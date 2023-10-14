秋天到秋田又好拍、又好吃！秋季一向是台灣人最愛到日本東北旅遊的季節，來到秋田除了賞紅葉，當地的美食更是另一大亮點，除了經典的稻庭烏龍麵、比內地雞以外，還有近年新開幕的人氣咖啡館與牛排屋也是不可錯過的佳餚。現在就將秋田的秋季隱藏玩法筆記下來，立刻來場說走就走的美食打卡小旅行。



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岳岱自然觀察教育林

「白神山地」今年迎來世界自然遺產登錄30周年，橫跨秋田縣和青森縣的白神山地，占地約130,000公頃的大自然蔓延開來，其中心部約17,000公頃被登錄為世界自然遺產。位於秋田縣一側的「岳岱自然觀察教育林」，可以輕鬆享受散步的樂趣，這裡擁有和世界遺產核心部差不多的自然和生態系統，秋天山毛櫸林的紅葉更是美不勝收。



岳岱自然觀察教育林

歷年最佳觀賞期：10月

詳細介紹：網址





西明寺栗

被譽為日本第一大栗子的「西明寺栗」，是秋田縣仙北市西木地區栽培的栗子，甚至有嬰兒的拳頭那麼大！特色是果實鬆軟、風味豐富，直接拿來烤或蒸就能成為絕品美食，就算是製作成霜淇淋或蒙布朗等加工品，也令人回味再三。



西明寺栗

往年的當令：10月

詳細介紹：https://katakurikan.jimdo.com/





AMEYA COFFEE

自家烘焙咖啡專賣店「Ameya Coffee」，地點就在有兩座巨型NAMAHAGE（生鬼）雕像的「男鹿觀光案内所」內，這裡除了現煮咖啡外，還可以享用咖啡冰淇淋、冰沙與季節性飲品。以男鹿旅遊景點為靈感的入道崎和寒風山兩種聖代也很受歡迎，此外還售有畫著男鹿旅遊景點的耳掛咖啡包，很推薦作為伴手禮買來分送親朋好友。



AMEYA COFFEE

交通：從 JR 秋田站開車約40分鐘

詳細介紹：http://ameyacoffee.com/#tempo（日文）



森之露臺－開放花園

「森之露台」是以北秋田市里山區域背景的開放式私人庭園，從山頂到山脚下廣闊園地的開放花園當中，有露臺、甲板、稻田、池塘、森林等自然景觀，開放給大眾自由散步，是一個陽光、空氣與水流都很優美的地方，夏季來此還可以觀賞螢火蟲。



森之露臺－開放花園

交通：從大館能代機場車程約20分

詳細介紹：https://www.moriyoshi-morinoterrace.com/opengarden



森之露臺－森吉牛排屋

2022年才在北秋田市開業的「森吉牛排屋」，這裡最主打的是以庭石「赤石」為形象命名的「赤石肉牛排」，可以按照自己喜歡的尺寸與生熟成度烤來吃；此外還有以肉質柔軟和脂身甜美為特徵的秋田縣產猪肉「笑子猪」也是必點肉類。在秋季來訪的話，坐在餐廳內可飽覽眼前綠油油的里山風景與田園，相當愜意。



森之露臺－森吉牛排屋

交通：從大館能代機場車程約20分

詳細介紹：https://www.moriyoshi-morinoterrace.com/steakhouse





秋田八丈

傳統工藝品「秋田八丈」是一種草木染絹織物，以古典雅緻的黃色和鶯色的代表色廣為人知，因此也被稱為「秋田黃八丈」，外型不僅看起來優美，柔軟細緻的觸感也是人氣的原因。從絹絲的染色到織成布，都是以手工用織布機織出來的，顏色會根據絲線的染色方式和線穿過織機的組合而變化，因此絕對不會有同樣的作品出現，不妨購買一些美麗的錢包、領帶等織物，帶回台灣送給身邊重要的人做為紀念品。



秋田八丈

販售場所：「秋田縣產品PLAZA」、「秋田機場」等

