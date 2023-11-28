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宜蘭落羽松景點攻略！盤點7個「宜蘭落羽松打卡點」IG打卡攻略，三星落羽松、羅東運動公園、蜊埤湖落羽松準備打卡。

2023-11-28 文字：編輯 張人尹 綜合報導 圖片：各窩客提供 人氣：319
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編輯 張人尹

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7個宜蘭落羽松景點攻略！每年秋冬，由鮮綠轉成金黃色的「落羽松」是許多IG網美追著要打卡的美景之一，每年從11月起落羽松陸續轉黃，在12月至隔年1月更是落羽松最美、最好拍的時機，窩客島搶先整理出7個「宜蘭落羽松景點攻略」，景點、拍照點先筆記，時間一到準時衝朝聖。
7個宜蘭落羽松景點 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
7個宜蘭落羽松景點 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
 

宜蘭落羽松景點推薦：三星安農溪落羽松

窩客 紫色微笑 說：
三星安農溪畔落羽松有「宜蘭小歐洲」的美譽之稱．安農溪旁很美的一片綠地林地，清澈潺潺流水的安農溪旁視野開闊，河岸旁一片青翠的綠地上，二旁各自矗立一整排的落羽松，每年12月至1月松葉轉紅，甚是美麗！...<全文介紹>

部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）

#三星安農溪畔
地址：宜蘭縣三星鄉照林路二段103-12號


 

宜蘭落羽松景點推薦：羅東運動公園

窩客 大海愛上藍天 說：
宜蘭最佳的賞松步道就在羅東運動公園，周圍腹地廣大，停車方便，現在是它正紅的時刻，地上掉滿一整片的落葉，紅通通一片美極了～最佳觀賞點為水池兩邊的落羽松，可以欣賞絕美的水上倒影...<全文介紹>

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#羅東運動公園
地址：宜蘭縣羅東鎮公正路666號


 

宜蘭落羽松景點推薦：望龍埤落羽松

窩客 撒野樂活小村婦 說：
湖邊種植一整排的落羽松，每到秋冬便會換上橘紅色的衣裳，為蕭瑟冬季增添繽紛色彩，最近也因為前來觀賞落羽松，又再次走入這個世外桃源。...<全文介紹>

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#望龍埤落羽松
地址：宜蘭縣員山鄉枕山村坡城路


 

宜蘭落羽松景點推薦：蜊埤湖落羽松

窩客 紫色微笑 說：
秋冬最熱門美拍IG景點蜊埤湖落羽松，號稱全台最美免費落羽松打卡景點，座落在員山鄉福園旁是很有靈氣的地方．秋意濃！沿著優美曲線湖畔環湖一週，欣賞山巒、湖水與天空同在畫布中，風景真的很優美啊...<全文介紹>

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#蜊埤湖落羽松
地址：宜蘭縣員山鄉蜊埤路


 

宜蘭落羽松景點推薦：北后寺

窩客 大口 說：
將近一甲子的歷史更是被登錄為宜蘭縣文化資產，莊嚴不失質樸的宮殿加上落羽松步道與轉經輪祈福園區，很適合來趟心靈沉靜之旅，拍美照也很適合喔...<全文介紹>

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#北后寺
地址：宜蘭縣員山鄉八甲路4號


 

宜蘭落羽松景點推薦：明池森林遊樂區

窩客 jacklsy 說：
明池的落羽松不算多，但是美在這裡的景比較特殊。湖光山色，再搭配上黃綠紅漸層的落羽松，真的值得走一趟來看看...<全文介紹>

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#明池森林遊樂區
地址：宜蘭縣大同鄉英士村明池山莊1號


 

宜蘭落羽松景點推薦：羌仔連埤

窩客 撒野樂活小村婦 說：
羌仔連埤的旁邊種植了一排落羽松，春秋時節景色相當宜人，春天時綠葉如茵，秋天時金黃閃耀，四季來都呈現不同的風情...<全文介紹>

部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）

#羌仔連埤
地址：宜蘭縣員山鄉榮光路352巷55號

 

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#落羽松
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