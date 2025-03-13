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基隆市中山區【基隆景點】基隆仙洞巖,洞穴內的一線天,佛手洞,佛手印,免門票參觀！

2025-03-13 14:15:13 文字：小如吾家札記
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小如吾家札記

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基隆市中山區【基隆景點】基隆仙洞巖,洞穴內的一線天,佛手洞,佛手印,免門票參觀！

眼看基隆天氣行沒下雨，就來仙洞巖拜拜走走參觀佛手洞、而仙洞巖內還有一處天然海蝕洞，形成特殊洞穴景觀，

而主洞旁的左洞更是必走的洞內體驗！

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仙洞巖外有這攤小吃，還沒吃中餐就先在這簡單吃一下。

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「仙洞巖」位於基隆市中山區仙洞里，相傳曾有仙人在此修道登天，故稱「仙洞」。

這裡也是一處天然海蝕洞。

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走進仙洞巖內，感覺就是進入洞穴景觀，

仙洞巖還有一處左洞可以體驗鑽洞樂趣?！

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洞內山壁上有海外洞天、仙洞等前人墨跡，

整體看了覺得山洞神奇。

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主洞為圓通寶殿主祀觀世音菩薩，

而旁邊的左洞是尋幽者必走的狹窄洞內步道。

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左洞，主洞前殿左側進入，長達八十多公尺，

此洞最多容納十人，請分批進入！

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這個洞內步道超狹窄，只能一人側身而入，需以蹲姿或彎腰的方式前進，

旁邊兩側壁岩高聳，我們後面剛好進入一批像外勞的遊客在洞內，

所以洞內應該超過10人，我走到裡面才發現我有幽閉恐懼症>

瞬間有點呼吸不過來，只想趕快走出去，剛好又有像外勞的遊客又要走進來..，

而且還慢慢走邊拍照...幽閉恐懼症上身又呼吸不過來...瞬間好想趕快出去！

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洞內有煙霧瀰漫，個人覺得空氣稀薄，整個幽閉上身，

拍幾張就想趕快走出洞穴。

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快速走出洞穴後，就在仙洞巖燒香拜拜，有六個香爐，每爐一炷香。

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仙洞巖旁就可上仙仁樂園，這裡不是往佛手洞位置喔，

上面有間聖安宮，還有仙洞公園。

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上面那間就是聖安宮。

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仙洞公園這可以遠眺基隆貨櫃碼頭。

在仙洞公園這的涼亭休息一回，就準備去仙洞巖佛手洞

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有指標往佛手洞的位置。

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▍佛手洞

佛手洞位於仙洞巖旁約二、三十公尺不遠處，

佛手洞最特別就是洞內深處的石壁上方，有天然風化像佛的手印。

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走到這應該是佛手洞入口處，剛剛是出口處，

但入口處封閉。

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走進佛手洞內，範圍大，有點像走迷宮，

整體有風進來，所以走起來不悶，洞內岩壁上有佛手洞位置標示。

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佛手到了！真的像佛的手印，整體不難找，岩洞有指標佛手位置，

在佛手印這也是遊客絡繹不絕。

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佛手洞內潮濕，地上會稍微積水，也會有水滴落，洞內有數個通道通往洞窟，

走在洞穴內有種探險的感覺，整體是很不錯的佛手洞體驗。

■基隆仙洞巖

地址:基隆市中山區仁安街1號

停車: 洞前廣場及道路旁可免費停車

仙洞巖旁有收費停車場

交通: 基隆市公車301、302、304於「仙洞巖站」下車，步行即可到達

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