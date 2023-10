為了讓國人可以更了解、更認識國立臺灣史前文化博物館南科考古館,南科考古館在歡慶四週年館慶的同時,推出Wonder4 Land」主題,並於10/14、10/15兩天免費入館。同時響應臺灣文化日,10/17門票免費,邀請國人一同慶祝4歲生日快樂。



推薦閱讀:7個台南美拍景點!台南新景點「生命之樹」、台版吳哥窟「楠西萬佛寺」,台南7個自然系景點拍起來。





南科考古館表示,今年館慶的主題是「Wonder4 Land」,以愛麗絲夢遊仙境中(Alice in Wonderland),捧著懷錶、趕時間的兔子結合「與土地共舞」(Dance with the Lands)特展,創造出可愛的蔦松兔主視覺,打造一個融合史前、考古、語言、永續發展目標等元素的奇幻世界,邀請國人跟著蔦松兔穿過樹洞,穿梭史前與未來,一起展開一連串的奇幻闖關冒險,了解考古與永續的意義。





同時,南科考古館指出,館慶闖關活動與SDGs理念結合,讓國人了解SDGs的意義,從個人出發創造永續美好的未來。今年也邀請驚奇博物館行動列車一同共襄盛舉,帶領大家用深入淺出的方式,認識各博物館的知識,闖關集滿7個章,享抽獎試手氣。民眾闖關之餘還可以至館外奇幻下午茶市集享用美食、逛文青手作攤位、欣賞街頭藝人表演,市集消費滿200元即送精美小禮物。







南科考古館表示,館慶系列活動規劃地景藍晒DIY及臺灣臺語繪本說故事活動,地景藍晒透過古老的顯影技術,將園區內公共藝術地景、遺址保護標誌之插圖結合創意手繪記錄下來。繪本說故事活動主題多元,包含考古、性平、廉政教育等議題,廉政教育挑選了「小海龜的逆襲」繪本,讓學童了解海洋環境保育及誠信的重要性,讓品德教育核心價值內化於學童心中。







南科考古館Wonder4 Land館慶

地點:南科考古館(台南市新市區南科三路10號)

日期:10.14(六)– 10.15(日)

時間:09:00 – 17:00

粉絲團:https://www.facebook.com/NMPArchaeology