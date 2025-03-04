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日本【北海道小樽│住宿】GRIDS PREMIUM HOTEL OTARU(小樽格里茲頂級飯店)。2025年推薦小樽自由行必住，2022年開

2025-03-04 12:30:28 文字：Jason's Life
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Jason's Life

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小樽，是北海道最具代表性的浪漫港口城市

擁有獨特的歷史文化、美麗的運河景色與精緻的玻璃工藝品

如果你正在計畫北海道自由行，想要尋找小樽住宿推薦

那麼「GRIDS PREMIUM HOTEL OTARU」將是你的理想選擇

飯店2022年才開幕，房間新穎交通位置方便，步行即可逛街購物

讓你輕鬆規劃完美的北海道旅行

【GRIDS PREMIUM HOTEL OTARU(小樽格里茲頂級飯店)】

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    小樽格里茲頂級飯店介紹

    GRIDS PREMIUM HOTEL 是 GRIDS HOTEL 旗下的高端品牌

    主打「兼具設計感與舒適性的住宿體驗

    這間飯店於 2022 年 9 月全新開幕，不僅擁有現代感的設計

    還提供多樣化的房型與設施，讓旅客無論是短期停留或長期住宿都能享受高品質的服務

    GRIDS PREMIUM HOTEL OTARU 特別強調「北歐風格結合和式美學

    讓旅客在時尚簡約的空間中感受日本文化的溫度

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    小樽格里茲頂級飯店停車資訊

    我覺得比較特別的是，飯店給予的停車位是固定的

    當你開車進停車場，會有服務人員指引你

    會分配一個停車位編號給你，入住期間這就是你專屬的停車位

    當你自由進出時，可把路障放在你的停車格，就不用怕別人誤停

    很貼心，不然很怕晚上要開車出門回來沒位子可以停的窘境

    一個晚上一台車費用是1000日圓

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    小樽必訪景點推薦

    入住GRIDS PREMIUM HOTEL OTARU，你可以輕鬆探索以下熱門景點：

    小樽運河（步行5分鐘）

    小樽最具代表性的景點，夜晚點燈後更顯浪漫，是情侶和攝影愛好者的最愛

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    堺町通商店街（步行6分鐘）

    這條充滿歷史氛圍的商店街擁有許多特色店鋪

    販售玻璃工藝品、音樂盒、和菓子等

    是購物與品味小樽文化的好去處

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    小樽音樂盒堂（步行10分鐘）

    擁有超過3,000種音樂盒，館內設計充滿浪漫氣息

    是文青與音樂愛好者必訪之地

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    小樽格里茲頂級飯店設施介紹

    頂樓大浴場與露天浴池

    男女分開的大浴場，讓旅客能在旅途中舒緩疲憊

    設有 露天風呂，可以邊泡湯邊欣賞北海道的美景

    桑拿房讓喜愛蒸氣浴的旅客也能放鬆身心

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    免費咖啡

    每日的下午2:00~晚上08:00，大廳有供應免費咖啡可以享用

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    環保政策不主動提供一次性備品

    由於飯店推廣環保，已經不主動提供一次性備品

    如果旅客真的沒有攜帶到，一旁可以自取所需

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    小樽格里茲頂級飯店房型介紹

    GRIDS PREMIUM HOTEL OTARU 採用日式簡約風格設計

    融合小樽的歷史文化元素，並結合現代化設備

    讓旅客能在舒適與便利中享受優質住宿體驗

    這次入住的房型是【Superior Twin 高級雙人房】(7805元/兩晚)

    房型大小有23平方公尺

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    為了空間利用，入門旁的空間設計了洗臉台，一方面也可以置物

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    配置兩張單人床外，一旁還有沙發床，最多可以睡到三個人

    床尾簡約設計電視牆及開放式掛衣的地方

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    房間內最基本的配備：電冰箱、熱水壺和保險箱

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    這雙床房的房型，如果是住比較高樓層就有機會看到海景喔

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    浴室的部分，雖然空間沒這麼大

    但依然有配置了浴缸，可以泡澡

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    小樽格里茲頂級飯店評價

    如果你計畫前往北海道自由行，尋找小樽住宿推薦

    GRIDS PREMIUM HOTEL OTARU 絕對是你的最佳選擇！

    不論是欣賞小樽運河的浪漫夜景，還是逛遍堺町通商店街的特色小店

    這間飯店都能讓你的旅程更加完美

    現在就趕快預訂，開啟你的北海道之旅吧！

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    GRIDS PREMIUM HOTEL OTARU(小樽格里茲頂級飯店)資訊介紹

    地址：北海道小樽市稲穂1丁目3-13

    電話：+81134315801

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    交通資訊


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