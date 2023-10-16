不想人擠人賞楓就來高知！位在日本四國南端素有日本最後秘境之稱的「高知縣」，好山好水風光明媚的大自然以及以幕末維新偉人坂本龍馬為首的深厚歷史底蘊，像是來到世外桃源般的嶄新感受，是旅人爭相探訪的新鮮目的地之一。時序已經入秋，趕快一起來看看高知縣有那些美麗的賞楓景點，近期若剛好要出發到四國，可別錯過這些美麗的秘境了。



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台灣虎航攜手燦星旅遊自今年5月10日起推出每週三、六直飛高知龍馬機場的定期包機，屢傳銷售佳績，因此自11月1日起續飛冬季航班，而高知縣內有84％的森林面積以及入選日本最佳水質河川的四萬十川及仁淀川，造就無數溪谷美景，到了秋季又會滿山楓紅，現在就來看看高知縣有哪些美麗的賞楓景點吧。





高知城

高知市區景點密集，自由行旅客可搭乘路面電車或My遊巴士（市區景點周遊巴士）遊覽，交通相當便利。像是以「日本三大夜城」聞名的高知景點代表「高知城」，除了是日本現存木造十二天守之一、日本唯一本丸御殿建築群完整保存之城郭外，馮秋境內綠樹染上漸層霓裳療癒視覺、高知城西北邊城西公園內黃澄澄的銀杏並木也相當推薦。



高知城

地址：高知県高知市丸ノ内1-2-1

交通：路面電車「高知城前」下車徒歩5分

官網：https://visitkochijapan.com/zh_TW/highlights/KochiCastle





山内神社

來到高知城時也可順遊位在城下町鏡川河畔，祭祀土佐藩山內家歷代藩主及初代藩主夫人的「山內神社」，不僅為為市民參拜祈福及進行各項祭祀香火鼎盛外，秋楓景緻格外別緻。



山内神社

地址：高知県高知市鷹匠町2-4-65

交通：路面電車「県庁前」下車，徒歩5分





牧野植物園

搭乘高知市區周遊巴士MY遊巴士往五台山方向前進可同時走訪紀念「日本植物學分類學之父―牧野富太郎博士」的「牧野植物園」及四國八十八所遍路寺廟的第31番札所「竹林寺」。牧野富太郎博士還曾為夏季消暑聖品「愛玉子」命名，與台灣淵源極深，人生故事也被翻拍為「2023年NHK晨間劇《爛漫／らんまん》」，在日本國內掀起一波朝聖風潮。



牧野植物園

地址：高知県高知市五台山4200-6

交通：高知車站出發約20分車程、搭乘MY遊巴士於「牧野植物園正門前」下車即達

官網：https://visitkochijapan.com/zh_TW/see-and-do/10019





竹林寺

竹林寺內滿遍的楓樹一到秋季就被染得火紅，呼應「紅色五重塔」景色絕美，寺內「土佐三名園之一」的日式庭園，都是高知市區不容錯過的人氣賞楓景點。



竹林寺

地址：高知県高知市五台山3577

交通：高知車站出發約20分車程、搭乘MY遊巴士於「竹林寺」下車即達

官網：https://visitkochijapan.com/zh_TW/see-and-do/10056



別府峽

「別府峽」為物部川流域上的溪谷，隨季節變換山谷色彩，景色總讓人流連忘返，是高知縣內知名賞楓名所。入秋時整面山壁染紅景色別緻，步道完善可安心散策，楓葉季期間「楓葉茶屋」販售高知名產田舍壽司及手打蕎麥麵、烤香魚等在地美食。楓葉最盛期約在每年11月中旬。



別府峽

地址：高知県香美市物部町別府

交通：高知市區出發約1時間0分車程。搭乘大眾運輸由JR土佐山田站轉乘JR巴士於「美良布」下車，轉搭市營巴士抵達「大栃」後，再轉搭市營巴士別府線於「別府」下車徒歩約15分抵達

