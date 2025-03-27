Grand Hyatt Erawan Bangko曼谷愛侶灣君悅酒店 是一家五星級飯店，位於曼谷的主要商業和外交區，一旁就是四面佛以及 Erawan Bangkok商場 ，在交通上更是便利、直接走空橋就可以到達BTS、Big C、LV咖啡、Central World且米其林餐廳都在飯店附近，來曼谷玩樂住這邊可說是遠離城市喧囂又能逛街吃美食最佳便利的五星級豪華飯店呢

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泰國曼谷Grand Hyatt Erawan Bangkok交通方式

曼谷市區 ： 搭乘空鐵BTS至Chit Lom站，步行約5分鐘內即可到達。

搭乘空鐵BTS至Chit Lom站，步行約5分鐘內即可到達。 機場出發 ： 建議使用、包車服務前往，價格合理，方便又準時唷！

建議使用、包車服務前往，價格合理，方便又準時唷！ 其他方式：使用Bolt或Grab叫車。

Grand Hyatt Erawan Bangkok的接待大廳有著挑高的建築設計，光線可以從上頭灑入，一整個讓空間舒適不已，且裝潢建築帶了歐式懷舊風格，又融入許多熱帶植物，大樹，讓人宛如來到一座度假勝地般，加上飯店人員親切的接待，從一開始到退房都有著賓至如歸的氛圍！

飯店大廳內的花園酒廊，可說是氛圍優雅，搭配古典風格家具，加上自然採光充足，一旁的熱帶植物，更增加視覺上的涼意。這邊有全天候供應簡單餐點、茶飲、咖啡或晚間雞尾酒。

（圖片來自 官網 ）

通往電梯的空間，也是個很好取景拍照的地方！

The Dining Room 餐廳，以自助餐廳全天供應餐飲，包含早餐和午晚餐！

我們當日中午就直接在飯店享受自助式午餐吃到飽，餐廳提供的料理有泰式料理、日式料理、中式料理、西式料理、義大利開胃菜、港點、印度料理、各種海鮮、甜點、飲料、還有不少現點現煮的湯品或船麵通通讓你吃到飽（以不浪費為原則）！

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玲瓏滿目的甜點、冰淇淋、沙拉等讓人光看就眼神閃閃的發光，已經計畫好等等要拿那些了！！

嘿嘿！！這午餐可說是相當的澎湃豐盛，各種海鮮食材如龍蝦、大蝦、鳳螺、生蠔，還有綜合生魚片壽司、牛排、羊排、泰式海鮮炒粿條、泰式湯品、冰品、飲料讓人吃到相當飽足，小凉非常推薦你們在訂房時可以加購早餐或午晚餐唷！！

自助吧的餐點就是不定時的更換，但這邊的餐點絕對會讓你喜歡的！

要回到房間！在樓梯內是需要感應房卡的，這保證大家的安全。然後電梯上也會標示樓層的介紹。

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這是小凉要入住兩晚的景觀客房，有兩張單人床！！

床墊不軟且舒適好躺，床頭旁還有提供鬧鐘、便條紙等，但最棒的就是有不少插座、對於晚上睡覺前要滑一下手機、追一下劇的小涼來說最棒囉！

房間內提供了55吋智能電視，雖然電視節目不知道在講啥，但躺在床上看電視或聽著音樂節目也很棒！

附設一個輕巧的小客廳，給了一張沙發式貴妃椅，晚上在這邊躺著划手機特快活！

電視旁還提供迎賓水果，以及一封歡迎入住的卡片、相當貼心，然後有膠囊咖啡機、熱水壺、迷你吧、電熱壺、礦泉水以及茶具組。對了！冰箱裡的飲料、啤酒、迷你吧內的餅乾等都是需要額外付費，櫃子上面都有清楚標示價格。

