冬天到秋田這樣玩才聰明！秋田機場睽違4年再度有國際包機直飛，燦星旅遊攜手台灣虎航，從今年12月10日至明年3月，每週四和週日往返各1班，行程包含探索男鹿半島的神秘之美、戲雪體驗和引人入勝的樹冰奇觀，而秋田的美食更是另一大亮點，稻庭烏龍麵、米棒鍋、比內地雞、秋田和牛等都是不能錯過的佳餚，趕緊將本文介紹的秋田精華玩法趕緊筆記下來，立刻來場說走就走的秋田冬季小旅行。



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搭乘秋田內陸縱貫鐵道探訪「大又川橋樑」

「秋田内陸縱貫鐵道」是連結鷹巢站與角館站的地方鐵道線，全長94.2公里，沿線都是風光明媚療癒身心的景色，冬天坐在溫暖的電車內可以盡情享受窗外無止盡的銀白世界，純白的雪和黑色的樹形成鮮明的對比，好似一幅水墨畫的絕景，是只有在雪國才能體驗到的雪白絕景。其中，以比內立站至奧阿仁站之間的「比內立橋樑」，以及萱草站至笑內站之間的「大又川橋樑」是一年四季都獲得高度評價的景點，在行經上述重要景點之前，還會以廣播提醒乘客往窗戶看，以免錯失美景。





走入「森吉山樹冰」，探訪冬季限定「雪怪」奇景

秋田縣北秋田市的森吉山阿仁滑雪場，是能在冬天享受滑雪、滑雪板等冬季雪上運動以及觀賞日本三大樹冰之一的「森吉山樹冰」熱門景點，樹冰是每年來自西伯利亞的海風在東北的秋田、藏王地區形成的特殊自然景觀，可說是大自然的藝術作品。這些被冰雪覆蓋、高達10米的樹冰，看起來就像是龐然怪物，因此被稱為「冰怪」或「雪怪」，最佳觀賞時間為1月上旬至3月上旬。





乘坐纜車往山頂移動時，就可觀賞到遼闊的山毛櫸結成的霧冰美景，抵達纜車山頂站步行約5分鐘，即可到達海拔1,200米的「樹冰平」散布著巨大的冰雪怪獸們，穿梭在魄力滿點的樹冰群之間，好像迷失在銀白色的世界。





在山頂站還可以免費租借雪鞋、長靴和雪杖，最棒的是在阿仁滑雪場也可以看到秋田犬「北斗」，讓喜歡狗狗的汪星人愛好者備感療癒！在每年2月還會提供「乘坐壓雪車夜遊」活動，讓旅客們觀賞平時無法看到的夜間樹冰，天氣好的話，還可以看到滿天星斗和樹冰相互輝映的美麗景色。





超人氣「乳頭溫泉鄉」！體驗奢侈的秘湯雪見溫泉

乳頭溫泉鄉位於秋田縣的乳頭山麓，有7座充滿個性的湯宿，各有各的泉源，非常具有人氣，不僅是日本全國，也吸引很多海外遊客到訪，由於位於深雪地帶，歷年一直到3月左右，都可享受奢侈的雪見溫泉體驗 ，邊欣賞雪花飄飄與積雪、邊泡著暖呼呼的溫泉，絕對讓人難以忘懷。溫泉鄉的泉源共有10種類以上，泉質也不同，相當推薦來一趟泡湯巡禮，舒緩平時勞累的身心靈喔。





免費足湯任你泡！百年歷史「小安峽溫泉」也不能錯過

小安峽溫泉位於雪深的縣南地區，自古便是深受人們喜愛的湯治場溫泉地，擁有悠久的歷史。百年歷史的溫泉旅館羅列，溫泉從4處泉源湧出，泉質有2種，溫度高達95度。溫泉街上有6處免費足湯，大噴湯的停車場、溫泉街上都有，在優美的大自然中散策過後，就可泡著足湯休息。





秋田縣定冬季祭典：横手雪屋祭

橫手「雪屋祭」約有450年的歷史，也是秋田縣代表性的冬祭之一。祭典期間橫手市內會堆起約100個以雪製作成的穹形雪屋，高約3公尺，其大小可容得下數個成人，正中央有祭拜水神的祭壇，雪屋內有當地的小朋友們拿著甜酒及熱呼呼的年糕，邀請路過的行人入內作客，夜晚時雪屋會點亮燈光，呈現與白天不同的幻想之美。





秋田縣定冬季祭典：犬子祭

約有400年歷史的湯澤市「犬子祭」，固定在每年2月左右舉辦，會場將展出許多用雪做成的殿堂、小狗雪雕等，到了傍晚，會點亮殿堂的蠟燭，氣氛變得非常浪漫，除了雪雕狗狗外，殿堂中供奉的可愛小狗像也大有來頭，這些小而精巧的小狗塑像都是用米的粉末「新粉細工」製作而成的，需要相當深厚的技巧與製作時間，也是愛狗人士們絕對不可錯過的可愛狗狗祭典。





秋田縣定冬季祭典：生剝祭

生剝祭是男鹿半島流傳數百年的民俗行事，被列為日本的國家重要無形民俗文化財， NAMAHAGE 據說源自namomi（皮膚因烤火形成的火斑）和hagu（剝）這兩個字，意指剝去那些懶散在加坐在火爐邊烤火，而使得皮膚變紅的懶人皮膚。在每年12月31日由村裡的未婚年輕男子裝扮成祈求五穀豐登、家庭圓滿、除厄消災的神明「生剝」，戴起鬼面具、穿著藁製蓑衣、腰纏著藁製的脛 、手持出刃包丁或御幣 、水桶，到家家戶戶去告誡人們戒除怠惰、消除災禍，村民則會準備酒菜款待它們。如今只在 12月31日大晦日舉辦，傳說中搗蛋鬧事的生剝，也不知從何時起被演繹成祭典活動。





燦星旅遊為慶祝秋田上線，提即日起供東北秋田早鳥方案「東北感謝祭 •全民瘋秋田* Get！萬元旅遊金大放送」，如果單筆訂單報名人數達2位以上，可領取2,000元旅遊金抵扣當團團費；報名人數達4位以上，可領取5,000元旅遊金抵扣當團團費；若達6位以上，直接領取10,000元旅遊金抵扣當團團費。









燦星旅遊X台灣虎航「台北（桃園）－秋田」航班資訊

航班時間：2023年12月10日～2024年3月28日（每週四、日飛航，共32班）

飛行時間：約3小時10分（桃園－秋田 08:30～12:30／秋田－桃園14:10～17:25）

備註：實際航班資訊以航空公司官網最終公告為準