官網：https://visitkochijapan.com/zh_TW/see-and-do/10054





安居溪谷

以擁有仁淀藍代表「水晶淵」令旅人爭相探訪的「安居溪谷」，境內回眸瀑布、飛龍瀑布、昇龍瀑布、水晶淵、千仞峡等多數看點，巨石奇岩被青松及楓紅點綴，景色堪稱世界等級。



安居溪谷

地址：高知県吾川郡仁淀川町大屋

交通：高知市區出發約1時間30分車程；搭乘大眾運輸由JR佐川站轉乘黑岩觀光巴士於「大崎站」換線至「狩山口」轉搭仁淀川町營巴士於「安居溪谷」下車（仁淀川町營巴士週末及例假日停駛，建議自駕或搭乘計程車前往）

官網：https://visitkochijapan.com/zh_TW/see-and-do/10015





中津溪谷

「中津溪谷」為仁淀川山區長年雨蝕下造就的水之森林，境內除了紅葉瀑布、雨龍瀑布、龍宮淵、石柱等多數看點外，仁淀藍景色及步道間的幸運七福神石像也是注目焦點。兩者皆可同時欣賞仁淀藍與楓紅，喜愛大自然美景的朋友不能錯過。



中津溪谷

地址：高知県吾川郡仁淀川町名野川

交通：高知市區出發約1時間20分車程；搭乘大眾運輸由JR佐川站轉乘黑岩觀光巴士於「川渡站」換線至「名野川」下車徒步約10分可達

官網：https://visitkochijapan.com/zh_TW/see-and-do/10014





北川村莫內庭園馬摩丹

高知縣內有兩處宛如走進印象派畫家莫內畫作中，同時也能賞楓的景點。位在高知縣東部的「北川村莫內庭園馬摩丹」是世界上唯一獲得法國吉維尼認可的海外莫內花園，園內三座庭園「花之庭、水之庭、博爾提蓋拉之庭園」忠實呈現莫內在吉維尼度過半生的花園及遊歷地中海時所畫之作的風景。水之庭的睡蓮池可窺見莫內睡蓮畫作的蹤影外，園內的水杉、北美楓香轉為黃橘色，映襯在池中美麗畫作油然而生。



北川村莫內庭園馬摩丹

地址：高知県安芸郡北川村野友甲1100

交通：高知市區出發約1時間30分車程。從土佐黑潮鐵道後免奈半利線奈半利站，轉搭北川村營巴士於「莫內庭園」站下車即達

官網：https://visitkochijapan.com/zh_TW/see-and-do/10003





白龍湖

另一處與神似莫內之池的景點，是近年在網路上爆紅，位在在四國喀斯特山腳下的「白龍湖」，位於在地建設公司腹地內，引流川畔湧泉建蓋的人造湖泊，一池綠水無任何淤泥，池底白皙的石灰岩將池水映照地清澈透亮，鯉魚悠游其中，完全看不出來是封閉式水域，馮秋周邊樹葉轉紅頗有意境；入口出的與作貍為地標，周邊的「農家食堂cafe銀杏樹」秋天銀杏鋪上黃地毯，可品嚐在地媽媽手作料理。



白龍湖

地址：高知県高岡郡津野町芳生野甲（与作狸）

交通：高知市區出發約1時間30分車程。





為歡慶「台北-高知」直飛航線於11月1日起轉為定期航班，高知縣特別在一年一度國際旅行盛會ITF期間（11/4星期六）於台北南港展覽館舉辦旅遊講座。邀請到日本旅遊作家「日本旅人塾」、用照片和文字訴說旅遊美好的「許傑-旅行圖中」、去過高知超過20次的「Miya出差小旅行」，豪華講師陣容帶你直飛龍馬的故鄉，掀開日本最後的秘境「高知縣」的神秘面紗！講座中將提供「宇宙深海酒」等人氣土佐酒款品飲，來場贈高知物產大禮包，還有豐富抽獎，並於10/16（一）12:00開放報名。

