東區人氣燒肉「上吉燒肉」是許多人約會的首選清單，成立於2019年以「燒肉不只是吃肉，吃的每一口更是幸福的開始」為理念，在台北東區打響名號。同時，食材及料理工法上的更是追求日式極致風格，更是在專業的桌邊代烤服務中，被許多人稱為東區必吃燒肉排隊名店。





這一次上吉燒肉推出期間限定「夏日撫胃系限定套餐」嚴選六款頂級肉品，搭配清爽解膩的特製前菜及一品料理相佐，承襲日式燒肉職人精神變化出的全新風味，每一口都充滿夏日氣息，期望帶給賓客沁涼消暑的聚餐美味。



套餐內含有豐盛的肉品品項，其中四款肉品特選自日本純血和牛，包含香蘋和牛卷、和牛涮涮燒、玫瑰友三角及頂級菲力，藉由不同部位的油花燒烤時長及厚薄度切工手法，一次即可品嚐到四種不同口感與香氣的和牛。另外也有嚴選自紐西蘭的特選牛舌及美國Prime等級鑽紋牛小排，是饕客們絕對不能錯過的牛肉饗宴。





其中，和牛涮涮燒選用肋眼芯為肋眼中間油花最均勻的部位，以切薄片方式燒烤，帶有淡淡油香及微Q彈的口感，烤後蘸滿蛋黃壽喜燒醬使滑順口感再升級。還有香蘋和牛卷選用和牛肩胛部位，油花豐富且帶有豐富肉感，以切薄片方式燒烤，再搭配脆脆的蘋果絲入口，清爽解膩之餘又富有層次感。





而玫瑰友三角選用牛後腿油花最豐富的部位，使用薄切的手法降低油膩感同時滿足肉感，其豐富的油質香氣再搭配帶有微酸辣的辛蔥絲及喀什米爾岩鹽畫龍點睛，一口滿足多層次風味。頂級菲力的油花少且分布細緻，是日本和牛中少數肉感明顯的部位，以厚切的刀工使其口感綿密軟嫩卻不失肉感，烤後搭配特製奶油增添層次感。



最後，此次更針對夏季特別推出全新單品「韓式拌麵」及店內經典湯品「辣牛胸肉湯」供大家挑選，其中韓式拌麵選用韓國馬鈴薯製麵，透過長時間烹煮後冰鎮，搭配特製的醬汁及香油，入口清爽解膩，配上燒肉即是最完美組合，Q彈有嚼勁的麵質，簡直令人愛不釋口。



推薦閱讀：頂級板前燒肉再加1！台北巷弄美食「牛花 USHI HANA」板前燒肉，打造新時尚美食、2880無菜單套餐搶攻OL下班聚會首選。







上吉燒肉 夏日撫胃系限定套餐

販售期間：2024年5月1日(三)-2024年6月30(日)

週一至週日 17:00-23:00限量供應

套餐特惠價：2,480元/1人（不含10%服務費）

特別活動：販售期間內週一至週四21:00後入場提供宵夜時段菜單部分品項半價，現場另有「當日精選超值肉品」 （連假、國定假日則不適用）。