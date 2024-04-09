抹茶甜點吃到飽要搶吃！只要是抹茶控，就一定聽過「茶茶小王子」名號，是為了推廣推廣宇治抹茶而誕生的超萌吉祥物，更推出各式各樣抹茶甜點、飲料等，更在台灣開設抹茶專賣店滿足抹茶控的甜點胃。這次，在台大店推出「抹茶甜點吃到飽」快閃優惠，299元加價購就能吃到來自日本、最道地的抹茶甜點。若沒有排到入場資格，還加碼請客送抹茶霜淇淋，撫慰抹茶控的心靈。





▲圖片來源：「茶茶小王子」FB粉絲團(以下同)。



茶茶小王子抹茶甜點吃到飽優惠活動，將於4/15至4/26平日下午兩點快閃登場，只要點任一款飲品，即可以299元加價升級為抹茶甜點吃到飽，雖然比先前多100元，但提供更多隱藏版甜點，包括抹茶巴菲杯、抹茶千層、抹茶霜淇淋佐蒙布朗，每款每人限量一份，原價760元光吃這三樣就大回本。另外，還有無限吃的濃抹焦糖布丁、宇治抹茶生巧克力塔、濃抹雪花糕和各種抹茶巴斯克等甜點。







另外，特別推薦和義大利手工披薩名店合作的「抹茶白玉紅豆披薩餃」，22個小時低溫發酵麵糰搭上抹茶白玉和紅豆經典組合，讓人無限吃。以及輕食「抹茶鮭魚三角飯糰」帶有淡淡茶香的飯糰讓人驚艷。預計每天發放150張入場號碼牌，每場次限量40組入場享用甜點吃到飽優惠。當天領到41~150號無法入場者，可以在下午三點半至四點半之間憑號碼牌免費兌換抹茶霜淇淋。



推薦閱讀：只要680元！10天快閃「八色烤肉吃到飽」強勢回歸，韓式烤肉、海鮮煎餅、辣炒年糕全都無限吃。





茶茶小王子 台大店

地址：台北市大安區舟山路10巷1弄4號（學新館）



茶茶小王子 抹茶甜點吃到飽優惠

活動地點：茶茶小王子 台大店

活動時間：4/15 至 4/26（僅限平日）14:00~15:30

活動內容：凡內用消費任一飲品+299元享甜點吃到飽。



茶茶小王子 號碼牌發放

每日13:30發放150張號碼牌，1-40號可入場參加吃到飽活動，41-150號無法入場者，可於當天15:00~16:00憑號碼牌至茶茶小王子台大店換霜淇淋乙份。