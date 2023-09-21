福島最強網美景點！豬苗代花草園「萬花筒花傘牆」IG狂洗版，數百支「和風花傘」齊綻放、夏季限定「迷你綠色波波草」，挑戰東北最好拍秘境。

福島最強網美景點拍起來！日本福島縣因地緣廣大，境內包攬了各種雄偉的自然景觀，像是入選為日本百大名山的「磐梯山」、日本第四大湖的「豬苗代湖」等，其中位於豬苗代湖附近的「豬苗代花草園」，在2021年打造出全新的拍照裝置藝術「花傘天空」，由於一口氣聚集了上百支繽紛鮮豔的和風花傘，在清澈的池水倒映後形成絢爛奪目的萬花筒景象，加上戶外區的各類燦爛花海，讓許多女孩們來到現場都拍到移不開腳步，堪稱是福島近年必訪最強網美景點。



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位於日本東北地區的福島縣，除了擁有豐富的自然人文景點，面積更是僅次北海道與岩手，成為日本第3大的行政區域，因此境內更是藏了許多IG打卡景點，其中絕對不能錯過的就是「LISTEL猪苗代飯店（利時達豬苗代飯店）」所經營的「豬苗代花草園」。豬苗代花草園開園至今已長達25年，除了入住飯店的房客可自由參觀，在每年的4月至11月期間，也會對外開放一般旅客購票進場觀賞，如果不想拍到人擠人的波波草、向日葵花海等壯麗的景觀，這裡可說是一個絕佳的選擇。





提到近年豬苗代花草園最搶手的打卡點，莫過於2021年在溫室花草園內全新打造的拍照裝置藝術「Umbrella Sky（花傘天空）」，不僅四周牆面上掛滿了和風花傘，天花板也懸吊了大量的彩色透明傘，並運用清澈的水面倒影營造出猶如萬花筒般的絢麗景象，細心的園方同時還為旅客準備了拍照用的彩色大傘，讓大家可以自由取用，與壯麗的花傘牆留下IG美照。



豬苗代花草園

來到豬苗代花草園的戶外區，也有許多看點不容錯過，像是各區花田會因為四季更迭，而看到不一樣的花草景觀，例如5月有油菜花田，到了7月仲夏時節則有可愛的向日葵迷宮、波斯菊花海以及綠油油的超萌波波草，9月波波草還會由綠轉紅，景象更是艷麗動人；而且不管走到哪裡，都可以飽覽遠方的磐梯山全景，不管從什麼角度拍照，都不會出錯。園內除了會隨著季節看到不同的當季花卉以外，還會隨著節日進行特殊佈置，例如5月會因應兒童節掛上鯉魚旗、10月也會擺出與南瓜相關的裝飾，而溫室區域也放置了不少木製的桌椅，提供遊客休憩聊天，讓逛累的旅人們可以在花叢的簇擁之下稍微逗留喘息，補充體力繼續探索其他美麗的福島景點。如果不是以自駕方式前往豬苗代花草園，不妨利用LISTEL猪苗代飯店提供的免費接駁車，並於搭乘日的前一天下午5點前先進行電話預約，就算是人少輕便的閨蜜旅行，照樣能夠找到門路到當地捕捉美照。

地址：福島縣耶麻郡猪苗代町川桁天王坂2414-16

營業時間：4月22日～11月5日（不定期公休，詳情請見官網，最後入場時間為閉館前30分鐘）

中文官網：https://reurl.cc/4om8VY（日本好好玩福島GOGOGO）

豬苗代花草園（日文）：https://www.listel-inawashiro.jp/green_season/herb.php