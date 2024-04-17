吃到飽新話題！台南阿霞飯店正宗手路菜吃到飽，台北喜來登大飯店十二廚自助吃到飽餐廳聯手阿霞飯店推出「府城美食節」，由由阿霞飯店第三代傳人吳健豪帶來國宴級正宗手路菜從早餐到晚餐全部吃到飽。同時，活動期間線上訂位完成信用卡綁定再加碼送阿霞飯店「招牌紅蟳米糕」，並且午晚餐時段更加碼「蒜蓉松葉蟹」吃到飽。





這一次十二廚與阿霞飯店聯手的「府城美食節」由吳健豪主廚重現金牌手路菜「古早味冷盤四天王」從知名文學家林語堂先生以其外觀「金黃如棗」賜名、堅持以台南獨有火燒蝦與溫體豬絞肉等以豬網紗包裹後炸製，鮮香酥脆的「招牌蝦棗」；運用鮮蟹、火燒蝦、鴨蛋等剁碎添入高湯蒸炊，綿密鬆軟的「阿霞蟳丸」；將新鮮豬肝去除筋膜與特製香料及絞肉拌勻，捲成長條狀下鍋油炸，風味獨特的下酒菜「炸豬肝捲」；以及選用溫體豬後腿肉丁與特選紅麴、紹興酒、紅露酒製成的「特色粉腸」，蘸上特調醬油膏、豐富酒香Ｑ彈有勁。





此外，另一亮點為阿霞飯店飄香數十年的絕版老菜「鮑魚海鮮飯湯」將在本次活動於十二廚獨家復刻重現，南部獨有的特色小吃以彈牙鮑魚片、白蝦、蟹腿及中卷等豐富海味，淋上濃郁大骨高湯，鮮美湯頭傳承記憶中的好滋味。





同時還有台南代表美食「生炒鱔魚意麵」吳健豪主廚則強調要用每日新鮮活鱔才能展現美味精髓，以醬油、米酒、白醋、五印醋等調料大火爆炒燻入鑊氣，起鍋淋上以高溫油炸的雞蛋麵，讓麵條表面氣孔吸滿稠香羹汁，鱔魚鮮脆伴隨酸甜焦香味，讓人忍不住一口接一口。





不能錯過的經典宴席臺菜「避風塘金沙肋排」不同一般蒜酥作法，主廚將醃製入味的酥炸嫩肋排先與金沙醬拌炒，裹滿鹹香金沙後再加入避風塘蒜酥，肉嫩蒜酥還有鬆沙口感的鹹蛋，口感層次豐沛。阿霞飯店經典湯鍋「砂鍋鴨」選用本土嫩鴨先油炸釋放鴨油香氣，與白菜、金針花、木耳共燉三小時，鴨肉軟嫩脫骨即化、湯頭渾厚鮮濃。



此外，台南美食怎麼不能沒有甜點，阿霞飯店招牌甜湯「杏仁豆腐」，有別港式滑嫩口感、吳健豪主廚使用南杏磨製成獨特Ｑ彈杏仁豆腐，淋上以紅棗、龍眼、紅糖、以及台南特色冬瓜糖熬煮的糖水，搭配現煮湯圓、蜜紅豆、桂圓、芋頭、紅棗等配料清涼又消暑。當然還有多款府城傳統糕餅：椪餅、黑糖糕、手工米香、桂圓蛋糕等。



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台北喜來登大飯店十二廚X阿霞飯店「府城美食節」正宗手路菜吃到飽

活動時間：4/24起，全餐期供應(各餐期菜色依現場出餐為準)

活動餐價：平日午餐每位1,390元+10%、平日晚餐每位1,490元+10%、假日午晚餐每位1,690元+10%

活動加碼：線上預訂平日週一至週五晚餐，及週六、週日午晚餐，完成信用卡綁定加碼贈送阿霞飯店「招牌紅蟳米糕」乙份(不收費兒童恕不適用)。





台北喜來登大飯店十二廚訂位

餐廳地址：台北市忠孝東路一段12號1樓

訂位專線：02 2321 1818