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基隆市七堵區【基隆步道】姜子寮山步道，姜子寮三角點，小百岳，山頂四座木棧觀景台，360景觀極佳！

2025-04-25 09:20:04 文字：小如吾家札記
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小如吾家札記

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基隆市七堵區【基隆步道】姜子寮山步道，姜子寮三角點，小百岳，山頂四座木棧觀景台，360景觀極佳！

這天來走姜子寮步道姜子寮登山口週圍有停車場，而姜子寮山位於基隆市和新北汐止跟平溪的交界處，

從登山口往三角點走約1670公尺。

基隆市七堵區【基隆步道】姜子寮山步道，姜子寮三角點，小百岳，山頂四座木棧觀景台，360景觀極佳！

基隆市七堵區【基隆步道】姜子寮山步道，姜子寮三角點，小百岳，山頂四座木棧觀景台，360景觀極佳！

▲姜子寮山步道導覽圖▲

這裡有姜子寮山步道導覽圖今天會走到姜子寮山三角點。

基隆市七堵區【基隆步道】姜子寮山步道，姜子寮三角點，小百岳，山頂四座木棧觀景台，360景觀極佳！

步道口有登山木杖供使用，使用完記得歸還喔。

基隆市七堵區【基隆步道】姜子寮山步道，姜子寮三角點，小百岳，山頂四座木棧觀景台，360景觀極佳！

基隆市七堵區【基隆步道】姜子寮山步道，姜子寮三角點，小百岳，山頂四座木棧觀景台，360景觀極佳！

姜子寮山海拔729公尺，是基隆的最高峰同時也是台灣小百岳之一。

基隆市七堵區【基隆步道】姜子寮山步道，姜子寮三角點，小百岳，山頂四座木棧觀景台，360景觀極佳！

接著就是不斷向上的步道階梯，

步道途中也有往#旗尾崙山步道的方向。

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步道走到這越曬得到陽光快到姜子寮山三角點了。

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到了#姜子寮山三角點了，山頂有四座木造的觀景台，

山頂沒有遮蔽物但擁有360度無敵視野，展望極佳。

山頂東南西北每個方向都設有觀景台，視野很好！

基隆市七堵區【基隆步道】姜子寮山步道，姜子寮三角點，小百岳，山頂四座木棧觀景台，360景觀極佳！

姜子寮山海拔729公尺是基隆的最高峰也是台灣小百岳之一，

三角點的基石就在這裡。

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站上觀景台可望台北及基隆山巒，基隆山基隆嶼，

姜子寮山觀景台展望很好可以在觀景台休息喝水看遠處風景山巒。

基隆市七堵區【基隆步道】姜子寮山步道，姜子寮三角點，小百岳，山頂四座木棧觀景台，360景觀極佳！

基隆市七堵區【基隆步道】姜子寮山步道，姜子寮三角點，小百岳，山頂四座木棧觀景台，360景觀極佳！

在姜子寮觀景台休息一陣子後，我們即將要下山。

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歸還登山木杖，最後就回到登山口囉，結束了我們姜子寮山步道之行。

姜子寮山步道

地址: 位於基隆市，新北市汐止區和平溪區的交界處

交通:基隆市公車402於「草濫站」下車 步行約2小時左右抵達。

▼姜子寮步道 影片如下，可以觀看影片唷▼

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