想抓住年末的尾巴，給自己一個放鬆的獨特旅程！現在台灣虎航 11/1起開航桃園 - 高知航線 每週兩班（三、六）直飛高知縣。日本號稱最後的秘境高知縣，在得天獨厚的自然資源與萬中選一的特色在地美食，構成高知縣獨一無二的旅遊魅力。但高知可不只這些！無論你喜愛戶外或是想要拍照打卡，絕對不能錯過河畔咖啡Hotori、全新木造道之站、Revillas Park等7大亮點，跟著Walker的腳步帶你一起深入體驗高知之旅。

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仁淀川全新體驗設施

日本第一座尖叫吊橋「NIYODO FLY HIGH」





繼人氣四萬十川的高空滑索體驗，奇蹟的清流—仁淀川上在今年8月也開幕了刺激的空中體驗設施。由位在仁淀川町經營茶園咖啡廳「茶農家的店ASUNARO」所營運，提供在仁淀川支流上的「日本第一座尖叫吊橋」及「高空滑索」等兩種體驗。



尖叫吊橋為距離河面30公尺高、總長100公尺，橋面上每10公尺架設不同板材的吊橋，從獨木橋到木板、易搖晃的網面布、繩索等，即便身繫著安全繩，也是步步驚心。走完尖叫吊橋後以高空滑索返回，乘著風高速從空中渡河，來回透過2種不同體驗感受仁淀川的山河風景。





體驗結束後會提供一杯仁淀川產的美味「澤渡茶」平緩體驗後的緊張身心，喜歡冒險、挑戰自我的朋友們千萬別錯過。





NIYODO FLY HIGH

營業時間：9時～17時（公休日：毎週四）

地址：高知県吾川郡仁淀川町別枝石ノ内2551-31

交通：從伊野IC出發開車約60分





全新打卡景點

高知新港與SOUTH HORIZON BREWING精釀啤酒





「高知新港」為高知縣對外聯繫之國際型港口，除了貨船外還有許多來自台灣的郵輪行程停靠。精釀啤酒複合式設施「SOUTH HORIZON BREWING」於今年7月於此開幕，結合了精釀啤酒工廠、餐廳、啤酒販賣店、咖啡烘焙所。



啤酒工廠除了釀製6種「高知原創精釀啤酒」外，也將陸續研發土佐町栽培的啤酒花、大麥以及四萬十川的源流水釀製「ALL高知」精釀啤酒，附設餐廳除了上述6款原創啤酒外，也有供應國內其他品牌精釀啤酒、自家烘豆咖啡、使用高知縣產食材的義式風味料理。





周邊不僅能眺望一望無際的太平洋海景、停靠在港口旁的巨大豪華遊輪，還有新設的「KOCHI」裝置藝術，運氣好的話還能看到日本自衛隊的軍艦或潛水艇呢。





SOUTH HORIZON BREWING

營業時間：11時～20時（不定期公休）

地址：高知県高知市仁井田4712番5

交通：從高知南IC出發開車約7分





全新木造道之站及高知首座玩具美術館

高知縣佐川町是日本地質學的重要地點，也是日本植物分類學之父「牧野富太郎」的出生地。以牧野姓氏命名的道路休息站「牧野先生的道之站 佐川」及高知縣首座體驗型美術館「佐川玩具美術館」於今年夏季開幕。



