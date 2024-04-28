頂級鐘錶珠寶專賣店TimeVallée時光天地，此次與成立於1976年的台灣頂級錶店金光鐘錶攜手合作，於新北市板橋大遠百打造全新專賣店，自3月31日起試營運，並於今日正式開幕。店內匯集BAUME & MERCIER名士、 CARTIER卡地亞、IWC萬國錶、JAEGER-LECOULTRE積家、PANERAI沛納海、PIAGET伯爵等六大高級鐘錶珠寶品牌，完美展現各大品牌旗下享負盛名的男女頂尖時計與璀璨珠寶力作，勢必成為北北基生活圈嶄新的鐘錶珠寶交流殿堂。





為表隆重，TimeVallée時光天地CEO全球首席執行長Michael Guenoun特別遠洋來台，親自擔任剪綵儀式的主要貴賓，此外，經營合作夥伴金光鐘錶總經理龔家賢亦率團隊同場誌慶，不僅如此，店內六大品牌高階主管皆共襄盛舉，包括BAUME & MERCIER名士亞太區董事總經理林偉華、CARTIER卡地亞台灣區營銷總監Anne-Sophie Pradeau、IWC萬國錶東北亞區品牌總經理Sven Johannsen、JAEGER-LECOULTRE積家台灣區總經理Benjamin Aubanton、PANERAI沛納海台灣區總經理張明澤，以及PIAGET伯爵台灣區總經理范瑞紅，業界嘉賓雲集，以實際行動力挺TimeVallée時光天地板橋大遠百專賣店的開幕活動，堪稱台灣鐘錶市場上半年度最大盛事。





「透過此次合作夥伴-金光鐘錶累積近半世紀專業知識、經營哲學，以及對於台灣高級精品市場的高度掌握，加上TimeVallée時光天地特有的複合式品牌概念、獨家商品組合與卓越的零售能力，雙方之間完美合作，讓TimeVallée板橋大遠百專賣店展現多元優勢與絕佳契機，能夠滿足既有鐘錶愛好者與渴望探索全新事物等兩種特質消費者的不同挑剔品味，讓顧客從中學習、親身體驗高級腕錶與珠寶的迷人世界。」談到此次的合作，TimeVallée時光天地CEO全球首席執行長Michael Guenoun如此說道。



金光鐘錶總經理龔家賢則表示：「我們很榮幸與TimeVallée時光天地攜手合作，共同為彼此客戶帶來最為尊榮的頂級腕錶珠寶購物體驗。我們的理念與願景極為契合，就是為尊客提供全球最具知名度與代表性的非凡卓越時計。」



全新落成的TimeVallée時光天地板橋大遠百專賣店，為造訪於此的尊客，打造身歷其境、匠心獨具且量身打造的奢華購物體驗，店內複合式展示空間，精心呈現六大高級品牌的共通代表元素，例如精緻雋永的金色橫招，從門面一直延伸到店內，讓人不禁連想到高級腕錶的貴金屬鍊帶，搭配每個品牌獨樹一幟的展示櫃位，再加上寬敞大器的開放式空間，讓人不由得駐足流連其中，細細感受每件珍貴作品的獨特魅力。店內專業鐘錶珠寶銷售顧問一字排開，引領品牌粉絲、鐘錶同好與專業收藏家，共同進入極致迷人的鐘錶珠寶世界，重新定義高級製錶與頂級珠寶銷售模式。





