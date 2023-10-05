搭虎航直飛日本福島！虎航Ｘ華泰旅遊「台北-福島」包機直飛、午去晚回玩夠本，福島「5大雪季夢幻景點」攻略先看。

最愛去日本玩的台灣人，這次又有新選擇了！疫情之後積極在日本擴點的台灣虎航，為了在雪季提供不同的玩法，這次攜手福島縣和華泰旅遊，於明年1/16~3/31期間推出「台北-福島」包機直飛航點，省去大家轉車的時間，只要3小時就能領略福島雪季之美。窩客島特別整理5大福島雪季景點攻略，夢幻雪景一個都不錯過。







台灣虎航「台北-福島」航點將於將於明年1/16~3/31運行，於每週二、五來往，台北–福島去程11:00~15:00、回程福島-台北為16:00~19:05，午去晚回的航班，省去大家從東京轉車3小時的時間，多出更多時間探訪福島雪季之美。也特別推薦大家入住星野集團「磐梯山溫泉飯店」，不僅可以體驗泡湯、吃喜多方拉麵，飯店後方便是「ALTS滑雪場」，北側則是有鬆軟粉雪聞名的「貓摩滑雪場」，並於今年底開通纜車串連兩個雪場，是滑雪愛好者必住的人氣飯店。







日本福島景點推薦：大內宿

和岐阜白川鄉合掌村、京都美山茅葺之里，並稱日本三大茅葺屋聚落的「大內宿」，創建於17世紀左右，現場猶如江戶時代的縮影，保留日式圍爐和傳統的生活用具。在雪季期間屋頂上覆蓋上滿滿的雪堆，形成夢幻雪景，是許多日本控必拍的絕美景致。





日本福島景點推薦：只見線

沿著街道慢行，便能抵達高倉神社的一之鳥居，沿著神社石階而上的小山丘，則是最佳打卡秘境，眺望大內宿的美景。來到「大內宿」就不能錯過在地特色美食「大蔥蕎麥麵」，用大蔥取代筷子吃麵，趣味十足的吃法超適合發IG限動。

只要鐵道迷就一定聽過「只見線」的大名，被譽為世界最浪漫鐵道之一的「只見線」，於2022年10月全線重新開通後，成為鐵道迷疫情期間最想去朝聖的打卡點。這次虎航直飛福島的冬季航班，讓鐵道迷欣賞到以壯麗的雪山為背景的美景，最建議大家登高欣賞列車經過第一鐵橋，與只見川倒影構成的美麗風景。







日本福島景點推薦：豬苗代湖

福島最具代表性的景點「豬苗代湖」，座落在磐梯朝日國立公園中，為日本第四大湖，每到冬季就是最夯的踩點時間，從北邊西伯利亞成群天鵝和小野鴨於湖畔旁休憩賣萌，湖畔旁的誠實商店販售麵包供人餵食，享受被包圍的幸福感。遠處的磐梯山也覆上白雪，倒映在湖面上的美景又被稱之為「天鏡湖」。特別建議大家搭乘遊湖船，從不同角度欣賞「豬苗代湖」美景。







日本福島景點推薦：鶴之城

被譽為「武士之鄉」的會津若松市，是幕末戰爭的所在地，其中日本百大名城之一的「鶴之城」便是保有當年雄偉的樣貌，為日本唯一擁有赤瓦的天守閣。登上最頂層可將城下町的街區盡收眼簾。而冬季限定的「會津繪蠟燭祭」，蠋光和雪景相呼應，。







日本福島景點推薦：吉利蛋公園

全日本首座寶可夢公園就在福島，於浪江町、郡山市、柳津町、昭和村都設有「吉利蛋公園」，能夠帶來幸福感的「吉利蛋」，與福島縣的「福」相呼應，是被任命為「福島聲援寶可夢」。主題公園內有吉利蛋溜滑梯、盪鞦韆之外，各個角落都有寶可夢相關的設計，就連長椅側邊都有皮卡丘的可愛模樣，讓寶可夢大師搭虎航直飛去朝聖。











台灣虎航Ｘ華泰旅遊「台北–福島」直飛航班資訊

包機時間：2024/1/16~2024/3/31，每週二、五往返

班機時間：

台北–福島 11:00~15:00

福島-台北 16:00~19:05



更多旅遊資訊：福島縣旅遊網站

https://visitfukushima.tw/



更多航班資訊：台灣虎航

https://www.tigerairtw.com/



更多產品資訊：華泰旅遊-喜美旅行社

https://www.gloriatravel.com.tw/