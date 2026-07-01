隱藏工廠巷弄中的超強荔枝酥！咬一口 TAKE A BITE酥鬆口感咬下果香瞬間襲來!

你敢相信在這工廠巷弄中，居然藏著一家老饕才知道的超強荔枝酥，在IG爆紅的這家【咬一口 TAKE A BITE】，主打工廠直營、每日現烤，取貨架上擺滿了工廠新鮮現做甜點，大家都在搶的這個荔枝酥，換算下來一顆不到 20 元，CP 值超級高， 小小一顆外皮酥鬆不油膩，內餡咬下荔枝的清甜香氣襲來，帶回家就迅速被秒殺!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food

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咬一口 TAKE A BITE 品牌介紹

▼【咬一口 TAKE A BITE】隱藏在西屯區巷弄中，從捷運文華高中站步行即可抵達，看到這個工廠建築物不要猶豫，直接走進去就對了!

▼一進來可以看到貨架擺了超多袋，還有旁邊一大箱一大箱，都是已經被預訂的荔枝酥，建議大家要先預約再來購買，他們家都是接單後才開始製作，收到的每一顆就是最新鮮的狀態，現在滿 $3,000 還有宅配免運喔~

▼除了招牌人氣的荔枝酥，還有販售檸檬蛋糕，網路也是好評連連~

咬一口 TAKE A BITE 如何購買

【咬一口 TAKE A BITE】提供線上宅配和現場取貨服務。 訂購連結：https://lihi2.me/XFKee

咬一口 TAKE A BITE 荔枝酥介紹

琥珀荔枝酥 15入 工廠直營價 ?280元

▼使用台灣在地荔枝做成的琥珀荔枝酥，金黃色的外皮非常酥鬆，一口咬下去能吃到滿滿荔枝內餡，荔枝甜香結合檸檬香氣，清爽且甜而不膩，非常的有層次!

▼琥珀荔枝酥以紙袋包裝， 每袋共有 15入，整袋換算下來一顆不到 20 元，CP 值超級高，小小一顆很適合下午嘴饞的時候來一個!

咬一口 TAKE A BITE 心得分享



果然厲害的都藏在巷弄內，【咬一口 TAKE A BITE】裡就像是甜點控的祕密基地，看起來低調卻實力滿滿，沒有華麗外觀而是真材實料，吃了絕對不會失望!

咬一口 TAKE A BITE 店家資訊

INSTAGRAM 線上預訂

地址：台中市西屯區長安路一段108號

營業時間：09:00-17:00(週一～週五）/週六日休

*酌收10%服務費，用餐時間90分鐘

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food