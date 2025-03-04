位在日本東北岩手的北上展勝地可說是被列為日本東北三大賞櫻名所之一，另外兩處則分別是秋田角館與青森弘前公園，我這次東北賞櫻使用了日本鐵路通票(Japan Rail Pass)七日票每天都從東京出發前往東北賞櫻，也因為時間的關係我盡可能都找新幹線可以直接抵達無需再轉乘的櫻花名所為主，像北上展勝地就是超方便，新幹線直接從東京or上野直達北上站就可以再徒步10-15分鐘就可以賞到櫻花非常便利！岩手北上展勝地也是日本櫻花百選名所之一，綿延2公里的櫻花並木更是吸引無數遊客造訪，且北上展勝地賞櫻方式也很多元，可以像我們這樣散步欣賞櫻花，或著你也可以搭馬車穿梭櫻花林之間或者搭乘觀光遊覽船欣賞，都可以看到美到爆的櫻花。

➡ 這裡也可以看到我們的動態喔！

➡ 魔王的粉絲團

➡ 魔王的IG

➡ 魔王的youtube

➡ 合作邀約：[email protected]

北上展勝地交通：

前往北上展勝地的交通不難，可以選擇搭JR東北本線到北上站後，轉搭巴士15分鐘便能抵達，若是跟我一樣搭乘新幹線，就直接搭到北上站就好，不過雖然有新幹線通過，但北上不是大站算是小車站，所以建議大家出發前查詢一下可以前往的新幹線車種比較安全喔。

weathermap

日本氣象株式會社

Weather News

以上是日本三大氣象官網，我自己也都是查詢這三個網站，他們會隨時更新全日本目前的櫻花花況，不過我建議大家除了觀測網站消息之外，還是多方追蹤一些長期研究日本櫻花或者剛好也在日本賞櫻的部落客們可以交叉比對會更準確，日本的推特也蠻可以參考的。

『上面的櫻花品種均已 染吉野櫻 為主』

這是2023年四月的櫻花進度表，基本上在櫻花季時許多車站也都會製作這種圖表，每天公布櫻花現況讓前來的遊客也清楚，2023年櫻花提早在3/17號開花，讓大家措手不及，我原本是打算在東京看櫻花就好，結果東京櫻花比往年提早了近10天開花，連帶的東北櫻花也全面往前開，但東京機票住宿都已經付錢的我，念頭一轉，帶著樂哥直接買一張全日本pass,每天從東京殺到東北賞櫻，哈哈哈！

從北上站東口出來後，導航是說步行約莫10分鐘，就能抵達北上展勝地，跟著人潮走就好，不過我實際從車站走到北上展勝地約莫15-25分鐘，如果腳程不好或者長輩不耐走的人可以選擇搭乘北上站外面的付費接駁車，單程200日幣，會有接駁車次，另外也可以搭乘計程車前往，在櫻花季時期，因為北上站不是大車站，所以付費寄放行李箱有限，車站外會設置臨時付費行李寄放服務，提供給遊客暫存自己的行李。

沿途都會有指標，往北上川方向走就會看見整排櫻花，大家真的目標就是看櫻花且人手一袋零食有的家庭還出動籃子帶著全家一起要去野餐，好快樂啊！

沿著北上川河提走，便會看見對面的櫻花並木群，北上展勝地的櫻花年齡已經超過百歲，是1920年開始種植的，且公園內還設有一座櫻花造型的開花紀念碑，是慶祝這裡開園80週年時設立，而這裡約莫有500棵染吉野櫻樹，總長超過2公里，佔地廣闊，加上是座公園，所以即使不是櫻花季，也是許多當地家庭午後悠閒時光之地。

走到一伴，發現北上川懸掛著近百條鯉魚旗，原來這也是櫻花季才會看見的景色，天氣夠好的話，還可以看到藍天搭配粉嫩櫻花與莊關的鯉魚旗隨風飄揚倒映在河面上，非常壯麗。

前往北上展勝地櫻花群，除了徒步走過珊瑚橋就可以抵達之外，也可以選擇搭觀光遊覽船欣賞前往，想省腳力可以先步行到珊瑚橋，走過珊瑚橋後就會抵達，回程可以搭觀光遊覽船回到車站附近，不過觀光遊覽船並非每天營業，視天氣情況而定，現場也會有乘船處指標，我們當天都是步行到櫻花並木群，觀光船並未營運，必須說 這樣走來走去，腳部真的會很不舒服，即使櫻花超美，但真的會累ＸＤＤ。

珊瑚橋：

珊瑚橋是要前往北上展勝地公園主要的橋樑，人車並行，平時人不多，但櫻花季時，會湧進許多遊客，人行道不寬，加上大家會擠在這拍照，所以走起來非常擁擠，現場也會有工作人員引導協助大家不要逗留在橋上。

我覺得北上展勝地是座可以透過不同角度跟高度欣賞櫻花並木，可以走在小山坡上欣賞櫻花，也可以走在櫻花隧道裡享受英華瀰漫看不見天空的美景也可以選擇一處舒適地，坐下來野餐感受櫻花飛揚。

不愧是陸奧三大賞櫻名所，北上展勝地櫻花品種約莫百種，所以如果一一開花的話，官方資料是說從四月上旬的染吉野櫻到五月初的霞櫻整整一個月的時間都可以欣賞到櫻花，不過我覺得大家最想看的就是染吉野櫻，畢竟日本大多數的櫻花品種都是以染吉野櫻為主要，另外北上展勝地晚上也有舉辦夜櫻祭，白天與夜晚都可以看到不同時間不同美感的櫻花。

有櫻花的地方就會有攤販，這也是櫻花季讓人開心又可以品嚐美食的時候，各種日式炒麵，章魚燒，烤肉串，果汁啤酒等每樣都ㄧ定要買的啊！

長達兩公里的櫻花隧道真的隨便走都是這樣的絕景，當天因為風比較大，所以會有一些櫻吹雪景象，真的浪滿極了，而北上展勝地還有一個賞櫻樂趣，就是可以乘坐紅色屋頂馬車跟著馬車發出的噠噠聲，一邊欣賞沿途的櫻花美景，乘坐時間大約20分鐘左右是付費體驗，不過這體驗也只有在櫻花季的時候才有提供服務喔，可愛的是，乘坐馬車遊覽櫻花隧道時，周圍的遊客也會跟我們揮手打招呼，非常有趣，另外跟大家提醒一件事，北上展勝地是屬於石頭泥土路，天氣好的時候倒不是多大問題，但萬一碰上下雨天，地上會都是濕搭搭的泥巴，建議大家穿雨鞋或者防滑的鞋子喔。

回程我們慢慢走回車站，拍到在珊瑚橋上的樂哥，很開心這次東北追櫻，真的想看的想去的櫻花都全部滿開且天氣超好，若有來到日本東北賞櫻，北上展勝地櫻花隧道推薦給大家喔。

延伸閱讀