▲ 照片來源 ©Takuya Hosogi

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全區使用縣產杉木及檜木打造，以日本國內罕見的獨特吊掛工法以減少梁柱粗度及數量，除了建築本體值得一看外，牆面上的化石點綴構想來自佐川町的特殊地質及戶外打造的「牧野先生的花田」都令人耳目一新。▲ 照片來源 ©Takuya Hosogi道之站面積達1,200平方米，進駐5家在地農產、加工品、伴手禮、冰品、餐廳店家，甜點、飲品、在地美食應有盡有，以牧野博士為主題的各式商品可供挑選。▲ 照片來源 ©Takuya Hosogi「佐川玩具美術館」是為了提供佐川町的孩子從小與自然和平共存的木育空間而打造，內部裝潢及遊具採用了佐川的自然、森林、植物及牧野博士為主題，以牧野博士命名的花做成積木及放了約5000顆蛋形木球的球池等，多樣有趣，是處從嬰幼兒到大人們都能寓教於樂的好去處。營業時間：8時～18時（各施設時間有所不同）地址：高知県高岡郡佐川町加茂2711-1交通：從JR高知站出發開車約40分日本最後的清流 - 四萬十川，是許多旅人來到高知想一探究竟的秘境，特殊景觀沈下橋更是必訪的拍照景點。流域中的沈下橋又以為在最下游的「佐田沈下橋」規模與人氣兼具，又是距離車站最近的一座，吸引眾多旅人朝聖。除了搭乘屋形船近距離欣賞河川風光外，也別忘了來到位在沉下橋西岸的行動咖啡車「hotori咖啡」邊欣賞沈下橋與四萬十川風景，邊品嚐美味的咖啡甜品，度過悠閒下午茶時光喔！營業時間：11時～17時（不定期公休）地址：高知県四万十市佐田2446-1交通：從JR中村站出發開車約20分▲ 照片來源 ©Takuya Hosogi1958年開園的高知縣立牧野植物園，園內作為植物研究及保存的「資源植物研究中心」在今年5月起以「植物研究交流中心」之姿全新開幕。位在1樓過去僅提供研究人員進出的實驗室，新裝設玻璃供遊客從外部參觀，並增設兒童植物研究體驗區KIDS LAB。2樓是提供能與外部單位共同研究的栽培實驗室，3樓則是景觀餐廳及專賣店。▲ 照片來源 ©Takuya Hosogi裝設大面玻璃的用餐區，不僅能從高處眺望南園，還能看見竹林寺的五重塔。無論是賞櫻、狩楓看新綠均不可錯過。賣店裡販售與牧野博士有淵源的植物打造的各式商品，不論是草本茶、草本風味濾掛咖啡、各式文創商品，都是文青系旅人會失心的單品。牧野植物園南園溫室全年展示著常綠植物，不定期舉辦特展，其中做值得一看的就是每年二月限定的蘭花展，來自世界各地粉黃紫紅色五顏六色的品種，在寒冬內也可賞花大飽眼福。開園時間：9時～17時休園日：年末年初（12/27～1/1）、不定期休園維護地址：高知県高知市五台山4200-6交通：MY遊巴士‧巴士站「牧野植物園正門前」下車即抵達位在高知縣土佐市沿海地區「宇佐（日語發音USA）」誕生的全新豪華露營設施，活用高知縣山景與海景打造的4棟獨棟空間，山景房可望盡四季景色變化及涓涓細水帶來的自然之聲，海景房則是享有奢侈的太平洋風景，感受海風與浪濤聲住宿者除了可至鄰近日式旅館「土佐龍溫泉 三陽莊」免費享受限定的天然湧泉「熱之湯」，還有提供帳篷桑拿的非日常體驗，餐食則有使用高知縣產食材的BBQ套餐或三陽莊提供的豪華會席料理可選擇，推薦給適合想遠離塵囂，來趟味覺及療癒之旅的旅人們。地址：高知県土佐市宇佐町竜504-1交通：從JR高知站出發開車約40分▲ 照片來源 ©Takuya Hosogi桂濱公園是高知縣最具代表性的觀光名勝，優美月牙形海灣及象徵海濱美的白砂青松景緻，境內的坂本龍馬大銅像等看點吸引旅客造訪，是日本海濱百選之一，也是縣內著名賞月聖地。腹地內的桂濱商店街於今年春天更名為「海之露臺」，近10家大型伴手禮店、美食餐廳、咖啡廳等設施隆重開幕，欣賞美景之餘，也能享受美食及購物樂趣。▲ 照片來源 ©Takuya Hosogi其中美食店家包含充分使用高知特色食材入菜的「桂濱美食館 神」，其主廚研發主打高知口味的拉麵，每樣都令人垂涎欲滴。如想來點海味，則推薦「魚貝專門店 Umisachi」品嚐多樣的新鮮貝類料理。飯後甜點則不可錯過來自四萬十川源流的茶點心品牌「滿天星」，人氣焙茶霜淇淋、滿天星大幅等甜品都值得一試。大型伴手禮店「Ship‘s Market」網羅許多高知縣定特色伴手禮，想一次購足絕不可錯過。最後到「桂濱博物館」走走，了解桂濱的歷史與自然，還有高知縣工藝品文物展示，戶外則有不定期舉辦的主題市集，飽嘗美食及眼福外，還能充實身心。地址：高知県高知市浦戸6交通：My遊巴士桂濱線「桂濱」下車即達高知縣不僅僅只有高知城、水晶獨木舟、靈魂美食鰹魚稻草燒外，還推出更多全新的打卡絕景、特色美食、體驗活動，看完全新高知縣的7個打卡景點，讓正在規劃旅程的朋友們有著全新的體驗。拿起機票帶上行囊來趟高知深度之旅吧！