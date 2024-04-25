搶攻頂級燒肉必吃清單！台北巷弄全新開幕的板前燒肉餐廳「牛花 USHI HANA」，以日本新型態的飲食特色為新菜單發想理念，並透過無菜單套餐料理、不定期替換菜色內容的型態，要讓老饕們品嚐到以日本A5和牛赤身部位為主角的美食新趨勢，在台灣也能品味頂級和牛饗宴。





相異於坊間燒肉店多主攻高知名度的銘柄和牛，板前燒肉餐廳「牛花 USHI HANA」認為不同品牌的日本和牛就如同不同的花卉般各具特色、香氣各異，因此選用品牌愈加多元。例如「鹿兒島中山牧場中山牛」以水果作為飼料，牛肉帶有淡雅果香。





還有年產量僅約130頭的「兵庫縣淡路島淡路牛」具有但馬牛優良血統，甜味悠長、肉質細密。藉由不定期的更換產地、品牌及部位，牛花 USHI HANA特以「無菜單套餐」的型態，用心依照每日肉品、食材的供應狀態調整內容，為所有老饕們獻上最佳餐點，次次都能品嚐專屬打造的驚喜。





在這一期的套餐之中「紐約客／鹽蔥」選用日本A5和牛紐約客部位，包裹以椒鹽調味過的洋蔥丁、三星蔥等素材，綑成小禮包造型後以韭菜段固定。燒烤蔬菜後的自然甜味與紐約客的油脂相互融合，輕盈甘甜；椒鹽微微的鹹香與辛口感輕輕帶出明亮風味。





此外，對於日式燒肉店必備的「牛舌」，牛花 USHI HANA推出「牛舌／金桔」，精心嚴選澳洲和牛品牌「國王河(King River)」、經穀物飼養超過200天以上的牛隻，其牛舌油脂豐富、香氣逼人。每片厚切1-1.5公分，在厚實的口感中帶著感細緻柔軟與彈性，再薄薄抹上一層特製客家金桔醬提味，讓牛舌與酸鹹果香充滿口腔，清爽宜人，每一口都讓人驚豔。





還有讓一在回味的「牛尾湯」使用台灣牛牛骨、牛尾，並添加大量蔬菜共同燉煮10小時，湯底呈現雪白色澤，馨香濃郁且自然回甘，搭配的特製和牛餛飩，豐潤的油脂表現令人銷魂，在少許幾滴和牛辣油的陪襯之下，風味輪廓愈加鮮明。



至於套餐尾端登場的主食「釜飯」，選用山形縣輝映米，添加牛筋慢熬的高湯為基底，還有精選和牛碎丁、玉米、甜豆等配料共同烹調，並以熬至甜鹹微酸的茄汁帶來衝擊美味，開鍋時飯粒飽吸湯汁，香氣撲鼻且顆粒分明，演繹食材在口中完美交融的味覺饗宴。在飯後甜點方面，不同於多數燒肉店使用布丁、水果盤作為句點，著重餐桌時尚與活潑性的牛花 USHI HANA，最後亮相的甜點「冰淇淋」選用北海道鮮乳製成，並大膽地在製冰過程中添加燒紅的備長炭，在素雅中提昇冰淇淋的成熟風味與炭香，更能呼應牛花 USHI HANA的燒烤主題，完整串連起整體主軸。上桌時淋上自製焦糖，富含牛奶糖般的奶甜芬芳略帶微微的酒氣，十分迷人。最後，牛花 USHI HANA自 2024年4月23日起正式開幕，全店共設有14席板前座位，以及一間可容納8人的獨立包廂。整體空間由知名設計公司「隱室設計INSITU DESIGN」操刀，採簡約俐落的時尚風格作為設計主軸，沉著穩重的木質素材與石材帶來跳脫都市叢林的靜謐，同時藉由深淺褐色呼應日本和牛的四大種類，讓視覺、味覺、嗅覺等感官，都能沉浸在 牛花 USHI HANA所打造的和牛世界。同時店內採板前座席區設計，讓主廚得以掌握每塊肉品的最佳烹調狀態；連位上放置肉品所使用的日本金善網，每片都採手工精心製作，優美如花瓣的造型亦低調呼應品牌的精神與調性。推薦閱讀： 狂吃3小時吃到飽！馬辣領軍「3小時吃到飽」不加價升級優惠，超過5家吃到飽火鍋、燒肉都有。

牛花 USHI HANA 訂位資訊

地址：台北市松山區復興北路313巷23號1樓

電話：02-2718-0285

營業時間：17:30-23:00，公休日詳見官方社群

消費方式：無菜單套餐每人2,880元，需另加1成服務費

座位：以14席次的板前吧台為主，另有一間8人包廂。

訂位連結：https://lihi1.com/Bn3xr

