基隆半日遊推薦分享，輕鬆登爬台灣小百岳之一的大武崙山，再順遊一旁的國定古蹟-大武崙砲台以及基隆唯一的高地湖泊-情人湖公園，半日遊結束後，再到基隆廟口夜市吃吃喝喝，真的是吃喝玩樂一次擁有！

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大武崙山-交通位置

武崙山又名砲台山，位在基隆市安樂區北部，臨近中山區邊界，開車前來的朋友可由基金一路208巷入山，會經過情人湖(情人湖停車場)，但再往上開可直達大武崙砲台停車場再下車步行前往會比較近，情人湖停車場的路邊也有不許多停車格可停車；若是搭乘大眾交通工具的朋友，則可在台鐵基隆站下再轉搭基隆市公車509至情人湖站下車，在慢慢步行前來。

大武崙山-三角點

從大武崙砲台的入口處往一旁的小徑走大約3-5分鐘就可以輕鬆抵達小百岳第三號的大武崙山，海拔231公尺，山頂有三等三角點基石，在這的視野挺不錯，登高除了可以看海也能看到八斗子、基隆港、外木山漁港以及金山、萬里等處。

大武崙砲台-園區介紹

大武崙砲台基本上除了入口通道外，主要為營房區、大武崙礮盤臺和稜堡外垣這三個部份，因為佔地規模挺大且保存還算完整，包括營區大門步道、洞窟營舍、東棱堡、北棱堡、南棱堡、避難壕、蓄水池等，於是被列為國家二級古蹟。

在環道上漫步還能眺望四周，像是基隆嶼、外木山、八斗子、北海岸一帶的風光都能盡收眼底，同時也成為不少婚紗公司取景之選擇，假日帶著小孩來這走走真的挺不錯！

情人湖公園-園區介紹

情人湖公園位於大武崙山的山腰上，是基隆唯一的高地湖泊，情人湖的湖水清澈可見底，四周環抱著茂密的樹林，湖畔設有步道供遊客漫步。在情人湖公園內有環湖步道、情人吊橋、環山步道、風車、城堡眺望台、老鷹岩等設施，算是基隆市民踏青、健行、休閒、遛狗的好去處，同時也是不少新人會前往拍攝婚紗取景的景點之一。

在情人湖公園內有兩條步道，一條是沿湖而建的「環湖步道」，另一條則是迂迴曲折於山腰中的「環山步道」。環湖步道是沿著不規則曲線的湖邊繞行一圈，全長大約 1,400 公尺，沿途規劃不少觀景平台、涼亭等，供旅客休憩及賞景，其中最熱門的就是湖中的情人吊橋。

而另一環山步道，環周邊山腰及稜線而行，全長大約 1,600公尺，步道主要以石板及鋼構棧道為主，可鳥瞰情人湖全貌及外木山濱海步道。因此，體力較好的遊客，環湖後尚意猶未盡者，再來一段環山步道，是不錯的選擇。

大武崙山-周邊景點

走跳完大武崙山、大武崙砲台、情人湖公園，若覺得意猶未盡，當然也還能到基隆有名的廟口夜市吃吃喝喝，或是到不遠處的外木山濱海風景區走走吹吹海風看看海景，亦或是到金山、萬里走走，到金山老街品嘗小吃美食也是不錯的選擇喔！