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基隆市暖暖區【暖暖步道】基隆暖東峽谷步道,滑瀑,百年土地公,壯觀峽谷,免門票景點！

2025-04-14 10:20:16 文字：小如吾家札記
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小如吾家札記

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基隆市暖暖區【暖暖步道】基隆暖東峽谷步道,滑瀑,百年土地公,壯觀峽谷,免門票景點！

今天來到暖東峽谷，暖東峽谷位在基隆市暖暖區，園區進入免門票，也有免費停車場，暖東峽谷步道蠻好走，

走在林木蒼蒼的森林浴裡。

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暖東峽谷這也有免費的停車場，園區也有提供洗手間！

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園區這個暖東峽谷步道的標誌很特別好看。

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暖東峽谷環山步道導覽圖

這裡有暖東峽谷環山步道導覽圖，有詳細步道路線，沿途會經過溪水瀑布，滑瀑、

百年土地公、峽谷那我們最後從翠峽廣場回來。

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接著我們就從溪東驛站開始走，沿途還可看見倒塌的樹木。

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園區內步道林木蒼蒼，走起來很舒服，沿途會經過小溪流

溪水相當清澈。

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經過小吊橋，旁邊就是溪谷溪流，

這個溪谷溪流的水聲也是潺潺於耳。

鐵橋每次通行人數10人。

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前往滑瀑的這個路段很滑，因昨天下過雨，

所以在行走的時候，要稍留意腳步。

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【滑瀑】

這裡有滑瀑的介紹，「暖東峽谷的滑瀑規模視上游水量大小而定，

枯水期只能觀察到西面的小滑瀑，颱風及大雨過後則有可能會形成規模較大壯觀的滑瀑景觀」

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踩著濕滑的石階而過。

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【大菁農場】

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大菁農場環境清幽，有休憩座椅，

可以歇息邊看周圍像是世外桃源般的環境。

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接著要到百年土地公，百年土地公廟在對面，但溪水湍急，不適合過溪而行，

只好繞道過去到百年土地公。

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【百年土地公】

這裡也有百年土地公的介紹:「現今的土地公廟及土地公像為當時會打石的村民雕刻而成，

座向朝向東勢坑溪有守護山林溪水之意」。

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走翠峽廣場，準備要到峽谷，沿途有涼亭，

涼亭就在峽谷周圍，在這裡看溪谷溪流，聽大自然潺潺於耳的聲音。

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【峽谷地形】

沿著峭壁而行，可欣賞壯觀峭壁景像，且沿途設置觀景涼亭是看瀑布及峽谷地形的地方，

接著走暖心廣場，最後就從翠峽廣場回去，結束了我們暖東峽谷之行！

暖東峽谷步道

地址: 基隆市暖暖區暖東峽谷(童軍活動中心)

交通:搭乘基隆客運603至暖東峽谷站下車
▼暖東峽谷步道 影片如下，可以觀看影片唷▼

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