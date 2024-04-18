悠悠哉哉連吃3小時吃到飽超推！人氣高居不下的吃到飽餐廳，不管是火鍋吃到飽、還是燒肉吃到飽，都是肉肉控大口吃肉的愛店。而以高CP值著稱的馬辣集團，這次破天荒推出「延長3小時用餐時間」不加價優惠，讓大家吃完鍋和燒肉，還有更多時間多吃幾球哈根達斯冰淇淋，享受愜意的用餐時光。







為了讓大家可以盡情大口吃肉，馬辣集團號召旗下的熊一頂級燒肉、馬辣、新馬辣、馬辣Plus+、哞哞屋、夯下去和牛燒肉放題，共同推出用餐時間延長3小時優惠活動，於即日起至五月底期間，只要平日下午三點前入場即可無痛升級，不加價、再多吃一個小時簡直是佛系畢業的。







另外，宮廷風單點火鍋「問鼎．皇上吉祥宮廷火鍋」也同樣跟進3小時優惠，平日下午三點前用餐同樣可享有3小時用餐時間，白金級認證肉品、空運直送海鮮外，還有16種哈根達斯超人氣口味隨你吃，還可以免費體驗TOKUYO零重力按摩椅、變裝宮廷服飾等，增添樂趣。而3小時爆吃延長優惠，同樣可搭配其他優惠活動。



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馬辣集團 吃爆3小時活動

活動時間：2024/05/31日前，平日周一到週五(不包含05/01勞動節)。

活動內容：平日周一到週五(不包含2024/05/01勞動節)，含兩成人以上同行，下午3點前進場(新馬辣大江店下午2點30分前)，用餐時間延長至3小時。

參與品牌：熊一頂級燒肉、馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋、新馬辣經典麻辣鍋、馬辣經典麻辣鍋Plus+、哞哞屋和牛燒肉、夯下去和牛燒肉放題、問鼎．皇上吉祥宮廷火鍋



注意事項：「新馬辣Plus+台中公益店」每周一至四更是不限任何時段。「新馬辣大江店」下午2點30分前。