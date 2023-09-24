來廣島只吃牡蠣超遜！6大必吃「廣島人氣美食」快筆記，米其林一星加持「星鰻飯」、最強漁民料理「三原章魚」，吃過才算合格老饕。

來廣島只吃牡蠣就太遜了！擁有豐富海產的廣島縣，在秋季除了有粒粒飽滿多汁的廣島牡蠣外，還有口口彈牙的「三原章魚」、肉質軟嫩細緻的「星鰻飯」，就連在地人都無法拒絕這些海鮮料理的美味；除此之外，使用新鮮時令食材的國民美食「廣島燒」、最道地的市民小吃「細烏龍麵」、婆媽最愛伴手禮「鹽漬沙丁魚」，都是來廣島不可錯過的經典美食，下次來廣島時，不妨跟著這份清單吃一輪，才算是真正的內行吃貨喔。



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廣島燒：來廣島沒理由不吃！廣島人的靈魂美食

廣島人的靈魂美食「廣島燒」，是日本代表性的美食之一。與將所有食材用麵糊和在一起攪拌的大阪燒不同，講求層次感的廣島燒，是將麵糊、高麗菜、蔥、肉片、雞蛋等食材，層層堆疊，將其翻面後，利用麵皮與鐵板間的熱氣，把食材的美味鎖在其中，最後疊上炒好的麵條，刷上廣島燒專用醬汁，隨熱氣舞動的柴魚片令人食指大動。在廣島隨處可見廣島燒店的身影，店家會依季節搭配當令食材，或是運用在地物產，發展出多元豐富的廣島燒口味，除此之外，在「廣島站OKOSTA」的廣島燒體驗教室，還可透過親手料理感受廣島燒的魅力。

▲廣島燒體驗教室「廣島站OKOSTA」，可以製作屬於自己的廣島燒。



廣島燒美味的關鍵之一，就在最後刷上的專用醬汁，做為廣島人心中的唯一指定醬汁品牌「Otafuku御多福」，今年邁向創業100周年，為感謝發源地廣島，並發揚各地特色的廣島燒，致贈了11個繪有各地特色廣島燒的彩色人孔蓋，設置於廣島縣內各城鎮，同時舉辦了集章活動，下次來到廣島別忘了看看腳下，一起收集各地的廣島燒彩繪人孔蓋。



廣島站OKOSTA

地點：廣島縣廣島市南區松原町1-2 ekie內

營業時間：10:00～20:30 (全年無休)

體驗費用：1980日圓起，依課程而異

交通方式：JR廣島站徒步2分鐘

官網 （日文）：https://www.otafuku.co.jp/laboratory/event/okosta.html



▲「Otafuku御多福」100周年紀念所致贈給廣島縣的廣島燒彩繪人孔蓋，共11款不同風味的廣島燒人孔蓋，設置於縣內各地。



牡蠣：造訪牡蠣天堂 ！品嚐肥美鮮甜的牡蠣雜炊

廣島牡蠣聞名全世界，在台灣也相當受歡迎，廣島縣的牡蠣產量更是全日本第一，每年11月至隔年2月，正是品嚐廣島牡蠣的最佳季節。位於宮島對面的島田水產，以浮筏式蚵棚養殖牡蠣，旅客可參加獨特的「廣島牡蠣採收見學」，一窺廣島牡蠣高品質、高產量的秘密，登上漁民用來捕牡蠣的漁船遊覽，近距離觀賞用10公尺超高電纜，將蚵串從海中拉起的壯觀景象；接著還可前往世界遺產嚴島神社的大鳥居前，在船上進行海上參拜，最後再享用充滿漁師風味的牡蠣雜炊，讓海風吹拂後的身體暖和起來。



