基隆旅遊體驗推薦｜2024基隆鎖管季

基隆市政府為了宣傳當地觀光，特別舉辦了2024基隆鎖管季，

一系列精采的旅遊活動全額免費，提供給國人自由報名，

帶你深入基隆，體驗在地特色美食、傳統文化技藝，

並透過導覽深入了解基隆的歷史背景。

報名前我猶豫掙扎了一下，

因為活動所有場次都在平日！！！

先生勢必要請假才能一同參與，

實際參加後真的是還好有報名耶！！

真的是超級好玩，而且是高級豪華遊艇出海，

人生初體驗阿！！釣魚收穫滿滿，

船上四小時都不斷地吃，室內更有冷氣吹，

完全顛覆以前在澎湖釣小管時那種舊舊髒髒船的印象，

太好玩了～～～

2024基隆鎖管季的旅遊體驗活動，

主要鼓勵媒體、企業福委會、人資及旅行社、售票平台等相關工作者參加，

藉此希望能將基隆觀光業推廣出去，

當然一般國人也都能報名參加，

名額有限，目前已經額滿，

但還是能夠與配合的商家們聯繫，

付費規劃行程參與喔！！

2024基隆鎖管季

從2005年開始，基隆鎖管季以推廣在地物產為核心，逐步深化旅遊體驗，

融合漁村遊程、海釣體驗及食魚文化課程，

致力於推廣基隆特有的漁村文化旅遊

今年更成立「基隆鎖管季品牌聯盟」，聚焦於永續旅遊發展，

串聯超過百家業者，共同打造北臺灣最具特色的夏季旅遊品牌，

匯集在地業者多條漁村旅行及海釣遊程，提供給旅客基隆深度旅遊資源！

2024基隆鎖管季旅遊體驗活動分為兩大主題路線：

vs

基本上就是陸上及海上活動，

結合各種當地特色美食、DIY體驗、深度文化導覽，

近20場的活動內容都不一樣，

豐富內容讓人難以抉擇。

（當初報名的早都有上，但我想了想把名額讓給更多人體驗，只選了一場去）

主打探索基隆的漁村魅力！

共六條路線，會去八斗子、白米甕、正濱漁港、和平島、長潭漁村跟基隆嶼。

想到當年去澎湖玩的時候嘗試釣小管，

空手而空很遺憾，

這次興致滿滿，準備再次挑戰海釣，

所以最後選擇的是的那年我們追的花軟，

該路線與八斗子產業觀光促進協會合作，

內容非常適合親子旅遊喔～

那年我們追的花軟

16:00-16:30 漁獲小講堂

16:30-17:00 生鮮花軟一夜干DIY

17:00-21:00 海上產地餐桌

18:00-21:00 夜釣教學體驗

第一階段DIY是在碧砂漁港悠遊館進行，

由老師進行漁獲小講堂–頭足類動物介紹，

接著體驗製作生鮮花軟手作一夜干DIY，

活動行程緊湊，完成後就直接登船，

享受海上夕陽美景，邊嗑海鮮Buffet美食，

最後是海釣教學及釣魚時間啦～

漁獲小講堂

帶大家認識讓人傻傻分不清楚的頭族花軟家族，

說真的，聽完還是啊！！！也太難分辨了吧哈哈哈～

結論是花軟家族都很好吃唷～

生鮮花軟一夜干DIY

是非常簡單的DIY體驗，寓教於樂，孩子可以實際去觸摸認識花軟，

因為是體驗活動，非真的放置一夜風乾，

就讓太陽曬乾一下，自行帶回家料理。

DIY結束後直接碧砂漁港就上船，

看到豪華遊艇我都要感動哭了，

現在基隆夜釣的船竟然這麼高級，

又乾淨又新，重點還有冷氣吹，

太讚了吧！！！

我們搭的是鉅隆海上娛樂船隊的名隆號，

頂級雙層純白遊艇，有室內船艙的歡唱包廂，

搭載頂級專業義大利FAEMA咖啡機、台灣知名咖啡師獨家手工烘培頂級咖啡豆、MAZZER 頂級磨豆機、JBL音響。

海上產地餐桌

我本來以為一人可能發一晚海鮮麵就是所謂的當地漁夫餐，

一上船就看到船尾是Buffet自助餐區，

享受海上夕陽美景，邊嗑海鮮美食，

一路吃到下船前一刻，有沒有這麼幸福啦！！

重點是他們家餐點還很好吃，吃完一道就會補新菜，

直接現場現做，生魚片超好吃～

夜釣教學體驗

最讓人期待的海釣時間，我本來以為會是釣鎖管，畢竟活動就叫鎖管季，

結果實際上這時間可以釣的是鯖魚、竹筴魚跟白帶魚，

會有專業海釣講師教學，並一路告知我們現在魚群深度位置，

每個人都收穫滿滿，女兒超級開心，

釣到好多鯖魚，回家加菜囉！！！

以前也擔任多年福委，參與規劃員工旅遊，

說真的每年國內員工旅遊都去什麼樂園、農場這種很沒新意，

而且都喜歡往中南部去，其實何必捨近求遠呢，基隆竟然也這麼好玩！

這次2024基隆鎖管季的旅遊體驗活動，

給了我很多新想法，整個旅遊活動規劃非常適合企業員工旅遊，

規劃成基隆一日或兩日遊，都是好選擇！！

活動資訊

2024基隆鎖管季

官網：https://www.klsogood.com/

粉絲團：https://www.facebook.com/klsogood/

活動行程參考： vs

團隊位於北台灣基隆的碧砂遊艇港，擁有各種型態等級遊艇及海釣船，團隊共計有四位領有專業執照船長、三位大副輪機長和水手7位。陣容堅強，航海經驗豐富，船隻定期維護、清潔與保養，設備安全且船上儀器先進。

用心提供專業、安全、乾淨、舒適的服務、不僅提供最好的船隻與設備、優良的船釣活動，同時經銷台灣頂級船廠船隻及代理日本奧林匹克釣具及船舶設備與船舶代書業務。

官網：https://www.kl-fishingboat.com.tw/klfish/

報到處：基隆市中正路216號（基隆平價釣具）

LINE帳號：@klfish

聯絡電話：(02)2462-2288、(02)2463-6789、(02)2463-3456

聯絡項船長：0933-935581

聯絡彭小姐：0939-773-100

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