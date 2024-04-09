吃到飽控尖叫了！從韓國紅到台灣的八色烤肉，於近日悄悄推出期間限定「八色烤肉吃到飽」快閃優惠，只要680元就能無限量加點韓式烤五花肉、韓式小菜和韓式鍋物等，超過20種任君挑選，不怕你吃、就怕你吃不下。







於中友店限定快閃的「八色烤肉吃到飽」，於即日起至4/18期間，只要來店用餐即可享有680元吃到飽優惠，除了最經典的八色烤肉盤無限加點之外，還有椒鹽厚切豬五花、豆芽辣炒豬、蔥鹽烤厚切梅花豬、秘漬醬醃梅花豬等9種肉品選擇，獨家特製韓式醃醬烤肉讓肉肉控大飽口福，再用清爽的生菜包肉，大口吃超過癮。







除了各種烤肉之外，就連海鮮大醬湯、豬肉年糕鍋、泡菜豬肉鍋、水烤牛等現煮韓式湯鍋，以及經典常見的海鮮煎餅、起司牛肉泡菜炒飯、韓式湯冷麵、韓式辣雞翅、辣炒年糕、韓式拉麵等韓食料理，也全都可以無限加點，揪人一起來大吃特吃一頓。



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八色烤肉吃到飽 活動資訊

活動期間：即日起至4/18

活動門市：台中中友店限定

活動內容：內用可享680＋10％吃到飽優惠。消費滿千再送$100現金折價券。



八色烤肉 台中中友店

電話：04-2229-8520

地址：台中市北區三民路三段161號中友百貨C棟8樓