島田水產 牡蠣採收見學&嚴島神社海上參拜

出航時間：週一～週六，早上7點出發

所需時間：約60分鐘

參加費用：大人3300日圓（含牡蠣雜炊）／2200日幣（不含餐）、4歲～高中生以下1100日圓、未滿3歲費

官網（日文）：https://shimadasuisan.com/taiken.html

▲大量的蚵串由海中拉起，近距離的視覺震撼，也可以感受到蚵農的辛勞。 ▲看似簡單的雜炊，完美的將白飯與牡蠣的鮮甜湯汁融合一起，濃郁又有深度的好滋味。

星鰻飯：宮島超人氣名物！獲米其林一星的百年好味道

宮島盛產的海鮮除了牡蠣，還有「星鰻」也相當有人氣！由於宮島海水清澈且位處鹹淡水交匯，十分適合星鰻生長，等級自然勝人一籌，肉質軟嫩細緻，風味純淨；其中「星鰻飯」是深根宮島超過百年的名物美食，據傳是從明治時代起在宮島口站販賣的火車便當開始，直至今日已是米其林一星認證的星級美食。經炭火蒲燒，反覆刷上醬汁，烤出外酥內嫩的口感，整齊鋪在白飯上，淋上祕傳醬汁，帶著星鰻的油脂一起滲入到白飯裡的美味，一定要試試。

▲極富營養價值，香甜不膩，清爽無負擔的星鰻飯，是來宮島必吃的名物美食。 ▲宮島的星鰻飯，深受日本國內外旅客的喜愛。



章魚料理：漁夫私房料理章魚飯！一口吃進滿滿海味

三原市位於廣島縣的東南側，是廣島縣的重要交通樞紐之一「廣島機場」所在的城市，同時也是前往瀨戶內海各島嶼的海上交通要道。因三原市附近的瀨戶內海有著大大小小的島嶼，所形成的岩石地形，水溫穩定，加上海流強，成為章魚的完美棲息地。「三原章魚」的最大特色就是又粗又短的章魚腳，紮實有嚼勁的口感，深受饕客喜愛。而「章魚飯」本是漁夫們在船上把當場捕撈到的章魚切塊，與米飯一起烹煮的隨意料理，其美味傳上了岸，成了三原市代性的鄉土料理。

▲三原市是瀨戶內海重要的章魚產地之一，仍持續使用傳統的蛸壺，來捕撈章魚。 ▲滿滿海味的章魚釜飯，可吃到章魚的彈牙口感，還能享受到米飯吸滿鮮甜章魚湯汁的美味。



細烏龍麵：地方B級美食！吳市特色細麵條

明治時期以來海軍重要據點的吳市，聚集了來自全國各地的海軍和海軍工廠工人，讓吳市在短時間成了擁有40萬人居住的大城市，為了快速供餐，靈機一動將烏龍麵切成細條狀，成為淋上滾燙的高湯就能快速上桌的「細烏龍麵」。「細烏龍麵」不僅大受歡迎，也因而衍生多種特色吃法，例如搭配瀨戶內產的檸檬、吳市獨有的「細烏龍麵廣島燒」等，都是在廣島才吃得到的特色美食。

▲細烏龍麵更能吸附湯汁，一次將高湯與食材的美味一起帶入口中。 ▲簡樸的細烏龍麵與瀨戶內產的檸檬，清爽好入口，香氣十足，簡直絕配。



鹽漬沙丁魚：傳承手工醃製好味道！冬季獨有的鄉土風味

使用白菜、紅蘿蔔、白蘿蔔等冬天的蔬菜與小沙丁魚，用大量的鹽巴醃製而成的「鹽漬沙丁魚」，是廣島縣中部的世羅町自江戶時期代代相傳下來的保存食物。冬天一到，是世羅町家家戶戶必備的食材之一，「鹽漬沙丁魚」不僅單吃美味，也是讓料理風味華麗升級的祕寶，因此成為許多女性造訪廣島必買的伴手禮。在火鍋中放入鹽漬沙丁魚，不需添加任何調味料，直接變身美味鍋底，營養滿點的小沙丁魚在鍋內熬煮，讓高湯更加鮮甜，冬天來上一碗，除了吃進營養，也讓身體由裡到外都暖和起來。

