新店網美先打卡！新店裕隆城「TOK盡興食光」勺日全新概念店搶曝光，「巨型鳥巢用餐區、新亞洲料理」打造新店最美打卡美食。

勺日全新概念「TOK盡興食光」插旗新店裕隆城！新店人等超久的「裕隆城」終於將在9/20下午三點開放試營運，其中館內的美食餐廳是新店人最矚目的焦點。以全台北最美咖啡廳著稱的「勺日」，此次推出全新概念品牌「TOK盡興食光」，以輕奢的新亞洲料理為主打，以及獨有的設計風格，讓雙北網美都想衝去朝聖。







注入新風味、創新概念和賦予傳統料理當代特色三大靈魂，打造出專屬於「TOK盡興食光」菜單，強調自製亞洲創意醬料、在地當令的風土食材以及當代烹調技術，將中西料理完美融合成新亞洲創意料理，顛覆大家的想像。就連店內裝潢設計也交錯運用中西元素，不僅有呼應店名啄木鳥的巨型鳥巢用餐區，還用和室矮席、藤編傢俱、模擬小橋流水的曲線、石材等搭配出絕美的空間，一定要先發IG限動。







餐點部分首推「明太子香煎干貝炊飯」，將日本最家常的鄉村料理炊飯取代義式燉飯，嚴選花蓮139號稻米、手作明太子醬、生食級干貝打造出最不一樣的美味。另一款台味十足的「蘆筍海鮮鹹蛋黃扁麵」，則是選用能緊緊扒附鹹蛋黃醬汁的細扁麵，中間再以日式溫泉蛋點綴，濃厚系主食一定要點來嚐鮮。





新店裕隆城 TOK盡興食光

同時，更將亞洲熱炒料理手法重新詮釋歐陸餐館經典菜，有主廚最自豪的「百里香火炒白酒淡菜」，蒜味和辣味拌炒肥美的淡菜，滿滿海味適合多人分食。櫛瓜、生火腿鋪滿滿的「西班牙櫛瓜生火腿烘蛋」，不同於常見的歐風烘蛋，保留濕潤的口感，配上帕馬生火腿、帕瑪森起司及帕達諾起司超過癮。開幕期間，每桌加碼送130元的開胃菜「芳香櫛瓜玉米盤」，先將萬壽菊葉在手中搓捻後聞香、再細細品嚐，是款儀式感十足的開胃小品。推薦閱讀：

試營運：2023/9/20

開幕日：2023/9/28

地址：新北市新店區中興路三段70號5Ｆ（裕隆城商場）