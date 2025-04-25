這天來走姜子寮步道，姜子寮登山口週圍有停車場，而姜子寮山位於基隆市和新北汐止跟平溪的交界處，

從登山口往三角點走約1670公尺。

▲姜子寮山步道導覽圖▲

這裡有姜子寮山步道導覽圖今天會走到姜子寮山三角點。

步道口有登山木杖供使用，使用完記得歸還喔。

姜子寮山海拔729公尺，是基隆的最高峰同時也是台灣小百岳之一。

接著就是不斷向上的步道階梯，

步道途中也有往#旗尾崙山步道的方向。

步道走到這越曬得到陽光快到姜子寮山三角點了。

到了#姜子寮山三角點了，山頂有四座木造的觀景台，

山頂沒有遮蔽物但擁有360度無敵視野，展望極佳。

山頂東南西北每個方向都設有觀景台，視野很好！

姜子寮山海拔729公尺是基隆的最高峰也是台灣小百岳之一，

三角點的基石就在這裡。

站上觀景台可望台北及基隆山巒，基隆山基隆嶼，

姜子寮山觀景台展望很好可以在觀景台休息喝水看遠處風景山巒。

在姜子寮觀景台休息一陣子後，我們即將要下山。

歸還登山木杖，最後就回到登山口囉，結束了我們姜子寮山步道之行。

姜子寮山步道

地址: 位於基隆市，新北市汐止區和平溪區的交界處

交通:基隆市公車402於「草濫站」下車 步行約2小時左右抵達。

▼姜子寮步道 影片如下，可以觀看影片唷▼

▼更多基隆旅遊文章，可點下面連結至文章喔▼

【暖暖步道】基隆暖東峽谷步道,滑瀑,百年土地公,壯觀峽谷,免門票景點！

【基隆步道】龍崗步道,走過槓子寮砲台,槓子寮山,三角點,大學內的步道！