為彰顯對於TimeVallée時光天地板橋大遠百專賣店的重視，店內六大頂尖品牌也紛紛獻上自家傲人的匠心力作，成為開幕期間的鎮店之寶。BAUME & MERCIER名士Riviera利維拉系列Baumatic日曆自動上鍊鈦金屬腕錶，42毫米錶殼蘊藏多種材質運用技術，包括錶殼表面以微粒噴砂處理再覆上藍色PVD鍍層，十二邊形微粒噴砂鈦金屬錶圈，則採用灰色PVD鍍層，錶圈和錶殼中層配置PVD鍍金精鋼錶環，並以四顆噴砂ADLC碳鍍層精鋼螺釘固定，此系列經典透明山海飾紋，於煙燻藍色藍寶石水晶錶盤悉心呈現，搭配一體式快拆帆布飾面黑色橡膠錶帶及三重折疊式精鋼錶扣，整體洋溢簡約現代氣息；CARTIER卡地亞傳承百年卓越品質，專注於創意與美學之間，推出品牌專屬法式優雅的Baignoire de Cartier腕錶迷你款，搭載18K白金錶殼，錶盤及其標誌性羅馬數字時標，採用全新比例尺寸，錶鍊和圓珠形錶冠，共鑲嵌552顆、總重5克拉的圓形明亮式切割鑽石，展現極致奢華美態，乃獻給現代都會女性的腕錶首選。



IWC Ingenieur工程師自動腕錶40毫米，精彩重現製錶大師傑羅．尊達（Gérald Genta）於1970年代設計的工程師SL腕錶（型號1832），展現大膽的美學元素，搭載品牌32111自製機芯，動力儲存長達120小時，軟鐵內殼可保護機芯不受磁場干擾，防水性能達到100米，全新打造的中間鏈節零件，符合人體工學，並愈加貼合手腕，無疑是21世紀的全方位運動腕錶；JAEGER-LECOULTRE積家Polaris系列Perpetual Calendar萬年曆腕錶，延績此系列潛水響鬧腕錶的外觀設計元素，採用42毫米直徑的精鋼錶殼，搭載積家868AA型機械機芯，採用漸變深藍色漆面錶盤，設有日曆顯示和南北半球月相顯示，巧妙呈現萬年曆功能，同時清晰易讀，配備快速更換錶帶系統，結合堅固特質、實用功能和獨樹一幟的外觀，為現代腕錶的優雅運動風格寫下最完美註解。





PANERAI沛納海Submersible 44毫米紅金碳纖維潛水錶，將品牌特有兩大創新材質完美結合，44毫米Goldtech™紅金錶殼，色澤更顯濃郁，且不易氧化；Carbotech™碳纖維交織出錶圈、錶冠和錶冠護橋鎖桿等功能性組件，適用於各種極端環境，此外，錶面以太陽放射紋潤飾，乃此系列罕見的細節處理，時針、分針、棒狀及圓點時標，皆以藍/綠色夜光顯示，在水下也能清晰讀時，搭配防水300米實力，可謂集耐用與精準等可靠性於一身；擁有150年豐富歷史的瑞士頂級珠寶暨腕錶世家PIAGET伯爵，其PIAGET Polo系列孔雀綠鏤空超薄精鋼腕錶，搭載自製1200S1超薄自動上鍊機芯，採用近年來極為流行的綠色，象徵源自大自然無限生機，同時向品牌製錶工坊所在地侏羅山仙子坡的山林美景致敬，銀色時標、鏤空指針，再加上孔雀綠鏤空錶盤與岩灰色自動盤，每個細節皆娓娓傳遞伯爵在設計美學、機芯工藝及製錶傳統的魅力神髓。



TimeVallée時光天地板橋大遠百專賣店自3月31日起試營運，旋即受到錶迷與收藏家的高度關注，在社群網站的各大鐘錶社團討論不斷。伴隨著今日的正式開幕儀式圓滿成功，為所有參與貴賓留下永難忘懷的深刻印象，這間嶄新風格的複合式專賣店，不僅象徵台灣鐘錶珠寶市場的全新里程碑，預料也將成為北北基生活圈錶迷或收藏家競相朝聖的交流殿堂。



TimeVallée時光天地 板橋大遠百專賣店

營業時間：11:00-22:00

地址：新北市板橋區新站路28號（新站路入口）

貴賓專線：02-2958-8988