廁所與淋浴間是分開的！

還有Ｓ最愛的浴缸，這小孩晚上又可以泡上一輪了！箭頭處是可以直接看到房間、但亦可關起來，保持神秘感喔！

洗手台旁有備上盥洗用品以及毛巾、吹風機

衣櫥內有提供浴袍、衣架及熨斗和熨衣板，就算你是來洽公的也沒問題！

飯店早餐一樣是在一樓大廳旁的The Dining Room 餐廳。只要報房卡就能享用喔！

最特別的就是水果區，一大早就看到早安的字體，只能說飯店真的太有心了！！

早餐也是相當的豐盛，有麵包、生菜沙拉、主食、點心、飲料，異國料理也通通都有喔！

這就是我們的早餐，有沒有很豐盛！！咖啡與茶在自助區都有、但服務人員也會親切的詢問需求，幫忙送上桌喔！！

Grand Hyatt Erawan Bangkok 五星級曼谷愛侶灣君悅酒店的設施有那些呢？？

健身中心可說是一大早就有不少人來運動！

一旁還有提供開水或檸檬水讓運動的朋友補充水分唷！

飯店內居然還有露天式網球場，真的好狂！

這一區還有提供花園別墅型的房型，像似巴里島風格，小凉個人覺得住在這一區更有度假風，且白天沒啥人游泳，感覺可以自我包場XD 喜歡這房型的可以到 Grand Hyatt Erawan Bangkok官網 詳細看看唷！

戶外泳池

The Breezeway是在戶外泳池旁，以供應泰式和西式風味輕食和清爽飲品為主。

i.sawan 俱樂部及水療別墅，有需要保養或按摩的朋友可以跟櫃台詢問，或是官網先預訂喔！

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飯店樓下還有不少美食餐廳，不想出門去、其實這邊就有很多選擇，這一家Erawan 麵包店、咖啡在白天還滿多人來購買！

GASTON是法式小酒館和酒吧。現場有音樂和 DJ 表演讓空間變得熱鬧非凡！

You&Mee 是一座獨立的麵館，融合了裝飾藝術和中亞特色。

@494Bar 是想要小酌一下的旅客最佳去處！！

小凉在這邊住了兩晚。每到晚上經過@494人潮就不少，在官網上看介紹、@494近期榮獲曼谷最佳餐廳獎、最佳葡萄酒吧獎，可說是曼谷葡萄酒愛好者的天堂。

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沿著@494走廊往後走，就可以接到四面佛商場Erawan BangkoK，直接上商場三樓就可以到達四面佛茶室可俯瞰四面佛地標，也是當地人和外國旅客們的熱門美食目的地。

Erawan Tea Room 主要是提供傳統及創意泰式料理，也是很多人初次來到曼谷必訪的美食名店。Erawan Tea Room曾獲得曼谷米其林推薦，餐廳位於曼谷愛情侶灣君悅酒店內，遠離喧囂的城市街道，並提供寧靜的環境，是享用悠閒午餐的理想場所。

Erawan Tea Room雖然是市中心米其林餐廳，但在餐點價格上並不會很貴，價格從150泰銖起，且大部分菜色都位在200~400泰銖左右，價格跟瓦城差不了多少！！菜單上提供泰文、中文、英文這一點相當貼心，讓我們可以輕鬆點餐，且店內還有會中文的親切人員唷！！

我們每一餐都少不了泰奶，看似冰塊很多；但慢慢喝慢慢融化後的甜度其實嘟嘟好！泰國炸蝦片超酥脆超好吃，且單吃風味就很棒，但店家會建議你沾上自製蝦醬一起吃，感受不一樣的層次口感唷！

好啦！我知道我們很可怕、因為四個人點了滿滿一大桌，重點我們都有吃光光唷！！我們點了金錢蝦餅、花汁蟹肉蒸餃、泰式大蝦春捲、柚子沙拉、冬蔭功濃湯、泰式鮮蝦炒河粉、清炒龍鬚菜、泰式咖哩蟹、香烤豬頸肉、良叶炒蝦米，每一道都粉好吃且味道不會過於重，小涼很推薦大家來參拜四面佛後，可以將這家餐廳納入正餐或午茶首選唷！

