傳給朋友看

加入官方@LINE

小樽，是北海道最具代表性的浪漫港口城市

擁有獨特的歷史文化、美麗的運河景色與精緻的玻璃工藝品

如果你正在計畫北海道自由行，想要尋找小樽住宿推薦

那麼「GRIDS PREMIUM HOTEL OTARU」將是你的理想選擇

飯店2022年才開幕，房間新穎交通位置方便，步行即可逛街購物

讓你輕鬆規劃完美的北海道旅行

【GRIDS PREMIUM HOTEL OTARU(小樽格里茲頂級飯店)】

歡迎按下訂閱追蹤獲得最新消息

只要點選網址：https://reurl.cc/bGVXYv

點選一對一通知，同意並連動，即可設定完成，是免費的喔



歡迎掃描QR CODE加入『第一次旅遊就上手』社群

一起分享交流旅遊大小事



北海道影片第一集

——————–我是分隔線————————

北海道相關文章

——————–我是分隔線————————

小樽格里茲頂級飯店介紹

GRIDS PREMIUM HOTEL 是 GRIDS HOTEL 旗下的高端品牌

主打「兼具設計感與舒適性的住宿體驗」

這間飯店於 2022 年 9 月全新開幕，不僅擁有現代感的設計

還提供多樣化的房型與設施，讓旅客無論是短期停留或長期住宿都能享受高品質的服務

GRIDS PREMIUM HOTEL OTARU 特別強調「北歐風格結合和式美學」

讓旅客在時尚簡約的空間中感受日本文化的溫度

小樽格里茲頂級飯店停車資訊

我覺得比較特別的是，飯店給予的停車位是固定的

當你開車進停車場，會有服務人員指引你

會分配一個停車位編號給你，入住期間這就是你專屬的停車位

當你自由進出時，可把路障放在你的停車格，就不用怕別人誤停

很貼心，不然很怕晚上要開車出門回來沒位子可以停的窘境

一個晚上一台車費用是1000日圓

小樽必訪景點推薦

入住GRIDS PREMIUM HOTEL OTARU，你可以輕鬆探索以下熱門景點：

小樽運河（步行5分鐘）

小樽最具代表性的景點，夜晚點燈後更顯浪漫，是情侶和攝影愛好者的最愛

堺町通商店街（步行6分鐘）

這條充滿歷史氛圍的商店街擁有許多特色店鋪

販售玻璃工藝品、音樂盒、和菓子等

是購物與品味小樽文化的好去處

小樽音樂盒堂（步行10分鐘）

擁有超過3,000種音樂盒，館內設計充滿浪漫氣息

是文青與音樂愛好者必訪之地

小樽格里茲頂級飯店設施介紹

頂樓大浴場與露天浴池

男女分開的大浴場，讓旅客能在旅途中舒緩疲憊

設有 露天風呂，可以邊泡湯邊欣賞北海道的美景

桑拿房讓喜愛蒸氣浴的旅客也能放鬆身心

免費咖啡

每日的下午2:00~晚上08:00，大廳有供應免費咖啡可以享用

環保政策不主動提供一次性備品

由於飯店推廣環保，已經不主動提供一次性備品

如果旅客真的沒有攜帶到，一旁可以自取所需

小樽格里茲頂級飯店房型介紹

GRIDS PREMIUM HOTEL OTARU 採用日式簡約風格設計

融合小樽的歷史文化元素，並結合現代化設備

讓旅客能在舒適與便利中享受優質住宿體驗

這次入住的房型是【Superior Twin 高級雙人房】(7805元/兩晚)

房型大小有23平方公尺

為了空間利用，入門旁的空間設計了洗臉台，一方面也可以置物

配置兩張單人床外，一旁還有沙發床，最多可以睡到三個人

床尾簡約設計電視牆及開放式掛衣的地方

房間內最基本的配備：電冰箱、熱水壺和保險箱

這雙床房的房型，如果是住比較高樓層就有機會看到海景喔

浴室的部分，雖然空間沒這麼大

但依然有配置了浴缸，可以泡澡

小樽格里茲頂級飯店評價

如果你計畫前往北海道自由行，尋找小樽住宿推薦

GRIDS PREMIUM HOTEL OTARU 絕對是你的最佳選擇！

不論是欣賞小樽運河的浪漫夜景，還是逛遍堺町通商店街的特色小店

這間飯店都能讓你的旅程更加完美

現在就趕快預訂，開啟你的北海道之旅吧！

—————————————————-

GRIDS PREMIUM HOTEL OTARU(小樽格里茲頂級飯店)資訊介紹

地址：北海道小樽市稲穂1丁目3-13

電話：+81134315801

—————————————————-

交通資訊

延伸閱讀