常到基隆，都會被山頭上好萊塢設計的「KEELUNG」地標給吸引，地點就位於基隆火車站後方的虎仔山上，10分鐘即可到基隆地標公園，虎仔山登山步道入口就在中山一路113巷口，穿過神秘寧靜太平山城、太平宮、太平山城藝棧、太平國小、太平青鳥，最後可扺達太平地標，站在觀景台上，可以遠眺基隆山和基隆嶼，這裡視野極好，輕鬆完成基隆山海美景一日遊。

基隆地標KEELUNG，好萊塢造型的英文字母，就是虎仔山所在的位置。

基隆車站南站一出站過馬路到中山一路即可找到登山入口。

虎仔山登山口：基隆巿中山區中山一路113巷，這裡也是當地居民的便道。

很難想像火車站旁居然有社區聚落，這裡地勢陡峭，蜿蜒崎嶇巷弄，與基隆巿區完全不一樣的景色，沿著山坡特殊地形，建構成太平山城社區。

就位在基隆港西岸山坡上，相當特別，裡面暗藏太平山城藝棧、太平宮、太平國小、太平青鳥書店等，都是非常值得拜訪的景點。

這裡也是當地居民出入的要道，到處都是住宅區，雖是虎仔山登山步道，行走時要靠右邊階梯走道，左邊為機車行駛，要特別注意小心。

靠港生活的太平社區，山城特色為道路相當陡且窄，還有當地居民機車行駛而過，形成特殊景像。

太平山城必訪景點：太平山城藝站，這裡不定期舉辦展覽。

在廢棄的屋子裡改造藝術空間，還有童玩遊戲可以玩。

虎仔山登山步道不長，只是大部份是階梯，一路往上，要有心理準備。

大約10分鐘路程，即可到達基隆地標公園，又稱虎仔山公園，這裡可以居高臨下欣賞基隆港，視野相當好～

周邊景點：太平國小，天花板上滿滿的藝術作品。

基隆必遊：基隆地標公園

周邊景點：太平青鳥-全台最美望海書店。

免費參觀還有提供咖啡，飲品點心，免低消就可以在此享用海景咖啡。

1樓和室親子圖書區，地方不大卻非常溫韾，可以隨地而坐，休閒舒適的座位區。

這裡依山面海，地理位置極佳，在這裡你可以居高臨下欣賞基隆巿區美景，看郵輪進出，點一杯咖啡、讀一本書、享受愜意的悠閒生活

3樓是最佳欣賞山海美景的地方，也有座位區，成為室內休憩好去處。

洗手間在二樓，相當特別，一間一間像包廂一樣。

太平山城必訪：太平宮。

基隆美拍景點：基隆中山陸橋有舒淇橋之稱，曾是電影拍攝場景，在基隆火車站南站旁，橫跨中山一路與孝四路，可以連通基隆火車站前後站，成為基隆重要通道。

基隆火車站南站。

基隆咖啡護照旁地下道重新整修，閃閃發亮，美極了～

虎仔山登山步道：基隆市中山區中山一路113巷

太平青鳥書店：基隆市中山區中山一路189巷135號；營業時間：10:00-18:00（周一、二公休）

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