金錢蝦餅 除了香酥的外皮以外，那滿滿蝦漿製作而成的軟嫩內餡、厚實又彈牙、滿滿的蝦味讓人一口接一口不想停啊！！其實它有附上梅子醬、但我都來不及沾醬就吃過了＞＜

花汁蟹肉蒸餃 是Erawan Tea Room的招牌料理，有著藍紫色的夢幻外皮是以蝶豆花染成的，並捏成花瓣般的外型、內餡是包覆滿滿的蟹肉、可說是相當吸睛！！吃起來的口感；比較像似燒賣般的紮實，因為飽滿的肉餡又多汁且夠味，很推薦大家一定要嚐嚐！

泰式大蝦春捲 也是我的愛！這可是一整尾大蝦以春捲皮包裹在下去油炸，吃起來相當酥脆且蝦肉彈牙令人著迷，好啦！我本身都覺得Erawan Tea Room的調味很適合我，所以基本上我在吃每一道都不想再去沾醬XD

泰式鮮蝦炒河粉 ，這一道一定要拌均勻後再吃，可以感受河粉的滑溜滋味、加上鮮蝦的彈牙、豆芽的清脆、薑絲的提香更是美味。

良叶炒蝦米 這一道在台灣可是吃不到，所以有來Erawan Tea Room一定要試試。這是以夜來香花快炒雞蛋、蝦米以及蒜頭，吃起來的味道很特別喔！

冬蔭功濃湯 ，這道湯品相當的濃郁，酸辣麻還帶點甜甜的，感覺拌入白飯吃也相當夠味，加上給了超大隻的泰國蝦，在視覺上就相當的誘人！

泰式咖哩蟹 ，這一道完全就是Ｓ的最愛，不只是將醬汁拌入香烤豬頸肉附的糯米一起吃，螃蟹的鮮美也完全入口中！！

香烤豬頸肉 搭配糯米、香草辣椒醬，這松阪豬肉真的好好吃，本身帶有油脂、用烤的方式呈現，更是在入嘴後帶了點脆度又軟嫩，不管是否搭上糯米飯或是單吃都很涮嘴！

Erawan Tea Room家的泰式下午茶也一定要插旗，畢竟自從去年吃過他們家一次午茶的某些甜點以後，就對那司康念念不忘，今年再訪一定要繼續吃下去！！



Erawan Tea Room的夏日下午茶套餐一套 800 泰銖，14:30~17:30限時供應、內容超豐富且還附上一杯飲料唷！

下午茶的擺盤相當有儀式感，且內容也很豐富，不只是甜點的搭配很繽紛，且品項又多！有三層英式甜點以及泰國風味點心，很多點心你可能在夜市看到過，但這邊是整個升級的將泰國小吃精緻化，也更襯托出茶點的高質感，目前點下午茶系列，有附贈右下角的可愛編織扇子唷！

三層英式下午茶給的甜點有香草馬卡龍、檸檬塔、椰子塔以及精緻小點，每一種都很有特色，但小涼指偏愛帶著酸味的檸檬塔，那個貝殼狀的是巧克力唷！

圖下就是去年小凉吃過一次後，就愛上的司康，但其實它是泰國烤餅、旁邊是附上的醬料，可以依照自己的喜歡來抹上再吃，但小凉個人覺得單吃這個烤餅就相當好吃了，外層吃起來酥酥脆脆，裡面鬆軟且帶點溼潤，不乾所以粉好吃又香，這像極了台灣的司康我超愛。

油炸大蝦春捲(梅子醬)，柚子沙拉搭上酥脆的餅乾、蓮花瓣內的沙拉系列超爽口！

椰子凍、立體花綠豆餡、另一杯有著蝶豆花的染色後，不只是色澤美也可口！

吃飽喝足下樓就可以直接去參拜四面佛或逛Erawan Bangkok商場，可以參考這一篇” 曼谷必逛四面佛商場Erawan Bangkok，集結米其林美食、時尚美容、Karmakamet香氛(近BTS Chit Lom 奇隆站)

Grand Hyatt Erawan Bangkok 曼谷愛侶灣君悅酒店

電話：+66 2 254 1234

地址：494 Rajdamri Road, 曼谷

官網： Grand Hyatt Erawan Bangkok官方網站

臉書粉絲頁： https://www.facebook.com/GrandHyattErawanBangkok

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