【2019北海道。露營車夏令營】小樽駅 & 三角市場

從車站再一路逛回小樽運河

街上遇到這家商店

販賣的東西都好可愛

【2019北海道。露營車夏令營】小樽駅 & 三角市場

沒有進去買幾個

現在好後悔

【2019北海道。露營車夏令營】小樽駅 & 三角市場

店門外也有一些更平價的小物    

但感覺店內的商品更吸引人

【2019北海道。露營車夏令營】小樽駅 & 三角市場

再度逛回運河

遊客已經漸漸增多了

【2019北海道。露營車夏令營】小樽駅 & 三角市場

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小屁孩╮(′～‵〞)╭

【2019北海道。露營車夏令營】小樽駅 & 三角市場

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這次到訪才知道小樽運河可以坐船遊河

有分日間票及夜間票

目前票價已經不是我拍攝的價格

有興趣的朋友可以參考下面的網站哦！  

小樽運河遊覽船 https://otaru.cc/zh/

 

 

 

 

 

 

心分隔線1.gif

Day 1 2019.7.25

北海道露營裝備&虎航初體驗露營車初體驗根室花丸迴轉壽司 函館Homac 洞爺湖花火大會洞爺湖車中泊

Day 2 2019.7.26

昭和新山&熊牧場千歳さけますの森 さけます情報館石狩しんしのつ公園道の駅車中泊

Day 3 2019.7.27

秩父別町鳴鐘道の駅ベルパークちっぷべつキャンプ場 遊戲場コムケ国際キャンプ場ベイエリアオートサイト海洋公園露營場

撞車事故

Day 4 2019.7.28

紋別海豹中心冰海展望塔海豹樂園カニの爪、流冰公園紋別はまなす通り夜市紋太の湯

Day 5 2019.7.29

日の出岬展望台枝幸町道の駅千疊岩さるふつ公園道の駅宗谷岬稚內港の湯

Day 5 2019.7.30

稚內森林公園露營場稚內鹿群稚內水族館&科學館稚內港防波堤&最北道の駅初山別みさき台公園キャンプ場&金比羅宮小樽有料駐車場車泊

Day 5 2019.7.31

小樽駅＆三角市場小樽水族館

 

 

心分隔線2.gif

 

 

 

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